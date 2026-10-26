Les actions terminent en hausse, l'annonce de l'introduction en bourse d'Anthropic ayant stimulé les titres liés à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le volume des échanges, l'étendue du marché, un graphique)

* Les géants de l'informatique Alphabet et Microsoft publieront leurs résultats cette semaine

* La Fed devrait maintenir ses taux inchangés mercredi

* Tesla atteint son plus haut niveau depuis plus de trois mois après la révision à la hausse de Barclays

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,28 %, S&P 500 +0,7 %, Nasdaq +0,83 %

par Chuck Mikolajczak et Shashwat Chauhan

Les actions américaines ont clôturé en hausse lundi, le S&P 500 et le Nasdaq mettant fin à deux semaines consécutives de baisse, le dépôt du dossier d’introduction en bourse d’Anthropic ayant contribué à redonner confiance aux investisseurs dans les valeurs liées à l’IA, au cours d’une semaine marquée par de nombreux catalyseurs de marché.

Dans son dossier de demande d’introduction en bourse aux États-Unis, Anthropic a révélé des pertes importantes et une croissance fulgurante de son chiffre d’affaires, exposant son ambition de développer des systèmes d’IA capables de transformer l’économie mondiale malgré les coûts élevés liés au développement de cette technologie.

Le laboratoire d’IA poursuit ses projets d’introduction en bourse alors même que le calendrier des introductions, autrefois très animé en automne, s’est ralenti, la récente volatilité des marchés incitant les entreprises à reporter leurs offres.

Le dossier d’Anthropic intervient alors que les investisseurs analysent de plus en plus minutieusement le retour sur investissement potentiel des dépenses massives consacrées à l’IA, et au début d’une semaine riche en événements. Au programme: la déclaration de politique monétaire de la Réserve fédérale mercredi, les chiffres de la croissance économique et de l’inflation jeudi, ainsi qu’une multitude de rapports sur les résultats des entreprises tout au long de la semaine.

Plus d’un tiers des entreprises du S&P 500 doivent publier leurs résultats cette semaine, notamment les géants du cloud Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O et Amazon.com AMZN.O , dont les résultats seront analysés à la loupe pour déterminer si les investissements massifs dans l’IA se traduisent par de la croissance.

« Aujourd’hui, tout tourne autour de l’introduction en bourse d’Anthropic; je dirais donc que nous retrouvons un certain optimisme. Mais cette introduction recèle de nombreuses implications. Il sera intéressant de voir comment elle sera accueillie lorsqu’elle aura effectivement lieu », a déclaré JP Powers, directeur des investissements chez RWA Wealth Partners à Boston.

« Le risque, c’est peut-être de subir quelques fluctuations si tout ne va pas dans le même sens. Un peu d’optimisme aujourd’hui, mais qui sait ce qu’il adviendra avec les autres annonces prévues cette semaine », a-t-il ajouté.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 146,42 points, soit 0,28 %, pour atteindre 52 361,58, le S&P 500 .SPX a gagné 53,09 points, soit 0,70 %, à 7 676,77 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 214,04 points, soit 0,83 %, à 26 169,38.

Les entreprises du secteur des semi-conducteurs et des puces électroniques, largement considérées comme parmi les principales bénéficiaires de l’essor de l’IA, ont contribué à alimenter ces hausses. L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX , plus large, a progressé de 2,8 % sur la journée, mais affiche toujours une baisse de 12,2 % sur le mois.

L’action Meta a clôturé en baisse de 1,9 % après que l’entreprise de réseaux sociaux a annoncé son intention de lever jusqu’à 95 milliards de dollars de capitaux propres pour financer son expansion liée à l’IA, notamment en matière de centres de données, de puissance de calcul dans le cloud et d’autres infrastructures.

Le secteur de l’IA a été mis sous pression ce mois-ci, les investisseurs craignant que les dépenses financées par l’endettement ne soient plus aussi faciles à justifier face à la hausse des coûts d’emprunt.

Le dépôt de dossier d’Anthropic a toutefois contribué à soutenir le moral des investisseurs, les entreprises de « néocloud », notamment CoreWeave CRWV.O , ayant effacé leurs baisses antérieures.

D'autres sociétés liées à l'IA, notamment les fabricants de produits photoniques Lumentum LITE.O et Coherent COHR.N , figuraient parmi les valeurs les plus performantes du S&P 500. Lumentum et Coherent ont respectivement progressé d'environ 8 % et 6 %. L'indice technologique .SPLRCT a mené la hausse parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, avec une progression de 1,5 %.

Les valeurs de très grande capitalisation et les valeurs de croissance ont également pour la plupart progressé. Tesla

TSLA.O a bondi de 5,2 % pour clôturer à son plus haut niveau depuis plus de trois mois, après que Barclays a relevé sa recommandation sur le titre de « neutre » à « surpondérer ».

Selon le CME FedWatch, les marchés n’anticipent qu’une probabilité de 12,7 % d’une hausse des taux de la Fed mercredi. Mais les pressions inflationnistes ne montrant aucun signe d’essoufflement, les acteurs du marché ne pensent pas que la banque centrale maintiendra ses taux inchangés très longtemps.

Les investisseurs se préparent également aux élections de mi-mandat du 3 novembre , qui détermineront la composition du Congrès américain.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,36 pour 1 à la Bourse de New York et de 1,09 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré sept nouveaux plus hauts sur 52 semaines et sept nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 82 nouveaux plus hauts et 349 nouveaux plus bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s’est élevé à 16,7 milliards d’actions, contre une moyenne de 17,2 milliards pour l’ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.