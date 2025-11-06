Les analystes approuvent la stratégie de Qualcomm dans le domaine de la technologie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Le concepteur de puces Qualcomm QCOM.O a prévu mercredi un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes du marché grâce au rebond des ventes de smartphones haut de gamme, mais il a signalé une possible perte d'activité l'année prochaine de la part de son principal client Samsung 005930.KS .

** Actions en baisse de ~3% à 174,4 $ en pré-marché

"IL Y A PLUS ICI QU'IL N'Y PARAÎT"

** Bernstein ("outperform", PT: $215) dit "nous comprenons la réticence à posséder une 'histoire de smartphone'. Mais nous pensons vraiment qu'il y a plus ici que ce que l'on voit"

** Ajoute que les craintes concernant les marges semblent infondées

** J.P.Morgan ("surpondérer", PT: 210 $) déclare que le stade précoce de la diversification des PC de QCOM et les opportunités de revenus à venir pour les centres de données présentent un point d'entrée à long terme convaincant pour les investisseurs patients, même si l'attention du marché reste focalisée sur le ralentissement de la croissance des revenus de l'exercice 25 à l'exercice 26 et les pertes de parts au profit d'Apple et de Samsung, négligeant la croissance soutenue à deux chiffres des revenus autres que ceux d'Apple au cours des cinq dernières années

** Oppenheimer ("perform") adopte une approche attentiste à l'égard de l'initiative de Qualcomm en matière d'intelligence artificielle, citant l'incursion relativement récente de l'entreprise dans ce domaine

** Piper Sandler ("overweight", PT: $200) déclare que QCOM réalise sa croissance malgré le départ de son principal client dans le secteur des téléphones portables