Les Américains âgés, exclus de l'engouement coûteux pour les GLP-1, devraient se tourner en masse vers ce nouveau programme

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* Près de 4 millions de personnes devraient être éligibles, selon la KFF

* Ce programme crée la première voie d’accès à la couverture Medicare dédiée exclusivement à l’obésité

* Wall Street estime que ce programme générera des milliards pour les laboratoires pharmaceutiques

par Chris Prentice et Amina Niasse

Des millions d’Américains supplémentaires pourront bénéficier de médicaments contre l’obésité pour seulement 50 dollars par mois dans le cadre d’un nouveau programme Medicare qui démarre mercredi, permettant ainsi aux personnes âgées de 65 ans et plus d’accéder à ces médicaments hautement efficaces à un prix abordable.

Le programme pilote de 18 mois mis en place par les Centres américains pour les services Medicare et Medicaid proposera pour la première fois Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO , ainsi que Foundayo et Zepbound d’Eli Lilly LLY.N , en tant que traitements amaigrissants à part entière.

Medicare, qui couvre également les personnes en situation de handicap, n’était jusqu’à présent pas autorisé à prendre en charge les traitements amaigrissants et ne remboursait ces médicaments que lorsqu’ils étaient prescrits pour des pathologies associées, telles que des troubles cardiovasculaires ou une stéatose hépatique sévère. Désormais, le programme propose trois voies permettant à certains bénéficiaires de Medicare de bénéficier d’une prise en charge.

Le nombre de patients éligibles est estimé à quelques millions, a récemment déclaré un responsable américain. Les analystes de Wall Street estiment que cela représentera des milliards de dollars de chiffre d’affaires pour les laboratoires pharmaceutiques.

Ce nouveau tarif marque un changement radical par rapport aux dernières années, durant lesquelles les patients devaient supporter des frais à leur charge très élevés pour ces médicaments, qu’ils soient assurés ou non.

Certains médecins et pharmaciens interrogés par Reuters ont averti que le processus d’autorisation de ces médicaments par Medicare serait long et compliqué. Certains médecins ont également exprimé leur crainte que la prise en charge ne soit pas prolongée au-delà de 2027, tandis que huit d’entre eux ont souligné que des suivis réguliers, un programme nutritionnel et la pratique d’une activité physique étaient particulièrement importants pour les personnes âgées.

« C’est une grande victoire. Pendant des décennies, la médecine n’a pas reconnu l’obésité comme une maladie », a déclaré le Dr Christina Nguyen, de la clinique de perte de poids Knownwell à Atlanta. « Même avec les restrictions du programme, nous pourrons proposer des médicaments à de nombreux patients pour la première fois. »

DES PATIENTS PLUS QUE PRÊTS

Katie Smith, 71 ans, enseignante à la retraite à Manassas, en Virginie, a expliqué que son médecin lui avait prescrit un GLP-1, mais que le prix pratiqué par sa pharmacie était prohibitif.

« Le prix s’élève à 1.298,99 dollars. Medicare ne le prendra pas en charge, car je ne suis ni diabétique ni atteinte d’apnée du sommeil », a-t-elle précisé en évoquant les pathologies prises en charge.

Mme Smith a expliqué qu’elle souffrait d’une mobilité réduite suite à une lésion de la moelle épinière causée par un accident de voiture lorsqu’elle avait une vingtaine d’années. Elle utilise un déambulateur, présente une faiblesse d’un côté du corps et souffre de lésions nerveuses irréversibles.

« Ce n’est pas bon de traîner ce poids supplémentaire. On me dit qu’il faut suivre un régime et faire de l’exercice. J’ai tout essayé », a-t-elle déclaré. « Il se peut que je ne tolère pas (un GLP-1), mais j’aimerais tellement l’essayer. »

Sandi Henderson, 77 ans, d’Oxnard, en Californie, avait déjà subi une chirurgie de pose d’un anneau gastrique, mais a dû se faire retirer l’anneau à la suite de complications. Elle prend désormais un GLP-1 préparé sur mesure, car elle n’a pas les moyens de s’offrir les médicaments de marque, qui se vendent entre 149 et 399 dollars par mois au comptant auprès des laboratoires, voire plus en pharmacie.

