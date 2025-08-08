Les analystes de BofA estiment que les données relatives à la pilule amaigrissante de Lilly "n'ont pas été suffisantes, mais pas tant que cela"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions du fabricant américain de médicaments Eli Lilly LLY.N chutent de 1 % à 634,00 $ ** BofA réduit les prévisions sur LLY de 1 000 $ à 900 $ et réitère sa notation "achat"

** LLY a publié jeudi des données de phase finale sur l'orforglipron, un médicament oral pour la perte de poids, qui n'ont pas été à la hauteur du Wegovy, un médicament injectable du rival danois Novo Nordisk NOVOb.CO

** Les données "ont été insuffisantes, mais pas à ce point", ont déclaré les analystes de BofA dans une note à la clientèle, ajoutant que la réaction des actions était "exagérée"

** L'orforglipron reste un médicament important et il est peu probable que les médecins modifient leur utilisation du médicament - BofA

** Même avec les nouvelles données sur l'orfo, LLY reste en pole position dans le domaine de l'obésité" - BofA

** La société de courtage estime à 10 milliards de dollars les ventes maximales d'orfoglipron d'ici 2030

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé d'environ 18 % depuis le début de l'année