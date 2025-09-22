Les aéroports de Berlin, Bruxelles et Dublin encore perturbés après une cybertattaque

Plusieurs des plus importants aéroports européens sont encore perturbés lundi, après qu'une cyberattaque a mis hors service vendredi les systèmes d'enregistrement automatiques fournis par Collins Aerospace, affectant des dizaines de vols et des milliers de passagers avec des retards et des annulations de vols.

Vendredi, une cyberattaque a ciblé le fournisseur de systèmes d'enregistrement et d'embarquement Collins Aerospace, propriété de RTX RTX.N , perturbant les opérations de plusieurs aéroports européens.

Les aéroports d'Heathrow de Londres, le plus fréquenté d'Europe, et de Berlin, alors que la capitale allemande organisait son marathon, étaient notamment concernés.

Lundi, l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (Enisa) a confirmé que les perturbations ont été causées par une cyberattaque.

L'Enisa a déclaré dans un communiqué que les forces de l'ordre avaient été saisies pour enquêter, sans donner plus de détails sur l'origine de la cyberattaque.

L'attaque a affecté des dizaines de vols et des milliers de passagers, entraînant d'importants retards et des annulations de vols.

Dans un communiqué, Collins a déclaré lundi matin travailler avec les aéroports affectés. Le fournisseur a déclaré être sur le point de rétablir le fonctionnement normal du système.

L'aéroport de Berlin n'avait pas encore rétabli lundi matin ses systèmes d'enregistrement et signalait des retards de plus d'une heure, alors que le nombre de voyageurs est plus élevé que d'ordinaire en raison du marathon.

Les passagers sont invités à privilégier le service d'enregistrement en ligne, a déclaré le porte-parole de l'aéroport berlinois.

Un passager a décrit un processus d'embarquement semblable à celui des premières décennies du transport aérien commercial, avec des cartes d'embarquement manuscrites.

L'aéroport de Bruxelles se sert de tablettes numériques et d'ordinateurs portables pour enregistrer les passagers en ligne, déclarant ne pas savoir quand il pourrait revenir au système d'enregistrement habituel.

Sur environ 550 vols au départ et à l'arrivée, 60 ont dû être annulés lundi, a déclaré l'aéroport belge.

L'aéroport de Dublin subissait encore un "impact minimal" et avait mis en place des procédures manuelles, mais espérait une solution rapide.

