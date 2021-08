Les Afghans appelés à quitter l'aéroport, menace de l'EI

* Les pays occidentaux mettent en garde contre des menaces visant l'aéroport

* Les Afghans déterminés à quitter le pays

* Biden informé des plans d'évacuation d'urgence

*

26 août (Reuters) - Les Etats-Unis et leurs alliés ont appelé la population à quitter l'aéroport de Kaboul jeudi en raison de la menace d'une attaque terroriste de l'Etat islamique (EI), alors que les soldats occidentaux s'empressent d'évacuer autant d'Afghans que possible avant la date butoir du 31 août.

Dans une alerte publiée mercredi soir, l'ambassade américaine de Kaboul a déconseillé aux ressortissants américains de se rendre à l'aéroport international de la ville et a demandé aux personnes se trouvant déjà sur place de quitter les lieux immédiatement, citant des "menaces sécuritaires".

La Grande-Bretagne a publié une alerte similaire, demandant aux personnes se trouvant aux abords de l'aéroport de "se rendre en lieux sûrs".

L'Australie a elle aussi exhorté ses citoyens et les personnes ayant un visa pour se rendre dans le pays à quitter l'aéroport, indiquant qu'il existait "une menace très élevée d'attaque terroriste".

Ces avertissements interviennent alors que les pays occidentaux s'empressent d'effectuer un maximum d'évacuations depuis l'aéroport de Kaboul.

"Il serait très facile pour un kamikaze de faire une attaque à la bombe dans les couloirs bondés et des mises en garde ont été lancées à plusieurs reprises", a déclaré un représentant afghan.

"Mais les gens ne veulent pas bouger, leur détermination à quitter le pays est telle qu'ils n'ont plus peur de mourir, tout le monde risque sa vie."

Les taliban ont promis d'assurer la sécurité à l'extérieur de l'aéroport, mais des rapports des services de renseignements faisant état d'une menace imminente ne peuvent être ignorés, a déclaré un diplomate d'un pays membre de l'Otan se trouvant dans la capitale afghane.

La Maison blanche a dit que le président Joe Biden avait été informé mercredi de menaces provenant de l'EI, ainsi que des plans d'évacuation d'urgence.

(Reportage Rédactions de Reuters, rédigé par Stephen Coates, version française Camille Raynaud)