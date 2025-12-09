Les analystes sont satisfaits des prévisions de Kinder Morgan pour 2026

9 décembre - ** L'opérateur de pipelines Kinder Morgan

KMI.N a prévu lundi une hausse de ses bénéfices en 2026 par rapport aux prévisions de 2025, en raison d'une forte demande de gaz naturel

** Le PT médian de KMI est de 31,00 $

LES COURTIERS SONT OPTIMISTES SUR LES PRÉVISIONS POUR 2026

** RBC Capital Markets ("sector perform", PT: $30) déclare qu'étant donné la croissance des activités de KMI qui ne sont pas sensibles aux prix des matières premières, il pense que les changements dans les prix des matières premières n'auraient pas d'impact matériel sur le bénéfice de base ajusté pour l'année entière

** UBS ("buy") voit d'un œil positif les augmentations d'une année sur l'autre du bénéfice de base et du flux de trésorerie distribuable

** Elle ajoute que KMI semble bien positionnée pour bénéficier de la demande croissante de gaz naturel pour les besoins en électricité et en GNL

** Jefferies ("hold", PT: $30) estime que la rue se concentre davantage sur le carnet de commandes de KMI que sur sa trajectoire de bénéfices à court terme, étant donné la nature à long terme des investissements dans les gazoducs

** La société de courtage estime globalement que le budget préliminaire de KMI est conforme aux attentes, en attendant les commentaires sur son budget d'investissement de croissance plus élevé que prévu