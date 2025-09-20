Les aéroports de Dallas reviennent à la normale après que la FAA a expliqué le problème à l'origine de la panne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte de l'article principal, ajout de détails sur les perturbations des vols, de détails et de commentaires de la FAA, de commentaires d'American Airlines; nouveau tout au long de l'article) par David Shepardson

Les opérations aériennes dans deux aéroports de la région de Dallas sont revenues à la normale samedi, alors que l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a détaillé les défaillances des télécommunications d'une unité de Verizon Communications VZ.N qui, selon elle, ont entraîné plus de 2 000 interruptions de vol.

American Airlines AAL.O , le plus grand transporteur à l'aéroport de Dallas Fort Worth, a déclaré que plus de 100 000 passagers ont été touchés par des problèmes de télécommunications qui ont commencé vendredi vers 14 heures CT et qui n'ont été résolus que samedi matin.

American a déclaré qu'elle avait été contrainte d'annuler 530 vols vendredi, 160 vols samedi, et qu'elle avait dû détourner 65 autres vols à destination de Dallas.

Southwest Airlines LUV.N , le plus grand transporteur à Dallas Love Field, a retardé plus de 1 100 vols vendredi, soit un quart de ses opérations, et plus de 200 samedi, mais n'a annulé qu'un seul vol, selon Southwest et FlightAware, qui suit les vols. Southwest a déclaré avoir enregistré 580 retards extrêmes vendredi.

American, qui a également retardé plus de 350 vols depuis vendredi, a prévenu qu'il pourrait y avoir d'autres impacts opérationnels.

La FAA a déclaré que de "multiples défaillances" des services de données de télécommunications fournis par l'unité Frontier de Verizon Communications étaient à l'origine de la panne qui a affecté le contrôle d'approche radar du terminal de Dallas de la FAA, qui gère les opérations pour les deux aéroports de Dallas.

"La surveillance exercée par L3Harris, un contractant de la FAA, n'a pas permis de garantir que les redondances du système fonctionnaient correctement", a déclaré la FAA.

Une porte-parole de Frontier a déclaré qu'un sous-traitant d'Argyle, au Texas, avait accidentellement coupé ses lignes de fibre optique, ce qui a eu un impact sur les systèmes de communication des aéroports de Dallas. "Notre équipe a travaillé toute la nuit, en étroite coordination avec la FAA et les aéroports, pour stabiliser les systèmes, ce qui a permis aux aéroports de fonctionner aujourd'hui", a-t-elle déclaré.

American Airlines, en détaillant les événements qui ont conduit à l'interruption des vols, a déclaré que deux câbles de fibre optique coupés vendredi avaient affecté les données supportant les radars, les fréquences radio et les systèmes informatiques de la FAA.

Le directeur des opérations d'American Airlines, David Seymour, a déclaré dans un courriel adressé aux employés que les efforts déployés par L3Harris LHX.N et Frontier pour rétablir le service n'avaient pas été assez rapides et a indiqué que la compagnie aérienne s'efforçait de déterminer l'impact financier de la panne.

M. Seymour et le directeur général de la compagnie aérienne, Robert Isom, ont eu du mal à "joindre les dirigeants de Frontier et de L3Harris. Nous sommes extraordinairement déçus qu'aucun des deux fournisseurs ne semble avoir le sens de l'urgence pour résoudre ce problème", a déclaré M. Seymour dans le courriel.

L3Harris n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Ces dernières années, la FAA a été confrontée à une série ininterrompue de problèmes techniques mettant en évidence la fragilité du système vieillissant de contrôle du trafic aérien aux États-Unis. En juillet, le Congrès a alloué 12,5 milliards de dollars à la révision du système.