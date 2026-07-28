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Les activités de Shein aux États-Unis font l'objet d'une enquête de la FTC
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 18:34
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions et tentative d'obtenir des commentaires dans les paragraphes 2 à 4)

Les activités américaines de Shein font l'objet d'une enquête de la Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis, a révélé la plateforme de commerce en ligne spécialisée dans la mode éphémère dans le cadre de son introduction en bourse à Hong Kong. L'enquête de la FTC porte sur les activités commerciales de Shein aux États-Unis, a indiqué la société dans des documents publiés dimanche par la Bourse de Hong Kong. "L'issue de l'enquête, qu'elle aboutisse à un accord à l'amiable ou non, pourrait nous obliger à verser des sommes importantes, ce qui pourrait avoir un effet défavorable significatif sur notre situation financière et nos résultats d'exploitation", a déclaré la société dans son dossier. Un porte-parole de la FTC n’a pas souhaité faire de commentaire.

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