Les activités de vote et d’engagement d’Amundi

Amundi

Découvrez les points clés de l'engagement actionnarial d'Amundi en 2023

En tant qu'investisseur actif et responsable, notre stratégie de stewardship nous permet d'influencer les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises par le biais du dialogue actionnarial.

Notre stratégie de stewardship repose sur deux piliers clés : le vote et l'engagement.

Qu'est-ce que le vote ?

Les gestionnaires d'actifs investissent pour le compte de leurs clients, tels que les fonds de pension. Par le biais de leurs investissements, ils détiennent des actions dans des entreprises. Cela leur donne le droit de voter aux assemblées générales des sociétés dans lesquelles ils investissent.

Qu'est-ce que l'engagement ?

L'engagement actionnarial consiste à interagir de manière proactive avec les émetteurs afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs dans un laps de temps prédéterminé. Par exemple, accompagner les émetteurs dans leur transition vers une économie plus durable, inclusive et bas-carbone.

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :