Le HCR lance un appel aux dons pour aider 9 millions de personnes supplémentaires cet hiver

Le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés (HCR) lance un appel aux dons pour fournir une aide supplémentaire cet hiver à 9 millions de personnes en Ukraine, en Syrie, au Liban et en Afghanistan ( AFP / Sanaullah SEIAM )

Le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés (HCR) a lancé vendredi un appel aux dons pour fournir une aide supplémentaire cet hiver à 9 millions de personnes en Ukraine, en Syrie, au Liban et en Afghanistan.

Le HCR a dit espérer lever au moins 50 millions de dollars (45 millions d'euros) pour cet hiver, soit 3 millions de plus que l'année dernière.

"Les ressources sont limitées et les coûts s'envolent au moment où l'hiver arrive dans l'hémisphère nord", a dit Dominique Hyde, directeur des relations extérieures du HCR.

"Des millions de personnes dans ces pays fragiles et touchés par la guerre risquent de faire face aux intempéries sans être suffisamment protégées du froid", a-t-il ajouté.

"Nous devons leur apporter une protection sans attendre", a-t-il insisté.

L'agence basée à Genève a souligné que les besoins étaient très importants dans les quatre pays cités.

L'Ukraine va ainsi entrer dans son cinquième hiver de guerre "avec de plus en plus de frappes de la Russie sur les civils et les humanitaires, et des coupures énergétiques qui ajoutent de nouvelles souffrances pour la population", rappelle le HCR.

En Afghanistan, ce sont près de 4 millions de personnes qui sont revenues du Pakistan et d'Iran entre janvier 2025 et juillet 2026, pour beaucoup avec de très faibles ressources pour s'installer.

En Syrie, des millions de réfugiés sont également revenus après la chute du président Bachar al-Assad, "mais sans financement supplémentaire des besoins fondamentaux - un toit, des vêtements, du combustible - pour cet hiver, le sort des rapatriés pourrait devenir de plus en plus précaire", ajoute l'organisation onusienne.

Quant au Liban, environ 300.000 personnes devraient y avoir besoin d'une aide cet hiver, mais les ressources disponibles ne permettent au HCR de le faire que pour la moitié d'entre eux.

Près de 120 millions de personnes étaient considérées comme déplacées de force à la fin 2025 dans le monde, selon le HCR.