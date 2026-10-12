Les analystes partagés sur Exail après les résultats semestriels

Les résultats semestriels d'Exail Technologies confortent les analystes dans leur appréciation de la dynamique opérationnelle du spécialiste de la robotique maritime et des systèmes de navigation. Berenberg, Stifel et TP ICAP Midcap soulignent l'amélioration de la rentabilité et les perspectives de croissance du groupe. Néanmoins, leurs recommandations divergent, alors que le projet de rachat par Thales à 134 EUR par action constitue désormais une référence pour la valorisation du titre.

Parmi les analystes, Berenberg se montre le plus favorable sur le dossier. Le broker confirme son conseil "achat" sur le titre, mais abaisse son objectif de cours de 145 à 134 EUR, afin de l'aligner sur l'offre de Thales. Le broker considère qu'Exail bénéficie d'un positionnement particulièrement favorable sur le marché des drones sous-marins complexes, porté par la hausse des budgets de défense.

L'analyste souligne également que l'intégration verticale du groupe constitue un avantage concurrentiel important et anticipe une amélioration supplémentaire des marges grâce au passage progressif à une production en série. Il identifie néanmoins des risques liés à la concentration de la clientèle et à l'exécution des grands contrats.

Chez Stifel , les analystes adoptent une position plus prudente et restent à "conserver" sur le titre, avec un objectif inchangé à 134 EUR. Le broker estime qu'Exail "convertit de plus en plus sa croissance du chiffre d'affaires en croissance des bénéfices", grâce aux investissements réalisés dans ses capacités industrielles. L'accélération des systèmes de navigation renforce sa confiance dans la capacité du groupe à faire progresser son EBITDA plus rapidement que ses revenus à moyen terme. Il considère également que les retraitements comptables liés à iXblue ne remettent pas en cause les perspectives opérationnelles ni les modalités de l'opération avec Thales.

Enfin, TP ICAP Midcap partage cette appréciation favorable des fondamentaux, tout en maintenant son conseil "conserver" et son objectif de 135 EUR. Dans sa note, Julien Thomas souligne que les fondamentaux du groupe demeurent très bien orientés. L'EBITDA semestriel, supérieur à ses attentes, témoigne selon lui de l'effet de levier opérationnel dans la robotique maritime et du redressement des marges d'Advanced Technologies. Le bureau d'études reste toutefois attentif à la génération de trésorerie, pénalisée par la saisonnalité et l'augmentation du besoin en fonds de roulement, mais attend une normalisation au second semestre.

Peu avant 16h, le titre progressait de 0,2% à la Bourse de Paris, autour des 125 euros. Le groupe avait publié ses résultats vendredi dernier.