LES AGENCES DE PAPA : LES AGENCES DE PAPA ANNONCENT LE LANCEMENT DE LEUR SERVICE DE COURTIER 3.0 : LES CRÉDITS DE PAPA

LES AGENCES DE PAPA ANNONCENT LE LANCEMENT DE LEUR SERVICE DE COURTIER 3.0 : LES CRÉDITS DE PAPA



Avec ce nouveau service, Les Agences de Papa, leader de l'immobilier low-cost en France, vont encore plus loin dans la simplification de la transaction immobilière



Suite à la campagne de recrutement d'agents commerciaux lancée sur les réseaux sociaux, Les Agences de Papa ont dépassé les 3.000 pré-inscriptions et généré plus de 250.000 visiteurs sur leurs réseaux ces trois derniers mois. Les vidéos postées sur la page Facebook ont atteint le million de vues.



L'objectif de la Direction est de déployer 10.000 Agents de Papa sur le territoire français en 2020. Le service Les Crédits de Papa renforce l'offre des agences et permettra aux utilisateurs de l'application de gagner un temps précieux.





UNE OFFRE CLÉ EN MAIN



"Ma demande de financement va t-elle aboutir?" C'est LA question que tous les futurs acquéreurs se posent. Pour y répondre immédiatement, Les Agences de Papa proposent Les Crédits de Papa. Ce nouveau service permettra aux clients de l'agence d'obtenir en ligne un passeport crédit digital avant d'entamer la recherche de un bien immobilier.



"Notre mission est d'offrir le meilleur service à nos clients. Une commission d'agence immobilière fixe de 2.000 euros couplée à un passeport crédit digital permet aussi bien aux acquéreurs qu'aux vendeurs de s'engager sereinement", a déclaré Frédéric Ibanez Directeur général et co-fondateur des Agences de Papa.





UN GAIN DE TEMPS CONSIDÉRABLE



Ce passeport crédit s'inscrit dans la continuité des actions menées par Les Agences de Papa pour fuidifier le process d'une transaction immobilière.



"Les clients sont certifiés : un algorithme d'intelligence artificielle utilise les données fournies par le clients et l'open data pour délivrer le passeport credit digitalisé, le plus fiable du marché.

Ainsi, l'agent en charge du dossier ne perd pas de temps à faire visiter au futur acquéreur un bien qu'il ne pourrait pas s'offrir.

Beaucoup de dossiers n'aboutissent pas suite à un refus de financement. Les Crédits de Papa, c'est un gain de temps considérable et plus de transparence pour l'acheteur, le vendeur, l'agent et le notaire.» explique Frédéric Ibanez.



Une page dédiée aux demandes d'invitations sera prochainement en ligne pour assister à la keynote.

Lors de cet événement, les inscrits pourront découvrir en avant-première toutes les fonctionnalités de l'application.





À PROPOS DES AGENCES DE PAPA



Les Agences de Papa est la première entreprise au monde à automatiser tout le processus de la transaction immobilière. Une agence immobilière dans votre poche, prochainement disponible sur iOS et Android.



