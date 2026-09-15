Les analystes s'inquiètent pour MaaT Pharma

(Zonebourse.com) - MaaT Pharma s'affiche logiquement en forte baisse à la Bourse de Paris (-8,04%, à 2,515 euros), après avoir annoncé une tendance de vote négative du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA).

Lors de cette audition orale, dans le cadre de la procédure de réexamen de la demande d'autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour MaaT013 (Xervyteg) dans le traitement de la maladie aigüe du greffon contre l'hôte, le CHMP regrette l'absence d'un essai contrôlé randomisé.

Stifel pointe le manque de trésorerie

Pour Stifel, ce réexamen n'a donc pas permis de modifier l'interprétation des preuves existantes et MaaT doit désormais définir une nouvelle stratégie réglementaire et de financement.

Les analystes ajoutent qu'un ECR (essai clinique comparatif randomisé) semble être le moyen le plus clair de répondre aux inquiétudes du CHMP, mais la société n'a pas encore exposé ses options, sous la pression d'une trésorerie qui ne s'étend que jusqu'en novembre. La société ne dispose que de peu de temps pour établir et financer un nouveau plan de développement, en particulier si des travaux cliniques contrôlés supplémentaires sont requis avant un nouveau dépôt de dossier en Europe.

Les analystes insistent sur le fait que MaaT Pharma va avoir besoin d'un financement complémentaire, dont le montant et la forme dépendront fortement de la trajectoire que la société choisira pour Xervyteg.

Stifel est à conserver sur le titre, avec une cible de cours de 3 euros.

Pour Portzamparc il s'agit d'une issue décevante mais prévisible

La société de bourse estime que cet échec prive la société d'un accès au marché européen à court terme et reporte l'essentiel de la valeur sur MaaT033 (pour des patients atteints de cancers du sang recevant une greffe allogénique de cellules souches) et le reste du pipeline. Les analystes ont décidé de suspendre leur recommandation avant de faire un point avec la direction.

En ce qui concerne l'objectif de cours, il tomberait à 9,20 euros en supprimant le Xervyteg, mais les analystes préfèrent rester prudents du fait des difficultés liées au financement à venir. La société, qui ne dispose d'un horizon de trésorerie que jusqu'à novembre, aurait besoin de 20 millions d'euros minimum pour financer les 12 prochains mois selon Portzamparc.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.