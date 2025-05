Les ADR chinoises augmentent après que les États-Unis et la Chine se sont mis d'accord sur des réductions tarifaires temporaires

BABA.N fait un bond de 6,7 %, JD.com Inc JD.O augmente de 5,9 % et PDD Holdings PDD.O augmente de 6,8 % ** La société de jeux Bilibili Inc BILI.O bondit de 6,6 %, tandis que le géant des moteurs de recherche Baidu Inc BIDU.O augmente de 4,2 % ** Les entreprises de véhicules électriques Li Auto Inc LI.O , Nio Inc NIO.N et Xpeng Inc XPEV.N gagnent entre 5,6 % et 7,8 % ** La société de streaming musical Tencent Music Entertainment Group TME.N et la plateforme vidéo en ligne IQIYI Inc IQ.O augmentent respectivement de 3,8 % et 5,3 %, tandis que la société de médias sociaux Weibo Corp WB.O et la plateforme de streaming en direct Huya Inc HUYA.N grimpent respectivement de 3,3 % et 4,4 % ** Les sociétés d'éducation en ligne Gaotu Techedu Inc GOTU.N , TAL Education Group TAL.N et New Oriental Education & Technology Group Inc EDU.N augmentent de 2,5 % à 5,4 % ** Les courtiers en ligne Futu Holdings Ltd FUTU.O et UP Fintech Holding Ltd TIGR.O gagnent respectivement 7,6% et 8,2% ** Les ETF chinois tels que IShares MSCI China ETF MCHI.O , China Large-Cap ETF FXI.N et KraneShares CSI China Internet ETF KWEB.K gagnent 3,3%-5,2%, tandis que Direxion China CSI Daily Bull 2X CWEB.K progresse de 10,5%

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.