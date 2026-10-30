Les analystes divisés sur MTU Aero après les résultats

Le motoriste allemand a dévoilé hier un chiffre d'affaires ajusté de 2,43 MdsEUR au 3e trimestre en hausse de 13,6%. En revanche, l'EBIT ajusté, en hausse de 2,9% à 349 MEUR, est ressorti sous le consensus, tandis que la marge opérationnelle s'est contractée de 15,8% à 14,4%. En parallèle, le groupe a confirmé sa prévision annuelle d'EBIT ajusté, comprise entre 1,35 et 1,45 MdEUR. De quoi dérouter les analystes qui ajustent leur cible de cours dans des directions opposées. Le titre, lui, se contracte un peu et abandonne 0,5% ce matin, autour des 332 euros.

Au lendemain de la publication de MTU Aero, Bernstein confirme son conseil "surperformance" sur le titre, assorti d'un objectif de cours relevé de 450 à 460 EUR. Le broker estime que les inquiétudes concernant la baisse des marges dans les moteurs neufs sont excessives. Il anticipe une normalisation progressive de la rentabilité, soutenue par la prolongation de la durée de vie des moteurs V2500 et la montée en maturité du programme GTF. Il table ainsi sur une marge OEM proche de 30% jusqu'en 2030 et considère que la journée investisseurs de novembre pourrait entraîner des révisions à la hausse des prévisions de génération de trésorerie.

Chez Deutsche Bank, les analystes confirment aussi leur note "achat" mais abaissent légèrement leur cible de 457 à 453 EUR. Le courtier juge les fondamentaux toujours solides, avec une demande robuste dans les pièces détachées et la maintenance. Il attribue la révision à la baisse des perspectives de livraisons de moteurs neufs aux perturbations des chaînes d'approvisionnement sur plusieurs programmes, sans remise en cause des livraisons de moteurs GTF destinés à Airbus.

De son côté, Berenberg reste à "conserver" sur le titre avec une cible réduite de 390 à 380 EUR. Le bureau d'études souligne que la déception sur l'EBIT ajusté s'explique notamment par une charge liée à la faillite d'un client, sans laquelle le résultat opérationnel aurait dépassé les attentes. Il reste toutefois vigilant sur la normalisation des livraisons de moteurs de rechange et ses conséquences sur la rentabilité.

Enfin, Panmure Liberum (en collaboration avec Agency Partners) confirme son conseil "conserver", avec des objectifs de cours inchangés à 324 EUR à un an et 387 EUR à trois ans. L'analyste estime que l'absence de relèvement des prévisions d'EBIT, malgré l'amélioration des perspectives de revenus, laisse entrevoir une pression sur les marges au quatrième trimestre. Il considère que les risques à court terme restent plus importants qu'à moyen terme, dans l'attente de la journée investisseurs du 30 novembre.