Les associations écologistes se tournent vers l'IA, tout en mettant en garde contre l'impact des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les associations de défense de l'environnement utilisent l'IA pour surveiller les feux de forêt et recenser la faune sauvage

* Beaucoup estiment que les avantages de l'IA l'emportent actuellement sur ses coûts environnementaux

* Certains expérimentent des moyens d’utiliser l’IA de manière plus responsable

* Le sommet de l’ONU sur le climat (COP31) mettra en avant les compromis liés à l’utilisation de l’IA

par Valerie Volcovici

Partout dans le monde, des associations environnementales utilisent l’intelligence artificielle pour analyser les données climatiques, surveiller les feux de forêt et recenser les espèces sauvages menacées – adoptant ainsi une technologie dont elles soulignent toutefois qu’elle entraîne une forte augmentation de la demande en électricité, de la consommation d’eau et des émissions de gaz à effet de serre.

Cette contradiction oblige ces organisations à justifier leur recours à l’IA dans le cadre de leurs missions de lutte contre le changement climatique ou de protection des ressources naturelles.

« Nous reconnaissons que l’IA peut avoir un coût environnemental, et nous devons réfléchir à la manière dont nous l’utilisons », a déclaré Ali Swanson, responsable de l’IA au sein de l’organisation à but non lucratif américaine Conservation International. « Mais à l’heure où les crises climatiques et de la biodiversité deviennent de plus en plus urgentes, l’IA peut nous aider à agir plus rapidement et à mieux exploiter les informations que nous collectons. »

L’organisation a récemment commencé à utiliser l’IA pour évaluer les zones à risque détectées par satellite et envoyer des alertes en temps réel aux patrouilles forestières communautaires concernant d’éventuels feux de forêt dans des régions reculées et écologiquement sensibles du Cambodge.

Reuters a interrogé 15 grandes organisations environnementales, de conservation et de développement sur leur utilisation de l’IA. Toutes ont indiqué utiliser cette technologie sous une forme ou une autre et ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’impact environnemental des centres de données qui l’alimentent. Ces centres, remplis de serveurs, peuvent nécessiter d’énormes quantités d’électricité, ainsi que de l’eau pour le refroidissement.

Il s’agit d’un dilemme mondial pour les particuliers, les gouvernements et les industries, qui doivent trouver un équilibre entre les avantages de l’IA et ses risques considérables. Ces compromis devraient retenir l’attention lors de la conférence des Nations unies sur le climat (COP31) qui se tiendra ce mois-ci: la Turquie, pays hôte, appellera les gouvernements, les entreprises et d’autres institutions à signer un engagement définissant les principes visant à garantir un développement et un déploiement durables de l’IA.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, souhaite que les grandes entreprises du secteur de l’IA divulguent publiquement l’impact environnemental de leurs systèmes.

Des chercheurs de l’Institut pour l’eau, l’environnement et la santé de l’Université des Nations unies estiment que l’empreinte mondiale des centres de données pourrait plus que doubler d’ici 2030, pour atteindre une superficie équivalente à environ deux fois celle de Jakarta, la mégalopole indonésienne.

L'Agence internationale de l'énergie, quant à elle, estime que les centres de données du monde entier consommeront environ 945 térawattheures d'électricité par an d'ici 2030, produisant l'équivalent de plus de 300 millions de tonnes de dioxyde de carbone. Cela représente le double de la consommation actuelle et correspond à peu près à la consommation annuelle d'électricité du Japon.

L’agence prévoit également que la consommation d’eau des centres de données mondiaux passera d’environ 560 milliards de litres (147,9 milliards de gallons) en 2023 à environ 1 200 milliards de litres (317 milliards de gallons) par an d’ici 2030.

Des géants de la technologie, notamment Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O et Google (filiale d’Alphabet) GOOGL.O , ont signalé une hausse de leurs émissions liée en partie à l’expansion de leurs centres de données, ce qui soulève des questions quant à leur capacité à atteindre leurs propres objectifs climatiques à long terme.

Amazon a déclaré à Reuters que ses produits d’intelligence artificielle figuraient parmi les plus durables grâce à ses achats d’énergie à faible empreinte carbone et à ses efforts pour utiliser efficacement l’électricité et l’eau.

Microsoft et Google n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

DES PROGRÈS AUTREFOIS JUGÉS IMPOSSIBLES

De nombreuses organisations interrogées par Reuters estiment que les avantages de l’IA l’emportent actuellement sur ses coûts, car cette technologie permet de réaliser des tâches qui étaient auparavant difficiles, coûteuses, voire impossibles.

L’organisation kenyane Save the Elephants, partenaire du Wildlife Conservation Network, a déclaré utiliser l’apprentissage automatique pour améliorer les recensements de population et étudier la communication des éléphants.

Frank Pope, directeur général de l’association, a expliqué qu’un relevé aérien de la plus grande zone protégée du Kenya, réalisé l’année dernière, avait généré environ 200 000 images dont l’examen manuel avait nécessité neuf mois de travail pour neuf personnes. Des modèles d’IA entraînés sur les plateformes graphiques GeForce de Nvidia peuvent désormais effectuer des analyses similaires en quelques heures.

« Les résultats ont été révélateurs », a déclaré M. Pope. « Nous avons constaté que les recensements effectués par des humains passaient à côté d’environ un tiers des éléphants, de près de la moitié des zèbres et des girafes, et des trois quarts des populations d’oryx. »

Des données plus précises sur la faune sauvage peuvent aider à obtenir des financements pour la conservation, a-t-il ajouté.

« En fin de compte, ces outils rendent la nature mesurable et donc susceptible d’attirer des investissements », a-t-il déclaré. « C’est une transformation cruciale si nous voulons préserver la biodiversité à grande échelle. »

Au sein de l’institut fondé par la regrettée Jane Goodall, figure emblématique de la conservation, des chercheurs utilisent l’IA pour numériser des décennies de notes de terrain sur le comportement des chimpanzés dans le parc national de Gombe, en Tanzanie.

On estimait initialement que ce projet prendrait entre 13 et 15 ans, car les notes avaient été rédigées à la main en kiha, la langue locale, et en sténographie scientifique.

Grâce à un outil développé en collaboration avec Amazon Web Services, ces notes peuvent désormais être numérisées, traduites et structurées en quelques minutes, ce qui réduit considérablement le temps nécessaire à environ deux ans, a expliqué Lilian Pintea, vice-présidente chargée des sciences de la conservation au Jane Goodall Institute.

Au cours de sa vie, a ajouté Mme Pintea, Jane Goodall a soutenu l’utilisation de l’IA pour faire progresser les sciences de la conservation, à condition que les humains gardent un contrôle total sur la manière dont elle était utilisée.

« Les technologies d’IA doivent être considérées comme des outils centrés sur l’humain », a déclaré Mme Pintea.

LIMITER L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Certaines organisations expérimentent des moyens de limiter l’impact environnemental de leur utilisation de l’IA.

Le World Resources Institute (WRI), un groupe de recherche qui utilise l’IA pour accélérer ses analyses climatiques et environnementales, a déclaré limiter les applications gourmandes en ressources, telles que la génération de vidéos et d’images, tout en mettant en cache les résultats des requêtes d’IA afin d’éviter de retraiter des recherches identiques.

L’organisation américaine The Nature Conservancy a adopté une approche similaire. Elle utilise l’IA pour analyser des vidéos filmées à bord de navires de pêche commerciale afin de déterminer le nombre de poissons de différentes espèces capturés. Mais au lieu de transférer un nombre considérable de vidéos vers des centres de données centralisés, elle a installé des caméras numériques dotées d’IA pour traiter les informations directement à bord des navires, ce qui réduit la consommation d’énergie et les besoins en transfert de données, a expliqué Vienna Saccomanno, chercheuse senior au sein de l’organisation.

« Il faut beaucoup d’ingénierie pour rendre possible le calcul en périphérie », a-t-elle déclaré. « Cela en valait la peine pour réduire à la fois notre empreinte carbone et fournir ces informations sur le développement durable. »

Greenpeace International a indiqué qu’elle utilisait elle aussi certains outils d’IA, principalement parce que les plateformes logicielles sur lesquelles elle s’appuie intègrent des fonctionnalités d’IA.

L’organisation met en place des directives internes mettant l’accent sur la transparence, le contrôle humain et une utilisation « réfléchie » de l’IA, a-t-elle précisé. Mais elle préférerait se passer de cette technologie en raison de ses impacts environnementaux et s’oppose fermement à l’expansion des centres de données.

« Alors que d’autres organisations se demandent comment utiliser l’IA de manière responsable, Greenpeace se demande s’il est nécessaire, en premier lieu, de construire tous ces immenses centres de données », a déclaré Katrin Xueying Wu, militante pour le climat et l’énergie au sein de l’organisation.

D'autres groupes considèrent désormais l'IA comme essentielle à un activisme environnemental efficace.

« C'est notre mission de sauver la planète. Si nous pouvons y parvenir de manière plus efficace et plus efficiente avec les ressources limitées dont nous disposons grâce à l'IA, alors nous devons sérieusement nous engager dans cette voie », a déclaré Stuart Butchart, directeur scientifique de l'organisation britannique BirdLife International.

« Si nous ne le faisons pas, c’est en quelque sorte manquer à notre devoir. »