Les architectes de l'IA désignés "Personnes de l'année" par Time

Le magazine Time a désigné jeudi les architectes de l'intelligence artificielle comme "Personnes de l'année", citant leur capacité à faire entrer l'ère des machines pensantes grâce à une technologie transformatrice.

"La Personnalité de l'année est un moyen puissant d'attirer l'attention du monde sur les personnes qui façonnent nos vies. Et cette année, personne n'a eu plus d'impact que les personnes qui ont imaginé, conçu et construit l'IA", a écrit Sam Jacobs, rédacteur en chef du Time, dans une lettre adressée aux lecteurs.

Sam Jacobs a décrit les architectes comme ayant "impressionné et inquiété l'humanité" et ayant "transformé le présent et transcendé le possible".

Le numéro 2025 "Personnalité de l'année" présente un article de couverture qui explore la manière dont l'IA a changé le monde au cours de l'année, de nouvelles manières, parfois "effrayantes". Il comprend des entretiens avec le directeur général de Nvidia NVDA.O Jensen Huang, dont les puces alimentent le boom de l'IA, et des investisseurs dans l'IA tels que le directeur général de SoftBank Masayoshi Son.

Il explore des aspects troublants de l'IA tels que la mort d'un Californien de 16 ans qui s'est suicidé, après quoi ses parents ont poursuivi OpenAI, le fabricant de ChatGPT, accusant l'entreprise d'être responsable de la mort de leur fils en raison des conversations qu'il a eues avec le chatbot.

Le Time fait partie des nombreux médias qui s'associent à des entreprises d'IA pour obtenir des licences de contenu et développer de nouveaux outils. En juin 2024, il a signé un accord de contenu pluriannuel avec OpenAI, qui a permis au fabricant de ChatGPT d'accéder à ses archives d'actualités. En réponse aux questions des utilisateurs, le chatbot cite et renvoie à la source sur Time.com.

Le magazine Time a nommé Donald Trump, alors président élu, "Personnalité de l'année" en 2024, ainsi qu'en 2016. Parmi les lauréats des années précédentes figurent également la pop star Taylor Swift, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy et le directeur général de Tesla TSLA.O Elon Musk.