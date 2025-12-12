 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions terminent la semaine sur une note négative
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 22:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un blog)

*

Le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones dans le rouge; le Nasdaq en baisse de 1,7%

*

La technologie est le plus grand perdant parmi les secteurs de l'indice S&P; les biens de consommation de base sont en tête des gains

*

L'or et le dollar en hausse; le brut en baisse; le bitcoin en baisse de ~2,9%

*

Les rendements du Trésor américain à 10 ans augmentent à 4,19 %

12 décembre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante: .

LES ACTIONS TERMINENT LA SEMAINE SUR UNE NOTE NÉGATIVE Les actions ont terminé dans le rouge vendredi après que Broadcom AVGO.O a mis en garde contre la réduction des marges futures , faisant chuter ses actions de 11 % et ravivant les inquiétudes quant à la rentabilité des investissements croissants dans l'intelligence artificielle.

Les inquiétudes concernant les valorisations élevées des actions qui ont été stimulées par l'optimisme de l'IA ont été un thème récurrent au cours des dernières semaines, tandis que les actions perdent également de l'élan du fait que les investisseurs ferment leurs livres pour la fin de l'année.

Le secteur technologique .SPLRCT a été le sous-secteur le plus faible du S&P 500, avec une baisse de 2,9 %, et le Nasdaq Composite IXIC a été l'indice majeur le moins performant, avec une perte de 1,7 %. La hausse des rendements des bons du Trésor n'a pas aidé vendredi, alors qu'une série de responsables de la Réserve fédérale ont exprimé leur prudence quant à de nouvelles réductions de taux, l'inflation restant élevée. Mercredi, la banque centrale américaine a réduit ses taux de 25 points de base, ce qui a été interprété comme une attitude moins restrictive que les marchés ne l'avaient prévu.

Voici l'aperçu des marchés à la clôture de la journée de vendredi:

(Karen Brettell)

*****

PRÉCÉDENTS ARTICLES SUR LES MARCHÉS EN DIRECT LES PLUS HAUTS REVENUS DÉPENSENT PLUS ALORS QUE LES PLUS BAS SONT PLUS SÉLECTIFS CLIQUEZ ICI L'AFFAIBLISSEMENT DU MARCHÉ DE L'EMPLOI EST-IL UN PRODUIT DE L'INCERTITUDE, DE L'IA, OU DES DEUX? CLIQUEZ ICI L'OPTIMISME DES INVESTISSEURS INDIVIDUELS S'ACCROÎT - AAII CLIQUEZ ICI LES ACTIONS SONT MITIGÉES ALORS QUE BROADCOM GÂCHE LA FÊTE DE L'IA CLIQUEZ ICI GOLDMAN AFFIRME QUE LES MÉGA-CAPITALISATIONS TECHNOLOGIQUES SERONT À L'ORIGINE DE PRÈS DE LA MOITIÉ DE LA CROISSANCE DU BPA DU S&P 500 EN 2026 CLIQUEZ ICI LES OBLIGATIONS D'ETAT BRITANNIQUES SERONT LES PLUS PERFORMANTES EN 2026, SELON BCA RESEARCH CLIQUEZ ICI L'IA SUCCOMBE À LA GRAVITÉ EN DÉCEMBRE CLIQUEZ ICI SELON JEFFERIES, LES VALEURS HÔTELIÈRES SURPASSERONT LE SECTEUR DE LA CONSOMMATION EN 2026 CLIQUEZ ICI DÉMARRAGE EN TROMBE CLIQUEZ ICI L'EUROPE AVANT LA CLOCHE: RETOUR À DES NIVEAUX RECORDS CLIQUEZ ICI LE CUIVRE DÉPASSE L'ARGENT POUR S'EMPARER DE L'OR CLIQUEZ ICI

Dividendes

Valeurs associées

BROADCOM
359,9300 USD NASDAQ -11,43%
CAC 40
8 068,62 Pts Euronext Paris -0,21%
CUIVRE (COPPER GRADE)
11 740,00 USD LME +0,82%
DAX
24 186,4900 Pts XETRA -0,45%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 458,05 Pts Index Ex -0,51%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
NASDAQ Composite
23 195,17 Pts Index Ex -1,69%
S&P 500 INDEX
6 827,41 Pts CBOE -1,07%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 5 décembre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street clôture dans le rouge, s'inquiète de la tech
    information fournie par AFP 12.12.2025 22:28 

    La Bourse de New York a terminé en franche baisse vendredi, plombée par le retour des craintes autour de la rentabilité de certains grands noms de l'intelligence artificielle (IA). Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a lâché 1,69%. Le Dow Jones a perdu ... Lire la suite

  • La déception des Françaises après leur défaite contre l'Allemagne en demi-finales du Mondial de handball à Rotterdam, le 12 décembre 2025 ( AFP / JOHN THYS )
    Mondial de hand: les Bleues de nouveau stoppées aux portes de la finale
    information fournie par AFP 12.12.2025 21:15 

    L'équipe de France féminine a abandonné vendredi à Rotterdam son titre de championne du monde de handball, battue par l'Allemagne (29-23), sa deuxième défaite en demi-finales en compétition de suite. Éliminées par le Danemark aux portes de la finale de l'Euro il ... Lire la suite

  • Cette photo non datée fournie par les légataires du criminel sexuel Jeffrey Epstein et publiée par des parlementaires démocrates le 12 décembre 2025 le montre discutant avec l’acteur et réalisateur américain Woody Allen (D), aux côtés d’une femme dont le visage a été masqué ( House Oversight Democrats / HANDOUT )
    Des élus américains publient de nouvelles photos liées à Jeffrey Epstein
    information fournie par AFP 12.12.2025 21:06 

    Des élus démocrates au Congrès américain ont rendu publiques vendredi de nouvelles photos émanant des légataires du criminel sexuel Jeffrey Epstein, qui incluent notamment des images de Donald Trump et de l'ancien président américain Bill Clinton. L'ex-prince Andrew, ... Lire la suite

  • Carte montrant les vols d'avions de combat et de drones de surveillance maritime de l'armée américaine captés, dans la mer des Caraïbes, par le site spécialisé Flightradar24 entre le 12 novembre et le 12 décembre, et en plus entre le 14 octobre et le 12 décembre pour les avions bombardiers. Données arrêtées à 8H00 GMT. ( AFP / Luca MATTEUCCI )
    Washington poursuit ses vols militaires au plus près du Venezuela
    information fournie par AFP 12.12.2025 21:05 

    Des avions de combat, des bombardiers, des drones: l'armée américaine maintient sa pression sur le Venezuela en faisant voler nombre d'appareils militaires au plus près des côtes du pays, selon une analyse de l'AFP. Ces vols au-dessus de la mer des Caraïbes se ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank