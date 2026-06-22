Les ADR colombiens en hausse après la victoire du candidat de droite à la présidentielle

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22 juin - ** Les actions des entreprises colombiennes cotées aux États-Unis progressent en pré-ouverture après la victoire de justesse du candidat de droite Abelardo De La Espriella à l'élection présidentielle de dimanche.

** De La Espriella a proposé des mesures favorables aux entreprises, notamment la réduction de la taille de l’État, l’élargissement de l’assiette fiscale, la baisse de l’impôt sur les sociétés et la relance de l’exploration pétrolière

** “Avec la confirmation officielle aujourd’hui de la victoire d’Abelardo de la Espriella, nous considérons ce résultat comme la confirmation d’un changement de cap politique, qui devrait favoriser une réévaluation plus large des actions colombiennes”, déclarent les analystes de J.P. Morgan

** La société pétrolière publique Ecopetrol EC.N bondit de 5,6% et le conglomérat financier Grupo Aval AVAL.K progresse de 6,1%

** La société financière Grupo Cibest CIBEST.CN gagne 3,7%, tandis que la société d’exploration pétrolière et gazière Geopark GPRK.N progresse de 1,8%

** L'ETF Global X MSCI Colombia COLO.P progresse de 5,4%

** À la clôture de vendredi, l’indice MSCI COLCAP .COLCAP a progressé de plus de 21% depuis le début de l’année