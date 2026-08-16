Les amateurs de pin's Disney parcourent de longues distances et patientent longtemps pour les objets de collection D23 tant convoités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Danielle Broadway

Kyle Liddane collectionne les pin's Disney DIS.N depuis environ 10 ans, et il n'a pas l'intention de s'arrêter.

« J'essaie de mettre la main sur certains des pin's les plus raffinés chez Mickey's of Glendale, à la boutique d'entreprise (Disney), et à la boutique des studios d'Hollywood », a-t-il déclaré alors qu'il faisait la queue devant le stand officiel de la boutique de pin's Disney lors de la convention des fans de Disney connue sous le nom de D23. « Ils proposent des pin's d'excellente qualité qui sont très recherchés; ce sont des éditions très limitées », a-t-il ajouté.

La collection de pin’s Disney a pris son essor dans les années 1990, après que la société a lancé des programmes d’échange de pin’s dans ses parcs. Cette initiative a transformé les pin’s, qui n’étaient alors que de simples souvenirs, en objets de collection très convoités et a contribué à créer une communauté mondiale d’échangeurs et de collectionneurs.

Les achats au stand Mickey’s of Glendale Pin Store situé à l’intérieur du centre des congrès d’Anaheim ne sont possibles que via une file d’attente virtuelle, qui se remplit presque instantanément chaque jour. Souvent, les fans doivent s’attendre à de longues attentes et à des articles en rupture de stock.

Parmi les articles les plus rares du D23 figure la Premier Collection 2026, un coffret en édition limitée de 15 pin's lancé pour commémorer le salon. Chaque pin's fait partie d'une série LE1000, ce qui signifie que seuls 1 000 exemplaires ont été produits dans le monde pour chaque modèle de personnage.

Le coffret complet de 15 pin’s est vendu au D23 au prix de 1 149 dollars, soit environ 76,60 dollars par pin’s.

Liddane a fait le déplacement depuis Portland, dans l’Oregon, pour assister au D23 pour la première fois. Ce fan de Disney a déjà participé à des rassemblements de collectionneurs de pin’s à Portland, dans les parcs Disney et en ligne. « Il y a tout un sub-Reddit consacré à ce sujet », a-t-il déclaré. Alors que la collection de pin's au D23 est une quête solitaire pour Liddane, Lisa Hernandez est venue au salon pour aider sa fille Lauren Vogt à collectionner des pin's rares. « Elle (Vogt) a commencé à collectionner il y a peut-être quatre ou cinq ans et s’est vraiment passionnée pour ça », a expliqué la Californienne. « Elle fabrique ses propres tableaux à pin's, elle se consacre à la collection, à la vente, à l’échange… C’est comme un travail à plein temps », a-t-elle ajouté.

Lauren Vogt, qui a acheté le billet D23 d'Hernandez, a demandé à sa mère de l’aider à dénicher des pin’s très recherchés.

« Elle m’emmène avec elle et je l’aide à surveiller ses sacs, à les porter, je fais la queue avec elle, afin de l’aider à passer la journée plus vite », a déclaré Hernandez.

Hernandez, une ancienne employée de Disneyland, a expliqué que le salon offrait aux collectionneurs l’occasion de dénicher des produits en édition limitée et de rencontrer d’autres fans de Disney partageant la même passion.

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