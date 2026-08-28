Les analystes maintiennent le titre Pernod Ricard sous pression

(Zonebourse.com) - Le titre Pernod Ricard poursuit son repli vendredi à la Bourse de Paris, accusant de nouveau le plus net recul de l'indice CAC 40, plusieurs intermédiaires financiers ayant revu à la baisse leurs objectifs de cours et leurs prévisions au lendemain de la publication annuelle décevante du numéro deux mondial des spiritueux.

Après avoir chuté de plus de 4,5%, l'action lâche encore 1,7% à 63,4 euros. En baisse de 7,3% cette semaine, elle revient désormais en direction de ses plus bas de 15 ans atteints en mars dernier, sous la barre des 60 euros.

Dans une note diffusée dans la soirée de jeudi, les analystes de Jefferies indiquent avoir ramené leur cible de 95 à 90 euros, tout en maintenant leur recommandation d'achat sur la valeur.

Le courtier américain souligne que son objectif fait apparaître un potentiel de hausse de l'ordre de 33%, un mouvement de revalorisation qu'il estime possible alors que l'entreprise se concentre sur la préservation de ses marges bénéficiaires et de son flux de trésorerie.

De son point de vue, une stabilisation de l'activité se profile sur l'exercice en cours 2026/2027, avant une reprise potentielle en 2027/2028.

La société a fait état hier matin d'une décroissance organique plus marquée que prévu au titre de son exercice 2025/2026, clos fin juin, et adopté un discours prudent concernant ses perspectives à moyen terme, dans les deux cas en raison des difficultés rencontrées aux Etats-Unis, son deuxième marché derrière l'Europe.

Ces performances moins bonnes que prévu tranchent avec une saison des résultats trimestriels qui a globalement porté le sentiment des investisseurs en Europe. D'après les calculs de Deutsche Bank, les bénéfices des entreprises du Vieux Continent ont progressé de 22% au 2ème trimestre, un chiffre supérieur aux attentes.

Leur chiffre d'affaires a notamment progressé de 10%, leur meilleure performance depuis 2022.

Un titre qui s'approche maintenant de la valeur de ses actifs

"Pour Pernod Ricard, l'exercice 2025/2026 clôt une année de transition qui n'a pas permis de délivrer le moindre signal de redressement", déplore Théodore Duval-Segard, chez AlphaValue.

"Les ventes ressortent dans le bas de la fourchette attendue avec une perte de dynamique sur le 4ème trimestre", relève le professionnel.

"Il s'agit d'une publication décevante, mais qui ne comporte pas de surprise majeure et qui n'est pas de nature à nous faire changer d'avis sur le dossier", indique le bureau d'études indépendant, qui renouvelle son conseil d'achat sur le titre avec un objectif de cours de 106 euros.

Chez Oddo BHF, on regrette l'absence de catalyseurs de court terme, ainsi qu'une réorientation stratégique "qui ne semble pas suffisante".

"Le management ne se cache pas de poursuivre l'adaptation stratégique initiée l'an dernier ("économies, cocktails prêts-à-boire, nouveaux formats, élargissement des gammes de prix)", souligne la société de Bourse.

"Mais nous sommes tentés de considérer que le contexte requiert davantage qu'une adaptation", insiste Oddo, qui reste neutre sur le titre avec une cible de 68 euros.

Les analystes de Berenberg retiennent, eux, que le propriétaire de la vodka Absolut, du pastis Ricard, du scotch Glenlivet, du whisky irlandais Jameson ou du rhum Havana Club a prévu de proposer à ses actionnaires de recevoir leur dividende en actions, et pas uniquement en numéraire, une initiative qui devrait permettre selon eux de préserver la situation de trésorerie et de poursuivre son plan de désendettement.

"Avec un cours de Bourse qui accuse désormais une baisse de près de 70% depuis ses pics d'avril 2023 et qui se traite sur des multiples de valorisation au plus bas depuis de longues années, on peut considérer que le cours intègre une grande partie des mauvaises nouvelles", juge la banque allemande.

Elément intéressant, fait valoir l'établissement, l'action s'échange dorénavant à un niveau proche de la valeur nette comptable (NAV) de ses actifs, qui ressort à 61 euros. Sa recommandation reste à l'achat, avec un objectif établi à 97,5 euros.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.