Les analystes réagissent aux difficultés financières de Coreweave et à la vague de ventes dans le secteur de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La vague de ventes massives touchant les valeurs technologiques américaines et leurs obligations s’est intensifiée jeudi, alors que les coûts d’emprunt élevés ont mis sous le feu des projecteurs le financement du vaste déploiement d’infrastructures lié à l’intelligence artificielle.

Les obligations de CoreWeave CRWV.O ont chuté à des niveaux de détresse, les fabricants américains de puces électroniques ont perdu près de 2 000 milliards de dollars en capitalisation boursière depuis la semaine dernière et les levées de fonds dans le secteur de l’IA ont ralenti, poussant les investisseurs vers la sécurité des bons du Trésor malgré une deuxième journée consécutive de données sur l’inflation plus élevées que prévu.

Voici quelques commentaires d’analystes et d’investisseurs:

SAM STOVALL, STRATÈGE EN CHEF DES INVESTISSEMENTS, CFRA RESEARCH, NEW YORK:

"Coreweave est représentatif d’autres entreprises fortement endettées."

"Les investisseurs craignent qu’une crise de la dette ne survienne en lien avec ces entreprises technologiques fortement endettées."

STEVE SOSNICK, ANALYSTE EN CHEF DES MARCHÉS, INTERACTIVE BROKERS, NEW CANAAN, CONNECTICUT:

"Ce que les gens remettent aujourd’hui en question, c’est la rapidité, l’efficacité et la rentabilité du développement fulgurant de l’IA."

"Si cela signifie que le rythme de développement des centres de données va être un peu plus modéré, tous ces acteurs du matériel informatique verront leurs dépenses diminuer, car les gens ne se précipiteront plus pour acheter leur équipement et ne seront plus prêts à payer n'importe quel prix pour le faire."

PARTH TALSANIA, directeur général D’EQUISIGHTS RESEARCH, GANDHINAGAR, INDE:

"Nous pensons qu’il s’agit d’un événement lié aux taux d’intérêt dans le secteur du crédit, déclenché par la publication d’un IPC en forte hausse, et CoreWeave en est simplement l’expression la plus exposée et la plus durable, plutôt que le premier signe d’un affaiblissement de la demande en IA."

"Les entreprises payées en espèces sont à l’abri, et le risque pèse sur celles qui empruntent en s’appuyant sur des actifs dont la valeur résiduelle est déterminée par un cycle des puces électroniques qu’elles ne contrôlent pas."

BRET KENWELL, ANALYSTE FINANCIER AMÉRICAIN, ETORO, PETOSKEY, MICHIGAN:

"La forte hausse des rendements obligataires a clairement déstabilisé les investisseurs, mais cela ne signifie pas pour autant que CoreWeave est vouée à la faillite. Cela oblige toutefois les investisseurs à réévaluer la rentabilité de l’entreprise et à examiner de plus près certaines de ses concurrentes."

DAVID MORRISON, ANALYSTE DE MARCHÉ SENIOR CHEZ TRADE NATION, LONDRES:

"Compte tenu des montants extraordinaires d’endettement contractés pour développer les infrastructures d’IA, la hausse des coûts d’emprunt est loin d’être idéale. La crainte est que cela réduise les rendements futurs, alors même que le calendrier et l’ampleur probables de ces rendements sont loin d’être clairs. Dans ce contexte, on peut également s’inquiéter d’une surconsommation de capacités qui risquent de ne jamais être utilisées."

RONG REN GOH, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE CHEZ EASTSPRING INVESTMENTS, SINGAPOUR:

"Je pense que cette vague de ventes reflète la prudence des investisseurs à l’égard du segment le plus vulnérable de l’écosystème de l’IA, les dirigeants du secteur technologique préconisant un ralentissement du rythme de développement des modèles de pointe. Les marchés s’interrogent de plus en plus sur la pérennité et l’évolution de la demande en capacité de calcul. Ces inquiétudes sont aggravées par la hausse des coûts de financement, qui augmente les taux de rentabilité minimaux requis pour les projets d’infrastructures d’IA à forte intensité capitalistique."