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Les alliés de l'Asie-Pacifique concluent des accords avec des entreprises américaines pour un montant de 57 milliards de dollars, selon Doug Burgum
information fournie par Reuters 15/03/2026 à 16:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de la valeur totale des accords, ajout de détails, commentaires supplémentaires de Burgum)

Les alliés de l'Asie-Pacifique ont conclu 22 accords pour un montant de 57 milliards de dollars avec des entreprises américaines lors du Forum indo-pacifique sur la sécurité énergétique qui s'est tenu ce week-end à Tokyo, a déclaré dimanche le ministre américain de l'Intérieur, Doug Burgum.

Lors d'une interview accordée à l'émission "Sunday Morning Futures" de la chaîne Fox News, Doug Burgum a également déclaré que le Japon souhaitait acheter davantage de pétrole américain.

La valeur totale des investissements a été révisée à la hausse, passant de 56 milliards de dollars à 57 milliards de dollars, après la conclusion d'un accord supplémentaire à l'issue de la conférence, a indiqué Doug Burgum.

Doug Burgum a déclaré que le forum soulignait "la nécessité de vendre de l'énergie à nos amis et à nos alliés afin qu'ils ne soient pas obligés de compter sur des adversaires".

Il a également fait remarquer que le Japon contribuait à diriger la coalition des nations visant à accroître l'offre de pétrole sur le marché.

"Du point de vue du Japon, lorsqu'il dépend du pétrole provenant du détroit, c'est une excellente indication de son partenariat avec les États-Unis et de son leadership sur la scène internationale que d'intervenir et de dire qu'il va libérer une partie importante de ses réserves", a déclaré Doug Burgum.

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