Les actions technologiques dopées par les excellents résultats de Nvidia

Les actions des entreprises technologiques ont bondi en Asie jeudi, après que les résultats exceptionnels du fabricant de puces Nvidia ont apaisé les craintes des investisseurs d'une bulle de l'intelligence artificielle et ont donné un nouveau souffle au rallye technologique qui a propulsé les indices boursiers mondiaux à des niveaux record cette année.

Mercredi, Nvidia NVDA.O a surpris Wall Street en accélérant sa croissance après plusieurs trimestres de ralentissement des ventes et a publié des prévisions pour le quatrième trimestre qui ont dépassé les attentes, ce qui a fait grimper ses actions de 5 % dans les échanges prolongés.

Cela a donné un coup de pouce bien nécessaire aux marchés asiatiques jeudi, les actions de TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant de puces contractuel du monde et un fournisseur majeur de puces pour Nvidia, bondissant de 3,6 %.

Le sud-coréen SK Hynix 000660.KS , également fournisseur de Nvidia, a augmenté de plus de 4 %, tandis que son homologue Samsung Electronics 005930.KS a gagné 4,5 %.

Ces mouvements ont fait grimper les indices boursiers de Taiwan .TWII et de Corée du Sud .KS11 de plus de 2 % chacun, tandis qu'au Japon, le Nikkei .N225 a progressé de plus de 3 % et regagné le niveau clé des 50 000.

Advantest 6857.T , poids lourd de l'industrie de l'IA, a bondi de 9 %, tandis que SoftBank Group 9984.T et Tokyo Electron 8035.T ont progressé respectivement de 4 % et 5 %.

"La psychologie du marché a été négative ce mois-ci, les investisseurs craignant que la construction d'infrastructures d'intelligence artificielle ne soit une bulle, et dans quelques années, nous pourrions regarder en arrière et pointer du doigt des signes indiquant que c'était le cas", a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Northlight Asset Management.

"Mais en attendant, les plus grandes entreprises technologiques du monde sont extrêmement rentables et réinvestissent des milliards de dollars dans les centres de données, les serveurs et les puces, et les dépenses sont réelles."

Nvidia a déclaré qu'elle s'attendait à un chiffre d'affaires de 65 milliards de dollars pour le quatrième trimestre fiscal, plus ou moins 2 %, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 61,66 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le sentiment à l'approche des résultats de l'entreprise était fragile, les actions ayant fait l'objet d'une vente massive ces derniers jours en raison des inquiétudes concernant les valorisations exagérées et les dépenses massives des entreprises dans tout ce qui touche à l'intelligence artificielle.

Les ventes de certains investisseurs de premier plan dans les entreprises technologiques ont également accentué le malaise.

Les géants du cloud, dont Microsoft MSFT.O et Amazon

AMZN.O , investissent des milliards dans les centres de données d'IA, bien que certains investisseurs aient affirmé que ces entreprises augmentaient artificiellement leurs bénéfices en prolongeant la durée d'amortissement des équipements de calcul d'IA, tels que les puces de Nvidia.