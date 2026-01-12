Les actions vacillent, le dollar plonge alors que la querelle entre Trump et la Fed s'aggrave

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Powell qualifie la menace d'inculpation de prétexte pour faire pression sur les taux

Le dollar chute largement, les contrats à terme du S&P 500 perdent 0,5%

L'or franchit la barre des 4 600 dollars l'once en raison de l'escalade de l'agitation en Iran

(Mise à jour de l'après-midi en Asie) par Tom Westbrook

Le dollar a glissé et les contrats à terme sur les actions américaines ont reculé lundi après que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a déclaré que l'administration Trump l'avait menacé d'une mise en accusation criminelle, ce qui a ravivé les inquiétudes concernant l'indépendance de la banque centrale.

Les contrats à terme du S&P 500 ESc1 étaient en baisse de 0,5% et l'or a atteint un nouveau record en réaction immédiate à l'escalade du bras de fer entre le président américain Donald Trump et la Fed.

Le franc suisse CHF= s'est renforcé de 0,4% à 0,7979 pour un dollar et l'euro EUR= s'est raffermi de 0,17% à 1,1656 dollar. Les traders ont déclaré que les nouvelles étaient troublantes, bien que les implications immédiates pour les taux d'intérêt ne soient pas claires. FRX/

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux ont intégré environ trois points de base supplémentaires de baisses cette année, ce qui est faible mais indique le risque que la Fed soit poussée à être plus agressive.

L'or a atteint un niveau record de plus de 4 600 dollars l'once, également soutenu par les tensions géopolitiques, l'agitation en Iran ayant fait grimper les prix des métaux précieux et soutenu le pétrole. GOL/

Les contrats à terme sur les actions européennes STXEc1 ont baissé, mais les actions asiatiques .MIAPJ0000PUS ont augmenté lundi, tirées par le secteur technologique, après que les données de vendredi aient montré que le marché du travail américain ne se détériorait pas rapidement, même si la croissance de l'emploi s'est ralentie.

Les marchés japonais étaient fermés en raison d'un jour férié.

TRUMP CONTRE POWELL

Dimanche, Powell a déclaré que l'administration Trump l'avait menacé d'une mise en accusation criminelle et lui avait signifié des citations à comparaître devant un grand jury au sujet du témoignage qu'il avait donné au Congrès l'été dernier concernant un projet de rénovation d'un bâtiment de la Fed, une action qu'il a qualifiée de "prétexte" visant à faire pression sur la banque centrale pour qu'elle réduise ses taux d'intérêt.

Ces développements constituent une escalade spectaculaire dans la lutte entre Powell et Trump, qui remonte aux premières années de présidence du banquier en 2018.

"Trump tire sur les fils lâches de l'indépendance de la banque centrale", a déclaré Andrew Lilley, stratège en chef des taux chez Barrenjoey, une banque d'investissement basée à Sydney.

"La seule raison pour laquelle il prend ces mesures est qu'il sait qu'il ne prendra pas le contrôle de la Fed, alors il veut exercer autant de pression indue qu'il le peut.

"Les investisseurs ne seront pas ravis, mais cela montre en fait que Trump n'a pas d'autres leviers à actionner. Les taux d'intérêt resteront ce que la majorité du FOMC veut qu'ils soient."

LE DOLLAR DANS LE COLLIMATEUR

Le dollar a eu la réaction la plus vive, chutant même face à des monnaies généralement sensibles au risque comme les dollars australien et néo-zélandais. L'indice du dollar =USD a baissé de 0,3 % et est en passe de connaître sa plus forte baisse en une journée depuis la mi-décembre.

Le dollar a connu une année 2025 misérable, chutant de plus de 9 % par rapport à ses principaux homologues en raison de la réduction des écarts de taux d'intérêt à mesure que la Fed réduisait ses taux et que les inquiétudes concernant les déficits budgétaires américains et l'incertitude politique s'intensifiaient.

"Cette guerre ouverte entre la Fed et l'administration américaine... n'est clairement pas une bonne chose pour le dollar américain", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie des devises à la National Australia Bank.

Ailleurs, les menaces de Trump d'intervenir en Iran, où les manifestations contre l'establishment clérical semblent s'intensifier, ont aidé les prix du pétrole à maintenir leurs gains récents et ont souligné les risques géopolitiques tourbillonnants pour l'année à venir.

Après des gains importants au cours des dernières sessions, les contrats à terme de référence pour le pétrole Brent LCOc1 étaient en baisse d'environ 40 cents à 62,90 dollars le baril.

La deuxième semaine complète de la nouvelle année comprendra des données sur l'inflation américaine, des chiffres sur le commerce en Chine et une série de résultats américains, à commencer par JPMorgan Chase JPM.N et BNY BK.N mardi.