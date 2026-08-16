La tempête Lala provoque d'importantes coupures d'électricité à Hawaï

Des ouvriers tronçonnent un arbre devant un centre de conférences à Honolulu (Hawaï), après le passage de la tempête Lala, le 16 août 2026 ( AFP / Eugene Tanner )

L'ouragan Lala a provoqué dimanche de vastes coupures d'électricité à Hawaï après avoir charrié des pluies torrentielles et des vents violents sur cet archipel américain du Pacifique.

Plus de 220.000 foyers et commerces étaient sans électricité à 20H00 GMT, selon le site spécialisé poweroutage.us, tandis que les autorités ont mis en garde contre le risque d'inondations.

Un temps ouragan de catégorie 1 (la plus basse sur l'échelle Saffer-Simpson), Lala a été rétrogradé en tempête tropicale dimanche par le Centre national des ouragans (NHC).

Lors d'une conférence de presse dimanche, le gouverneur Josh Green a indiqué que les autorités tentaient encore de déterminer si la tempête avait fait des morts.

Un habitant s'arrête sur une route rurale alors qu'elle est inondée à Volcano Village, sur l'île d'Hawaï, le 15 août 2026 ( AFP / Jill K. Briggs )

"De nombreuses personnes sont allées à l'hôpital pour des accidents mineurs, mais il est incroyable que nous ayons eu aussi peu de décès", a déclaré l'élu.

Le maire de la capitale Honolulu, Rick Blangiardi, a cependant averti à ses côtés que "de nombreux décès arrivent souvent après" le passage d'une tempête, notamment en raison des lignes électriques arrachées, sur lesquelles les personnes peuvent s'électrocuter.

Arbres arrachés

Dans les rues d'Honolulu, sur l'île d'Oahu, des ouvriers ont oeuvré dimanche pour déblayer de la chaussée des arbres arrachés, pouvait-on constater sur des images de l'AFP.

Après avoir atteint son pic d'intensité samedi soir près de Grande Île, la plus au sud de l'archipel, la tempête s'est éloignée au cours de la journée.

Mais "Lala continuera d'affecter Hawaï à travers le week-end. D'importantes précipitations, des vents forts, des vagues dangereuses et des inondations par endroits sont attendus", ont averti les services météo américains (NWS).

Des précipitations de l'ordre de 76 à 89 cm de pluie étaient attendues sur Grande Île.

Avec 210.000 habitants, Grande île est la deuxième plus peuplée de l'archipel, loin derrière celle d'Oahu, qui abrite plus d'un million de personnes.

L'ouragan Lala a envoyé de "fortes bandes de pluie" sur les côtes samedi après-midi, au moment où les habitants se préparaient à l'arrivée de la tempête, ont précisé les autorités, qui ont mis en garde contre des crues soudaines.

"Menace grave"

Il est rare que les ouragans atteignent Hawaï. Au cours de l'histoire moderne, deux ouragans ont touché ce territoire américain du Pacifique: Dot en 1959 et Iniki en 1992. Ce dernier avait fait six morts et des dégâts représentant des milliards de dollars.

Vue satellitaire de l'ouragan Lala communiquée par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) et montrant la tempête tropicale Lala au-dessus de l'océan Pacifique alors qu'elle se dirige vers l'île principale d'Hawaï, le 14 août 2026 ( NOAA / Handout )

Face à la menace, le gouverneur Josh Green avait proclamé jeudi l'état d'urgence, une mesure administrative facilitant la préparation des secours et des mesures à déclencher en cas de destructions.

"La tempête tropicale Lala représente une menace grave pour notre Etat, en particulier pour l'île d'Hawaï — et nous agissons dès maintenant pour garantir que les ressources soient disponibles là où elles sont nécessaires", avait déclaré le gouverneur dans un communiqué.

"J'exhorte chacun à sécuriser son domicile, rassembler les fournitures essentielles, revoir le plan d'urgence familial et suivre les mises à jour provenant de sources officielles fiables", avait-il ajouté.

Particulièrement fort cette année, le phénomène El Niño réchauffe le Pacifique équatorial et augmente la probabilité de cyclones. Les météorologues s'attendent à une saison des ouragans bien plus active que la moyenne dans la région.

Les scientifiques avertissent régulièrement que le changement climatique, causé par la dépendance de l'humanité aux énergies fossiles, augmente la fréquence et l'intensité des événements extrêmes.