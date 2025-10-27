 Aller au contenu principal
Les ADR argentins se redressent après la victoire du parti de Milei aux élections de mi-mandat
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 15:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

27 octobre - ** Les actions de sociétés argentines cotées aux États-Unis progressent après la victoire du parti du Président Javier Milei aux élections de mi-mandat

** Le parti de Milei obtient un mandat fort, renforçant le soutien pour continuer à faire avancer sa réforme radicale de l'économie

** "Cette dynamique ouvre la voie à des réformes macroéconomiques ambitieuses visant à stimuler l'épargne du secteur privé par le biais de réformes fiscales et sociales, à débloquer l'investissement direct et à accélérer les efforts de stabilisation", affirment les analystes de J.P. Morgan dans une note

** Les valeurs financières, dont Grupo Supervielle SUPV.N , Banco Macro BMA.N , Banco BBVA Argentina BBAR.N et Grupo Financiero Galicia GGAL.O ,s'envolent de37 % à49,3 % ** La compagnie pétrolière publique YPF YPF.N progresse de26,6 %, la société de transport de gaz TGS TGS.N de33,4 % et la société d'énergie Pampa Energia PAM.N de26,2 % ** Le Global X MSCI Argentina ETF ARGT.P augmente de19,06%,bien qu'il reste en baisse de 10,1% depuis le début de l'année ** L'indice boursier de référence de l'Argentine .MERV augmente de 17,06%, s'apprêtant à réaliser son plus grand gain intrajournalier en pourcentage depuis près de deux ans

Valeurs associées

BANCO MCR SP ADR-B
80,020 USD NYSE +38,95%
BCO BBVA ARG SP ADR
14,320 USD NYSE +41,57%
FIN GALA SP.ADR-B
49,2200 USD NASDAQ +38,92%
GRP SPRVLL SP ADR
10,190 USD NYSE +51,52%
PAMPA SP ADR
81,220 USD NYSE +29,62%
TGS SP ADR REG-S
31,300 USD NYSE +39,05%
YPF SA SP ADR-D
34,665 USD NYSE +28,56%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/10/2025 à 15:56:06.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

