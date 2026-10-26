Les analystes unanimes après les résultats du NBTXR3 de Nanobiotix

Nanobiotix est particulièrement entouré à la Bourse de Paris ( 4,34%, à 26,90 euros), après la présentation de données cliniques encourageantes de son produit JNJ-1900 (NBTXR3) chez des patients atteints d'un mélanome cutané primitif avancé et résistants aux thérapies anti-PD-1.

Issus de la cohorte d'expansion de phase 1 de l'étude 1100, ces résultats portent sur 24 patients lourdement prétraités (dont 14 au stade IV) ayant reçu une injection intra-tumorale unique de NBTXR3, suivie d'une radiothérapie corporelle stéréotaxique (SBRT), puis d'un inhibiteur de point de contrôle (nivolumab ou pembrolizumab).

Alors que les cohortes historiques dans cette indication affichent habituellement une survie globale médiane d'environ un an et une survie sans progression d'environ trois mois, les données présentées révèlent un taux de réponse globale de 41,7% et un taux de contrôle de la maladie à 75%. En parallèle, la médiane de survie sans progression s'est établie à 6,9 mois, tandis que celle de survie globale a atteint 17,8 mois.

Selon les investigateurs et la direction médicale de Nanobiotix, ces résultats préliminaires valident la poursuite du développement clinique de JNJ-1900 (NBTXR3) et justifient l'évaluation de cette approche combinée dans le cadre d'essais cliniques randomisés plus larges.

Les analystes optimistes

Jefferies évoque une activité encourageante dans le mélanome résistant aux anti-PD-1, ce qui renforce le potentiel du NBTXR3 dans de nombreuses indications. Les analystes appellent toutefois à la prudence concernant les comparaisons entre essais, compte tenu du faible nombre de patients et de l'absence de groupe témoin dans cette étude de phase 1.

La banque d'investissement souligne qu'une activité a également été observée en dehors des lésions injectées avec NBTXR3 et irradiées, apportant un soutien clinique supplémentaire à l'hypothèse d'un effet immunitaire systémique du produit. L'élément le plus important pour Jefferies est l'activité observée à distance des lésions injectées.

La recommandation reste à l'achat, avec une cible de cours de 60 euros, soit un potentiel de hausse de 133%.

Chez Portzamparc, ces résultats sont certes sans surprise, mais toujours très encourageants, soulignant une fois de plus l'intérêt du NBTXR3 en radiothérapie. Les analystes ont toutefois décidé de ne pas inclure ce programme dans leur valorisation, en l'absence d'information sur la priorisation du pipeline. L'avis est toujours à acheter, avec un objectif de cours de 56 euros.

Enfin, Stifel mentionne un signal encourageant qui se confirme dans la population élargie. Les analystes voient les résultats dévoilés par Nanobiotix comme une étape supplémentaire s'inscrivant dans une série cohérente de données encourageantes à travers différents types de tumeurs. L'avis est confirmé à l'achat, avec un objectif de 45 euros.