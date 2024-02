Les analystes estiment que Citi pourrait avoir besoin de se recentrer sur les corrections réglementaires dans le cadre de sa restructuration

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Citigroup C.N pourrait devoir donner la priorité à la résolution des problèmes réglementaires dans le cadre de ses efforts de réorganisation mondiale, ont écrit les analystes de J.P.Morgan dans une note.

Les régulateurs américains ont demandé à Citi des changements urgents dans la façon dont elle mesure le risque de défaut de ses partenaires commerciaux et les propres auditeurs de la banque ont trouvé qu'un plan pour améliorer la surveillance interne était insuffisant, a rapporté Reuters lundi.

La banque travaille sur deux ordonnances de consentement de 2020, dans lesquelles la Réserve fédérale américaine et l'Office of the Comptroller of the Currency ont demandé à Citi de remédier à des déficiences de longue date et généralisées dans sa gestion des risques, sa gouvernance des données et ses contrôles internes.

Parallèlement, la directeur général Jane Fraser procède au plus grand remaniement depuis des décennies au sein du troisième plus grand banque américain, alors que ses bénéfices et sa performance boursière sont inférieurs à ceux de ses rivaux.

La pression des régulateurs pourrait obliger Citi à redoubler d'efforts dans le domaine des questions réglementaires, ce qui maintiendrait les dépenses à un niveau élevé, ont écrit les analystes de J.P.Morgan.

"(Cela) pourrait les pousser vers le haut de la fourchette à moyen terme de 51 à 53 milliards de dollars de Citi pour les dépenses annuelles si celles-ci sont importantes ", ont écrit les analystes.

Les prévisions de Citi concernant le levier d'exploitation pour 2024 - qui mesure comment la croissance des revenus se traduit en croissance du revenu d'exploitation - devraient encore tenir, a écrit Mike Mayo, analyste chez Wells Fargo, dans une note.

Mayo a cependant déclaré dans une interview lundi que " le jury n'est pas encore fixé sur la capacité de Jane Fraser à mettre en œuvre sa vision (de la transformation de l'entreprise)"

"Ces huit prochaines semaines sont une période critique dans son mandat de directeur général", a-t-il déclaré, faisant référence à la réorganisation, par laquelle Citi tente de simplifier sa structure et d'aligner sa rentabilité sur celle de ses pairs.

M. Mayo a précédemment déclaré que 2024 faisait partie d'un "point d'inflexion multidécennal" pour la banque et que son action pourrait doubler au cours des trois prochaines années. Il considère Citi comme son premier choix.