Les assureurs américains chutent après les résultats de Marsh & McLennan et Travelers

16 octobre - ** Les actions de la compagnie d'assurance Travelers Cos TRV.N chutent de 3,4 % à 260,35 $ et Marsh & Mclennan MMC.N glisse de 7,7 % à 188,20 $ après les résultats du troisième trimestre ** TRV annonce un chiffre d'affaires de 11,47 milliards de dollars pour le 3ème trimestre, manquant l'estimation des analystes de 11,81 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** Cependant, le BPA ajusté de 8,14 $ dépasse le consensus des analystes de 6,35 $

** MMC annonce une croissance de 3% dans le segment des services de risque et d'assurance, un ralentissement par rapport au trimestre précédent et des marges stables, probablement en raison de la monnaie et des vents contraires fiduciaires - Jefferies

** Les actions des autres compagnies d'assurance américaines Prudential Financial PRU.N , American International Group

AIG.N , AON AON.N et Metlife MET.N chutent de 2,1% à 4,3%

** L'indice S&P 500 de l'assurance .SPXIN chute de 3,3% pour atteindre son plus bas niveau depuis plus de deux mois

** En tenant compte des mouvements de la séance, TRV est en hausse de 7 % depuis le début de l'année, tandis que MMC est en baisse de 11,9 %