Les amendes antitrust ont plus que doublé en 2024 (A&O Sherman)

(AOF) - " L'année 2024 a été marquée par une augmentation significative du montant total, au niveau mondial, des amendes dans le cadre de la répression des pratiques anticoncurrentielles ", annonce le cabinet d'avocats d'affaires A&O Sherman. Ce montant a atteint 6,1 milliards d'euros, soit plus du double de celui enregistré en 2023. Il souligne que la grande majorité de ce montant résulte de décisions prises en Europe et notamment par la Commission européenne qui a infligé des sanctions d'un montant de 3,5 milliards d'euros, et par la France qui a imposé 1,4 milliard d'euros d'amendes.

Le rapport " Global Antitrust Enforcement " d'A&O Shearman, qui repose sur l'analyse des données issues de 31 juridictions met notamment en évidence que les amendes pour abus de position dominante ont connu une hausse significative, atteignant 3,9 milliards d'euros en 2024, principalement sous l'effet des décisions adoptées par Bruxelles.

Inversement les sanctions imposées contre les cartels ont atteint 552 millions d'euros, soit leur niveau le plus bas depuis plusieurs années, " une tendance également observée au sein de l'Union européenne ".

A&O Sherman souligne que les amendes infligées aux grandes entreprises technologiques ont représenté environ 2,7 milliards d'euros, soit " près de 50 % du total des sanctions imposées par les autorités de concurrence à l'échelle mondiale ".