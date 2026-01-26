 Aller au contenu principal
Les activités de la raffinerie de Calumet Shreveport ont été affectées par la tempête hivernale, selon IIR Energy
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 23:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une déclaration d'entreprise au paragraphe 3) par Nicole Jao

La raffinerie de Calumet Specialty Products à Shreveport, en Louisiane, d'une capacité de 60 000 barils par jour, a souffert de problèmes liés à la tempête hivernale, a déclaré IIR Energy lundi.

La raffinerie de Shreveport a été contrainte d'interrompre ses activités samedi après avoir souffert d'une accumulation de glace et de neige, a indiqué IIR, ajoutant que l'installation devrait revenir à un fonctionnement normal d'ici mercredi.

"Notre raffinerie de Shreveport fonctionne bien et produit selon les spécifications", a déclaré un porte-parole de Calumet dans une réponse envoyée par courriel lundi.