« Je suis ravie. Le fait que ce médicament soit désormais accessible à des personnes qui n’avaient pas les moyens de se le procurer… C’est tout simplement incroyable, j’en ai les larmes aux yeux », a déclaré Mme Henderson lors d’un entretien téléphonique. « Et en plus de cela, nous allons économiser plus de 1.000 dollars que nous pourrons investir dans d’autres aspects de notre santé. »

DEMANDE REFULÉE

Les dirigeants d’Eli Lilly et de Novo Nordisk ont évoqué des estimations faisant état de pas moins de 20 millions de personnes éligibles au programme, bien que l’organisme de recherche en santé KFF ait indiqué cette semaine que près de 4 millions de personnes seraient éligibles, sur la base des données de 2023.

Un porte-parole du CMS a refusé de fournir des prévisions précises concernant le nombre d’inscriptions, mais le directeur de Medicare, Chris Klomp, a estimé que le nombre de personnes éligibles se situerait dans les millions (à un chiffre).

La demande refoulée ne manque pas. Le Dr Jorge Moreno, spécialiste de l’obésité à Yale Medicine, a déclaré que certains de ses patients avaient reporté leurs rendez-vous au mois de juillet, après le lancement du programme pilote.

« Les patients sont déjà très enthousiastes », a-t-il déclaré. « Je reçois des messages presque tous les jours. »

Mme Nguyen, de Knownwell, a indiqué que son cabinet avait embauché du personnel médical supplémentaire et préparé les patients à l’idée que l’inscription pourrait prendre « quelques semaines, voire plus » en raison de la procédure d’autorisation préalable.

Deux organisations professionnelles du secteur pharmaceutique ont déclaré s’attendre à des difficultés dans la mise en œuvre du programme en raison de son lancement en milieu d’année, les pharmaciens disposant de peu de temps pour se familiariser avec les détails et l’obligation d’obtenir une autorisation préalable des cliniciens prescripteurs.

Ces organisations, ainsi qu’un troisième groupe professionnel, s’attendent à ce que les pharmacies ne disposent que de stocks limités de ces médicaments GLP-1 onéreux. Cela pourrait entraîner une augmentation des délais d’attente pour les patients, ont-elles indiqué.

SUIVI ET RISQUES

« Il s’agit d’une avancée importante en matière d’accès aux soins, mais les personnes âgées devraient envisager le traitement par GLP-1 dans le cadre d’un plan global de prise en charge de l’obésité, et non comme un médicament isolé », a déclaré le Dr John Batsis, gériatre à l’université de Caroline du Nord. « Pour les personnes âgées, la principale préoccupation ne réside pas simplement dans les livres perdues, mais dans le type de poids perdu. »

Avec l’essor des médicaments à base de GLP-1, les inquiétudes se sont multipliées quant à la perte potentielle de masse musculaire et, en cas de reprise de poids, à la question de savoir si celui-ci se présente sous forme de graisse ou de muscle.

L’un des principaux risques réside dans le caractère temporaire du programme, a déclaré le Dr Elbert Huang, médecin généraliste et directeur du Centre de recherche et de politique sur les maladies chroniques de l’université de Chicago.

Si le projet pilote fonctionne bien, il pourrait ouvrir la voie à une meilleure prise en charge par les assureurs , qui ont exprimé des réserves à l’égard du programme.

« Pour moi, la grande incertitude scientifique réside dans la durée pendant laquelle il faut suivre ce traitement pour profiter des bienfaits de la perte de poids », a déclaré le Dr Huang. « Si vous vous inscrivez à ce programme, qui n’est en place que temporairement, que se passera-t-il après 2027? »