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Les actions sud-coréennes atteignent leur plus haut niveau en deux semaines, Samsung et Hyundai profitant des accords avec Nvidia
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 07:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le KOSPI augmente, les étrangers sont vendeurs nets

* Le won coréen s'affaiblit face au dollar

* Le rendement des obligations de référence de la Corée du Sud baisse

* Pour le rapport de la mi-journée, veuillez cliquer sur

nL1N40502H

Les marchés financiers sud-coréens en bref: ** Les actions sud-coréennes ont augmenté de plus de 1% pour clôturer à un plus haut de deux semaines mardi, alors que Samsung Electronics et Hyundai Motor ont bondi sur l'optimisme concernant la coopération avec le fabricant américain de puces d'intelligence artificielle Nvidia. ** L'indice de référence KOSPI .KS11 a augmenté de 90,63 points, soit 1,63%, à 5 640,48, son niveau de clôture le plus élevé depuis le 3 mars. Au cours de la séance, il a augmenté jusqu'à 3,01%. ** Samsung Electronics 005930.KS a augmenté de 2,76%, après que le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, ait déclaré que le fabricant de puces sud-coréen produisait les nouvelles puces d'intelligence artificielle de son entreprise . Son rival SK Hynix 000660.KS a chuté de 0,41%. ** Hyundai Motor 005380.KS et Kia Corp 000270.KS ont gagné respectivement 3,16% et 3,27%, après avoir annoncé que leur partenariat stratégique avec Nvidia serait étendu aux technologies de conduite autonome de nouvelle génération. ** Les annonces ont coïncidé avec la conférence des développeurs de Nvidia qui s'est tenue en Californie cette semaine.

** Parmi les autres poids lourds de l'indice, le fabricant de batteries LG Energy Solution 373220.KS a grimpé de 3,96%, tandis que le sidérurgiste POSCO Holdings 005490.KS a ajouté 2,70%. Le fabricant de médicaments Samsung BioLogics 207940.KS a augmenté de 1,21%.

** Sur les 925 titres échangés, 631 ont progressé et 259 ont reculé.

** Les étrangers ont été vendeurs nets d'actions pour une valeur de 177,5 milliards de wons (118,92 millions de dollars).

** Le won était coté à 1 493,6 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore KRW=KFTC , soit 0,11% de moins que sa clôture précédente à 1 491,9. ** Lee Soo-hyung, membre du conseil d'administration de la Banque de Corée , a offert une rare évaluation du niveau du taux de change, déclarant qu'il était trop tôt pour dire si le niveau actuel du dollar-won d'environ 1.500 était mal aligné avec les fondamentaux économiques.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans les plus liquides KR3YT=RR a augmenté de 1,2 point de base à 3,321%, tandis que le rendement de référence à 10 ans

KR10YT=RR a diminué de 2,3 points de base à 3,688%.

(1 $ = 1 492,6000 wons)

Valeurs associées

HYUNDAI MOTOR
0,0000 USD OTCBB -100,00%
NVIDIA
183,2200 USD NASDAQ +1,65%
SAMSUNG ELECTRON
65,2100 USD OTCBB 0,00%
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