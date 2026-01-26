Les activités de la raffinerie de Calumet Shreveport ont été affectées par la tempête hivernale, selon IIR Energy

(Ajout d'une déclaration d'entreprise au paragraphe 3) par Nicole Jao

La raffinerie de Calumet Specialty Products à Shreveport, en Louisiane, d'une capacité de 60 000 barils par jour, a souffert de problèmes liés à la tempête hivernale, a déclaré IIR Energy lundi.

La raffinerie de Shreveport a été contrainte d'interrompre ses activités samedi après avoir souffert d'une accumulation de glace et de neige, a indiqué IIR, ajoutant que l'installation devrait revenir à un fonctionnement normal d'ici mercredi.

"Notre raffinerie de Shreveport fonctionne bien et produit selon les spécifications", a déclaré un porte-parole de Calumet dans une réponse envoyée par courriel lundi.