Les ADR argentins se redressent après la victoire du parti de Milei aux élections de mi-mandat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)
27 octobre - ** Les actions de sociétés argentines cotées aux États-Unis progressent après la victoire du parti du Président Javier Milei aux élections de mi-mandat
** Le parti de Milei obtient un mandat fort, renforçant le soutien pour continuer à faire avancer sa réforme radicale de l'économie
** "Cette dynamique ouvre la voie à des réformes macroéconomiques ambitieuses visant à stimuler l'épargne du secteur privé par le biais de réformes fiscales et sociales, à débloquer l'investissement direct et à accélérer les efforts de stabilisation", affirment les analystes de J.P. Morgan dans une note
** Les valeurs financières, dont Grupo Supervielle SUPV.N , Banco Macro BMA.N , Banco BBVA Argentina BBAR.N et Grupo Financiero Galicia GGAL.O ,s'envolent de37 % à49,3 % ** La compagnie pétrolière publique YPF YPF.N progresse de26,6 %, la société de transport de gaz TGS TGS.N de33,4 % et la société d'énergie Pampa Energia PAM.N de26,2 % ** Le Global X MSCI Argentina ETF ARGT.P augmente de19,06%,bien qu'il reste en baisse de 10,1% depuis le début de l'année ** L'indice boursier de référence de l'Argentine .MERV augmente de 17,06%, s'apprêtant à réaliser son plus grand gain intrajournalier en pourcentage depuis près de deux ans
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer