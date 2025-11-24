Les analystes estiment que le revers de Novo dans le domaine de la maladie d'Alzheimer n'a qu'un impact limité sur Lilly

24 novembre - ** Les analystes voient un impact limité sur Eli Lilly LLY.N après que les essais sur la maladie d'Alzheimer de son rival danois Novo Nordisk NOVOb.CO , très surveillés, n'aient pas atteint leur but

** La version orale plus ancienne du médicament GLP-1 de Novo, Rybelsus, n'a pas réussi à aider à ralentir la progression de la maladie cérébrale dans les essais en phase finale

** Le médicament à succès de Lilly pour la perte de poids, Zepbound, et le médicament rival de Novo, Wegovy, ciblent également l'hormone GLP-1 qui supprime l'appétit

** L'analyste Carter Gould de Cantor a noté que l'échec de l'essai ne devrait pas être une surprise et que LLY n'avait jamais poursuivi une stratégie similaire et "n'avait que récemment progressé dans la recherche d'indications neurologiques avec leur propre GLP-1 - et même alors s'était concentré sur les dépendances (opioïdes, alcool)"

** "Bien que Lilly aurait rapidement transféré un actif (éventuellement brenipatide; agoniste oral du GLP-1/GIP) dans des études sur la maladie d'Alzheimer si evoke/+ avait fourni une sorte de signal positif, l'échec d'aujourd'hui semble avoir peu de place pour l'interprétation", a déclaré Geoff Meacham, analyste chez Citi

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions de Lilly ont gagné 37,3 % depuis le début de l'année