((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un blog)

Le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones dans le rouge; le Nasdaq en baisse de 1,7%

La technologie est le plus grand perdant parmi les secteurs de l'indice S&P; les biens de consommation de base sont en tête des gains

L'or et le dollar en hausse; le brut en baisse; le bitcoin en baisse de ~2,9%

Les rendements du Trésor américain à 10 ans augmentent à 4,19 %

LES ACTIONS TERMINENT LA SEMAINE SUR UNE NOTE NÉGATIVE Les actions ont terminé dans le rouge vendredi après que Broadcom AVGO.O a mis en garde contre la réduction des marges futures , faisant chuter ses actions de 11 % et ravivant les inquiétudes quant à la rentabilité des investissements croissants dans l'intelligence artificielle.

Les inquiétudes concernant les valorisations élevées des actions qui ont été stimulées par l'optimisme de l'IA ont été un thème récurrent au cours des dernières semaines, tandis que les actions perdent également de l'élan du fait que les investisseurs ferment leurs livres pour la fin de l'année.

Le secteur technologique .SPLRCT a été le sous-secteur le plus faible du S&P 500, avec une baisse de 2,9 %, et le Nasdaq Composite IXIC a été l'indice majeur le moins performant, avec une perte de 1,7 %. La hausse des rendements des bons du Trésor n'a pas aidé vendredi, alors qu'une série de responsables de la Réserve fédérale ont exprimé leur prudence quant à de nouvelles réductions de taux, l'inflation restant élevée. Mercredi, la banque centrale américaine a réduit ses taux de 25 points de base, ce qui a été interprété comme une attitude moins restrictive que les marchés ne l'avaient prévu.

Voici l'aperçu des marchés à la clôture de la journée de vendredi:

(Karen Brettell)

