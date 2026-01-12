 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions vacillent, le dollar plonge alors que la querelle entre Trump et la Fed s'aggrave
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 06:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Powell qualifie la menace d'inculpation de prétexte pour faire pression sur les taux

*

Le dollar chute largement, les contrats à terme du S&P 500 perdent 0,5%

*

L'or franchit la barre des 4 600 dollars l'once en raison de l'escalade de l'agitation en Iran

(Mise à jour de l'après-midi en Asie) par Tom Westbrook

Le dollar a glissé et les contrats à terme sur les actions américaines ont reculé lundi après que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a déclaré que l'administration Trump l'avait menacé d'une mise en accusation criminelle, ce qui a ravivé les inquiétudes concernant l'indépendance de la banque centrale.

Les contrats à terme du S&P 500 ESc1 étaient en baisse de 0,5% et l'or a atteint un nouveau record en réaction immédiate à l'escalade du bras de fer entre le président américain Donald Trump et la Fed.

Le franc suisse CHF= s'est renforcé de 0,4% à 0,7979 pour un dollar et l'euro EUR= s'est raffermi de 0,17% à 1,1656 dollar. Les traders ont déclaré que les nouvelles étaient troublantes, bien que les implications immédiates pour les taux d'intérêt ne soient pas claires. FRX/

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux ont intégré environ trois points de base supplémentaires de baisses cette année, ce qui est faible mais indique le risque que la Fed soit poussée à être plus agressive.

L'or a atteint un niveau record de plus de 4 600 dollars l'once, également soutenu par les tensions géopolitiques, l'agitation en Iran ayant fait grimper les prix des métaux précieux et soutenu le pétrole. GOL/

Les contrats à terme sur les actions européennes STXEc1 ont baissé, mais les actions asiatiques .MIAPJ0000PUS ont augmenté lundi, tirées par le secteur technologique, après que les données de vendredi aient montré que le marché du travail américain ne se détériorait pas rapidement, même si la croissance de l'emploi s'est ralentie.

Les marchés japonais étaient fermés en raison d'un jour férié.

TRUMP CONTRE POWELL

Dimanche, Powell a déclaré que l'administration Trump l'avait menacé d'une mise en accusation criminelle et lui avait signifié des citations à comparaître devant un grand jury au sujet du témoignage qu'il avait donné au Congrès l'été dernier concernant un projet de rénovation d'un bâtiment de la Fed, une action qu'il a qualifiée de "prétexte" visant à faire pression sur la banque centrale pour qu'elle réduise ses taux d'intérêt.

Ces développements constituent une escalade spectaculaire dans la lutte entre Powell et Trump, qui remonte aux premières années de présidence du banquier en 2018.

"Trump tire sur les fils lâches de l'indépendance de la banque centrale", a déclaré Andrew Lilley, stratège en chef des taux chez Barrenjoey, une banque d'investissement basée à Sydney.

"La seule raison pour laquelle il prend ces mesures est qu'il sait qu'il ne prendra pas le contrôle de la Fed, alors il veut exercer autant de pression indue qu'il le peut.

"Les investisseurs ne seront pas ravis, mais cela montre en fait que Trump n'a pas d'autres leviers à actionner. Les taux d'intérêt resteront ce que la majorité du FOMC veut qu'ils soient."

LE DOLLAR DANS LE COLLIMATEUR

Le dollar a eu la réaction la plus vive, chutant même face à des monnaies généralement sensibles au risque comme les dollars australien et néo-zélandais. L'indice du dollar =USD a baissé de 0,3 % et est en passe de connaître sa plus forte baisse en une journée depuis la mi-décembre.

Le dollar a connu une année 2025 misérable, chutant de plus de 9 % par rapport à ses principaux homologues en raison de la réduction des écarts de taux d'intérêt à mesure que la Fed réduisait ses taux et que les inquiétudes concernant les déficits budgétaires américains et l'incertitude politique s'intensifiaient.

"Cette guerre ouverte entre la Fed et l'administration américaine... n'est clairement pas une bonne chose pour le dollar américain", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie des devises à la National Australia Bank.

Ailleurs, les menaces de Trump d'intervenir en Iran, où les manifestations contre l'establishment clérical semblent s'intensifier, ont aidé les prix du pétrole à maintenir leurs gains récents et ont souligné les risques géopolitiques tourbillonnants pour l'année à venir.

Après des gains importants au cours des dernières sessions, les contrats à terme de référence pour le pétrole Brent LCOc1 étaient en baisse d'environ 40 cents à 62,90 dollars le baril.

La deuxième semaine complète de la nouvelle année comprendra des données sur l'inflation américaine, des chiffres sur le commerce en Chine et une série de résultats américains, à commencer par JPMorgan Chase JPM.N et BNY BK.N mardi.

Valeurs associées

BANK OF NY MELLON
119,040 USD NYSE -0,85%
EUR/USD SPOT
1,1666 USD Six - Forex 1 +0,27%
JPMORGAN CHASE
329,280 USD NYSE -0,09%
NATIONAL AUSTRAL
23,675 EUR Tradegate 0,00%
Nikkei 225
51 939,89 Pts Six - Forex 1 +1,61%
Or
4 573,74 USD Six - Forex 1 +1,42%
Pétrole Brent
63,52 USD Ice Europ +0,79%
Pétrole WTI
59,29 USD Ice Europ +0,76%
USD/CHF SPOT
0,7982 Six - Forex 1 -0,30%
USD/JPY SPOT
158,0420 Six - Forex 1 -0,01%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo du Nasdaq est affiché sur le site de la bourse du Nasdaq à New York
    Le rythme va s'accélérer sur les marchés
    information fournie par Reuters 12.01.2026 07:13 

    Après une brève accalmie liée aux fêtes de fin d'année, les marchés et l'actualité sont de retour sur le devant de la scène, et le rythme devrait encore s'accélérer. Des nouvelles concernant presque tous les grands thèmes de l'année sont attendues, de l'intelligence ... Lire la suite

  • EUTELSAT : Retour possible sur les supports
    EUTELSAT : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 12.01.2026 07:08 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • M6 : Peu de risque à moyen terme
    M6 : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 12.01.2026 07:07 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • FDJ UNITED : Attendre un test du support
    FDJ UNITED : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 12.01.2026 07:07 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank