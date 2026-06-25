Les actions Volkswagen en hausse grâce à l'accord avec Everllence, qui devrait rapporter 7,4 milliards d'euros

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Bain Capital va racheter 51 % d'Everllence à Volkswagen

* Selon les calculs de Reuters, cette opération valorise Everllence à plus de 9 milliards d'euros

* Volkswagen prévoit que cette opération de rachat par endettement sera finalisée d’ici la fin de l’année

par Rachel More

Les actions Volkswagen VOWG_p.DE ont grimpé de 2,4 % jeudi à la suite de l'annonce de la vente d'une participation majoritaire dans sa division moteurs Everllence, dans le cadre d'une opération qui devrait rapporter 7,4 milliards d'euros (8,41 milliards de dollars) au constructeur automobile, alors que celui-ci poursuit sa restructuration.

Au terme d’une course aux offres qui a duré plusieurs semaines, le plus grand constructeur automobile européen a annoncé mercredi soir avoir choisi la société américaine de capital-investissement Bain Capital pour acquérir 51 % d’Everllence, un fabricant de premier plan de moteurs marins qui cherche également à tirer parti de l’essor de l’intelligence artificielle grâce à la demande en générateurs destinés aux centres de données.

“Grâce à cette opération envisagée, Volkswagen renforcerait considérablement sa propre situation financière alors que sa transformation se poursuit”, a déclaré un analyste de JP Morgan.

Sur la base de la valeur comptable d’Everllence, qui s’élevait à 3,4 milliards d’euros fin mai, et du produit de la transaction, l’opération valorise l’entreprise à plus de 9 milliards d’euros, selon les calculs de Reuters.

Oliver Blume, directeur général de Volkswagen, s’est engagé à réduire le portefeuille tentaculaire du groupe automobile afin de se concentrer sur son cœur de métier, l’automobile, où les pressions liées aux droits de douane , à la concurrence chinoise et à la transition coûteuse vers les véhicules électriques ont pesé sur les résultats.

Volkswagen a indiqué dans un communiqué qu’il déciderait ultérieurement de l’affectation du produit de l’opération de rachat par endettement. Ce produit comprend le prix non divulgué de la participation, la réévaluation de la société et la dette à l’issue de la transaction, prévue d’ici la fin de l’année.

Bain a remporté la course face aux sociétés de capital-investissement CVC CVC.AS et EQT EQTAB.ST , selon des sources proches du dossier. Cette dernière avait formé un consortium incluant le principal actionnaire de Volkswagen, Porsche SE PSHG_p.DE , ce qui a conduit la direction à mener l’appel d’offres selon une procédure à enveloppes fermées, de nombreux membres du conseil de surveillance s’étant abstenus afin d’éviter tout conflit d’intérêts.

Un porte-parole de Porsche SE, la société d’investissement de la dynastie automobile allemande Porsche-Piech, a déclaré que la procédure s’était déroulée de manière transparente et professionnelle.

(1 dollar = 0,8799 euro)