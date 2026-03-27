Les actions tombent à leur plus bas niveau depuis plus de six mois en raison des tensions au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour des transactions de l'après-midi aux États-Unis, ajout de détails sur le marché)

* Carnival Corp. réduit ses prévisions de bénéfices annuels ajustés

* Les grandes capitalisations freinent le S&P 500

* Indices en baisse: Dow 1,45%, S&P 500 1,42%, Nasdaq 1,97%

par Chuck Mikolajczak et Purvi Agarwal

Les actions américaines ont chuté vendredi, chacun des trois principaux indices américains tombant à son niveau le plus bas depuis plus de six mois, les actions des grandes capitalisations ayant été les plus pénalisantes, alors que la guerre qui dure depuis un mois au Moyen-Orient continue d'étouffer l'appétit pour le risque. Les marchés ont été peu réconfortés par l'annonce du président américain Donald Trump selon laquelle il a donné à l'Iran 10 jours supplémentaires pour rouvrir le détroit d'Ormuz ou faire face à la destruction de ses centrales énergétiques, après que l'Iran a rejeté ses propositions pour mettre fin à la guerre qu'il a lancée avec Israël. Le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré que les États-Unis pouvaient atteindre leurs objectifs en Iran sans avoir recours à des troupes terrestres et qu'ils s'attendaient à ce que leur opération se termine en quelques semaines, malgré les récents déploiements de forces supplémentaires dans la région. Le pétrole brut américain CLc1 a augmenté de 4,45% à 98,68 dollars le baril et le Brent LCOc1 a augmenté à 112,16 dollars le baril, mais ils ont peu changé sur la semaine . Le Dow, le S&P 500 et le Nasdaq étaient chacun sur le point de connaître leur cinquième baisse hebdomadaire consécutive, la plus longue depuis près de quatre ans. Jeudi, le Nasdaq a confirmé qu'il était en territoire de correction - communément défini comme une baisse de 10 % par rapport à son sommet précédent. Le Russell 2000 .RUT , qui a été le premier sur le chemin de la correction, l'a confirmé vendredi dernier.

"Il est clair que le ton général est devenu très négatif et que nous sommes désormais en territoire de correction", a déclaré Ken Polcari, partenaire et stratège en chef de Slatestone Wealth à Jupiter, en Floride.

"En fin de compte, je considérerais cela comme une grande opportunité, mais je ne serais pas surpris de voir une baisse de 15 à 20 % avant que cela ne soit terminé."

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 666,61 points, soit 1,45%, à 45 293,53, le S&P 500 .SPX a perdu 91,89 points, soit 1,42%, à 6 385,27 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 420,94 points, soit 1,97%, à 20 987,14.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , considéré comme la jauge de la peur à Wall Street, était en hausse de 3,41 points à 30,85.

Les grandes capitalisations ont été le principal frein à l'indice de référence S&P, Nvidia NVDA.O ayant perdu près de 2 % et représentant le principal poids, tandis qu'Amazon AMZN.O a chuté de plus de 3 %.

Les actions du secteur des logiciels ont également subi une nouvelle pression à la vente, l'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS perdant près de 3 % et atteignant son niveau le plus bas depuis le 7 avril. Outre la pression exercée par Amazon, les valeurs de consommation discrétionnaire .SPLRCD ont perdu près de 3 %, ce qui en fait le secteur le moins performant des 11 principaux secteurs du S&P, le croisiériste Carnival CCL.N ayant chuté de près de 6 % après avoir réduit ses prévisions de bénéfices annuels ajustés . Le croisiériste Norwegian

NCLH.N a quant à lui chuté de près de 7 %. La flambée des prix du pétrole et d'autres produits tels que les engrais à la suite de la guerre contre l'Iran a attisé les craintes d'inflation et atténué les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale et d'autres banques centrales disposent d'une marge de manœuvre pour abaisser les taux d'intérêt. Selon l'outil FedWatch du CME , les acteurs du marché monétaire ne prévoient pas d'assouplissement de la part de la Réserve fédérale américaine cette année, alors qu'ils s'attendaient à deux réductions avant que le conflit n'éclate. Les marchés évaluent maintenant à 25,5 % la probabilité d'une hausse d'au moins 25 points de base lors de la réunion d'octobre de la Fed.

La présidente de la Fed de Philadelphie, Anna Paulson, a reconnu les risques de la guerre pour l'économie, mais n'a pas précisé ce que cela signifiait pour la politique monétaire à court terme. Le moral des consommateurs américains est tombé à son plus bas niveau depuis trois mois en mars, ce qui a suscité des inquiétudes sur l'économie en raison de la guerre au Moyen-Orient.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans une proportion de 2,91 contre 1 sur le NYSE et de 3,44 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 22 nouveaux records sur 52 semaines et 19 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 22 nouveaux records à la hausse et 314 nouveaux records à la baisse.