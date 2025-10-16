 Aller au contenu principal
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 122,70
-0,81%
Indices
Chiffres-clés

Les assureurs américains chutent après les résultats de Marsh & McLennan et Travelers
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 16:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le signe $ dans la première puce)

16 octobre - ** Les actions de la compagnie d'assurance Travelers Cos TRV.N chutent de 3,4 % à 260,35 $ et Marsh & Mclennan MMC.N glisse de 7,7 % à 188,20 $ après les résultats du troisième trimestre ** TRV annonce un chiffre d'affaires de 11,47 milliards de dollars pour le 3ème trimestre, manquant l'estimation des analystes de 11,81 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** Cependant, le BPA ajusté de 8,14 $ dépasse le consensus des analystes de 6,35 $

** MMC annonce une croissance de 3% dans le segment des services de risque et d'assurance, un ralentissement par rapport au trimestre précédent et des marges stables, probablement en raison de la monnaie et des vents contraires fiduciaires - Jefferies

** Les actions des autres compagnies d'assurance américaines Prudential Financial PRU.N , American International Group

AIG.N , AON AON.N et Metlife MET.N chutent de 2,1% à 4,3%

** L'indice S&P 500 de l'assurance .SPXIN chute de 3,3% pour atteindre son plus bas niveau depuis plus de deux mois

** En tenant compte des mouvements de la séance, TRV est en hausse de 7 % depuis le début de l'année, tandis que MMC est en baisse de 11,9 %

Valeurs associées

AMERICAN INTL GR
77,035 USD NYSE -5,21%
AON-A
343,220 USD NYSE -3,55%
MARSH & MCLENNAN
186,770 USD NYSE -8,44%
METLIFE
77,820 USD NYSE -4,67%
PRUDENTIAL FINAN
99,880 USD NYSE -3,17%
TRAVELERS COS
261,730 USD NYSE -2,81%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

