Les Américains naviguent dans le “Far West” des options d'assurance maladie après avoir résilié leurs contrats Obamacare

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* Certains Américains optent pour des contrats à court terme, des groupes de partage des frais de santé ou choisissent de ne plus être assurés

* Les hôpitaux indiquent qu'ils traitent davantage de patients non assurés

* Les experts mettent en garde: ces formules alternatives peuvent ne pas offrir toutes les garanties nécessaires aux patients

par Sriparna Roy

Lorsque Stacy Cox, photographe indépendante à Kanab, dans l’Utah, a résilié cette année son contrat d’assurance maladie « Obamacare », les soins préventifs de routine sont devenus un dilemme financier. Elle se retrouve désormais confrontée à un choix cornélien: débourser 1.200 dollars pour une mammographie ou assurer la survie de son entreprise.

“C’est effrayant”, a déclaré Mme Cox, âgée de 49 ans, à Reuters. “Chaque mois, nous nous asseyons autour de la table et nous en discutons. Est-il temps de fermer l’entreprise? Est-il temps de chercher un emploi ailleurs dans l’espoir de bénéficier d’une assurance maladie?”

Mme Cox présente un risque élevé de cancer du sein en raison de ses antécédents familiaux et souffre d’une maladie auto-immune nécessitant un traitement médicamenteux régulier.

Elle fait partie des 3 millions d’Américains qui se sont retirés de la plateforme de l’Affordable Care Act , créée par le président Barack Obama et souvent appelée “Obamacare”, en raison de la forte hausse des primes et des franchises au début de l’année 2026.

Ces contrats, qui offrent des subventions en fonction des revenus, couvraient 19,2 millions de personnes en février, selon les données du gouvernement. L’expiration, en début d’année, des crédits d’impôt renforcés sur les primes mis en place pendant la pandémie de COVID-19 a contribué à la forte hausse des coûts.

Mme Cox fait partie de la douzaine d’Américains qui ont déclaré à Reuters avoir opté pour des contrats d’assurance santé minimalistes et à court terme offrant une couverture moins complète, ou avoir rejoint des programmes de partage des frais de santé, dans lesquels les membres mettent en commun leurs cotisations mensuelles pour s’entraider dans le paiement de leurs factures médicales. De nombreux Américains ont choisi de se passer complètement d’assurance santé, une situation que l’ACA était initialement censée résoudre.

Plusieurs gestionnaires d’hôpitaux ont signalé une hausse des coûts liés au traitement des patients non assurés, notamment Universal Health Services UHS.N , un réseau hospitalier basé en Pennsylvanie comptant plus de 500 établissements. En juillet, son directeur général a déclaré qu’il semblait que la plupart des patients ayant renoncé à leur couverture ACA se retrouvaient désormais sans assurance.

Les données relatives aux souscriptions à des couvertures à court terme restent limitées.

Un porte-parole des Centres américains pour les services Medicare et Medicaid a indiqué que ces contrats, principalement conçus pour combler une lacune temporaire de couverture, par exemple lors du passage d’un contrat d’assurance proposé par l’employeur à un autre, constituent l’une des nombreuses options disponibles.

Sur la plateforme de l’ACA, les assureurs ont proposé une hausse médiane des primes d’environ 15% pour 2027, selon le groupe de recherche sur les politiques de santé KFF, ce qui marque la deuxième année consécutive de hausses à deux chiffres.

Les inscriptions aux régimes ACA débuteront le 1er novembre et se poursuivront jusqu’au 15 janvier. UnitedHealth UNH.N , Elevance ELV.N , Centene CNC.N et Molina Healthcare MOH.N proposent des régimes “Obamacare”. Certains assureurs, comme UnitedHealth, proposent également des régimes à court terme.

SE TOURNER VERS DES OPTIONS MOINS CHÈRES

Ryan Shapiro, 56 ans, originaire de Frederick, dans le Maryland, prévoit de mettre fin à son activité de photographe d’ici la fin de l’année et d’aider sa femme à gérer son entreprise de décoration d’intérieur, en partie en raison de la hausse des coûts des soins de santé.

M. Shapiro a résilié sa couverture ACA pour cette année, car sa prime mensuelle allait plus que doubler pour dépasser les 1.000 dollars. Il a plutôt opté pour une assurance à court terme qui coûte environ 600 dollars par mois et couvre l’hospitalisation et les maladies graves.

En vertu de la réglementation fédérale actuelle, les contrats à court terme sont généralement limités à trois mois, plus un mois de renouvellement. Après que les CMS ont annoncé l'année dernière qu'ils cesseraient d'appliquer cette limite, plusieurs États autorisent désormais des durées de couverture plus longues.

“Cela coûte la moitié d’une assurance maladie complète”, a déclaré M. Shapiro. “C’est un moyen pour nous de minimiser nos dépenses en cas de crise sanitaire.”

RENONCIER AUX SOINS

Plusieurs personnes interrogées ont déclaré avoir reporté ou renoncé à des soins préventifs, à des bilans de santé annuels et à d’autres traitements en raison du montant élevé des primes et des franchises, préférant payer de leur poche les soins d’urgence lorsque cela s’avérait nécessaire.

“Que ferons-nous si l’un d’entre nous tombe malade?”, s’interroge Mme Cox, qui a renoncé à ses dépistages réguliers du cancer. “Allons-nous simplement mourir? Parce que nous n’avons certainement pas les moyens de lutter contre la maladie, et c’est une situation vraiment angoissante.”

Les franchises élevées constituent un autre sujet de préoccupation, obligeant les patients à débourser des milliers de dollars de leur poche pour des prestations médicales avant que la couverture d’assurance ne prenne le relais. Certains ont également indiqué que leurs contrats d’assurance offraient un choix restreint de médecins.

Certaines personnes se sont tournées vers des programmes de partage des frais de santé, souvent organisés par des groupes religieux, qui n’offrent généralement aucune protection aux consommateurs.

Cristin Connelly, une consultante en relations publiques de 53 ans vivant à Atlanta, a rejoint Zion HealthShare en 2025 après avoir résilié son contrat ACA. Elle paie 480 dollars par mois pour elle-même et ses enfants jeunes adultes, ce qui comprend, entre autres services, une visite médicale préventive annuelle pour chaque membre de la famille, une mammographie par an et une coloscopie tous les deux ans.

Sa formule prévoit un seuil de dépenses minimum de 5.000 dollars pour que les frais soient pris en charge, ce qui correspond de facto à une franchise que Zion qualifie de “montant initial non partageable” que chaque adhérent doit payer avant que ses frais médicaux ne soient éligibles au fonds de partage communautaire.

Zion HealthShare, qui compte plus de 78.000 membres actifs, n’impose aucune condition religieuse.

“D’après mon expérience avec les assurances, c’est un véritable casse-tête de se faire rembourser. Elles refusent sans cesse les demandes de remboursement, puis affirment qu’elles n’en paieront qu’une partie”, a déclaré Mme Connelly. Son expérience avec le système de partage des frais de santé “m’a montré jusqu’à présent que lorsque je demande un tarif pour paiement personnel, le montant est bien inférieur”.

Elle a ajouté qu’elle espérait, à long terme, ne plus avoir recours à ce système de partage des frais de santé.

Selon les experts, les dispositifs de partage des frais de santé et autres produits non traditionnels comportent des limites importantes.

De nombreux États ne contrôlent pas suffisamment les pratiques commerciales agressives ou trompeuses, a déclaré Sabrina Corlette, professeure-chercheuse au Centre sur les réformes de l’assurance maladie de l’université de Georgetown, ce qui rend les consommateurs vulnérables.

“C’est vraiment un peu le Far West en ce qui concerne ces produits”, a déclaré Mme Corlette. “Certains sont légitimes, d’autres le sont moins: acheteurs, méfiez-vous!”