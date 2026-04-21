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Les actions stagnent en raison des doutes qui pèsent sur les négociations entre l'Iran et les États-Unis ; la manie de l'IA est de nouveau à la mode
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 10:51

Les actions ont vacillé mardi
alors que les doutes s'accroissent quant aux négociations de
paix entre l'Iran et les États-Unis au Pakistan avant la fin
d'un cessez-le-feu de deux semaines, bien que les pertes aient
été contenues par un regain d'enthousiasme pour l'intelligence
artificielle qui a soutenu la demande.
Les investisseurs suivront également plus tard dans la journée
une audience de confirmation au Sénat pour Kevin Warsh ,
le candidat du président américain Donald Trump pour diriger la
Réserve fédérale, que Trump a critiqué à plusieurs reprises pour
ne pas avoir réduit les taux plus tôt et de manière plus
agressive.
    Les prix du pétrole  LCOc1  se sont négociés un peu plus bas
sur la journée, autour de 95 dollars le baril.
    L'indice MSCI All Country  .MIWD00000PUS  a légèrement
progressé de 0,1% sur la journée, s'approchant du record de la
semaine dernière, porté par des gains à Wall Street, mais aussi
sur les marchés asiatiques, où le Kospi  .KS11  de Corée du Sud
a atteint un record historique. 
Le dernier catalyseur en date est Amazon  AMZN.O , qui a annoncé
lundi qu'il investirait jusqu'à 25 milliards de dollars dans la
société Anthropic.  L'enthousiasme suscité par le
développement de l'IA et les dépenses susceptibles d'alimenter
un boom de l'activité économique a été en grande partie refroidi
par les premières semaines de la guerre contre l'Iran.
    Mais alors que les plus grandes entreprises qui sont à
l'origine de cette histoire s'apprêtent à publier leurs
résultats cette semaine, les investisseurs se concentrent à
nouveau sur les rouages des fondamentaux de l'entreprise.
    "C'est un environnement où les investissements sont plus
importants qu'au cours des trois dernières décennies. Cela a un
impact sur les conditions commerciales, la vie des entreprises,
les bénéfices, etc. Et au cœur de ce cycle se trouve évidemment
la technologie", a déclaré Samy Chaar, économiste en chef de
Lombard Odier.
    "Le secteur privé se porte bien, la technologie se porte
bien. Bien sûr, ce qui se passe au Moyen-Orient et dans le
domaine de l'énergie est un sujet très important. Mais tout le
monde se mobilise pour essayer d'atténuer et de compenser
certains aspects de cette situation."
    En Europe, où les entreprises sont plus exposées que celles
des États-Unis à une éventuelle perturbation de
l'approvisionnement en carburant et à une hausse des prix à
l'importation, l'ambiance était plus prudente. Le STOXX 600
 .STOXX  est resté stable sur la journée, les gains dans les
valeurs technologiques comme ASML  ASML.AS , le plus grand de la
région en termes de valeur de marché, et SAP  SAPG.DE , ayant
aidé à compenser les pertes dans les secteurs de la pharmacie et
de la défense.
    
    LES TENSIONS LIÉES À LA GUERRE EN IRAN
    Aucune délégation iranienne  n'est encore partie pour
le Pakistan, a rapporté mardi la télévision d'Etat iranienne,
démentant les informations internationales annonçant le voyage
de représentants iraniens à Islamabad et les dates prévues pour
les pourparlers avec les Etats-Unis.
    Le prix du Brent était en baisse de 0,4 % sur la journée
autour de 95,11 dollars le baril, tandis que le dollar a attiré
des flux de valeurs sûres, augmentant modestement sur l'ensemble
des marchés.
Les contrats à terme sur les actions américaines  ESc1   NQc1 
étaient en hausse de 0,1 % à 0,2 %, suggérant une petite reprise
pour le S&P 500  .SPX , qui a clôturé en baisse lundi sur les
inquiétudes concernant la tenue du cessez-le-feu entre les
États-Unis et l'Iran , tandis que le Nasdaq Composite
 .IXIC  a mis fin à une série de 13 jours de gains, la plus
longue depuis plus de trois décennies. 
    
    PRÊT POUR WARSH
    L'audience de confirmation de Kevin Warsh devant le panel du
Sénat devrait commencer à 10 heures EDT (1400 GMT), et son
indépendance par rapport à la Maison Blanche de Trump devrait
être au centre de l'attention.
    "Les questions-réponses ont le potentiel de faire bouger le
marché s'il donne des indications sur ses dernières réflexions
sur l'économie et les paramètres politiques à la lumière du
récent choc des prix de l'énergie", a déclaré Lee Hardman,
stratège en devises de MUFG.
    "Les participants au marché des taux américains sont d'avis
qu'il laissera la porte ouverte à des réductions de taux plus
tard dans l'année, justifiées par l'impact potentiellement
désinflationniste d'une croissance plus élevée de la
productivité. S'il se montre plus faucon que prévu, le dollar
américain pourrait bénéficier d'un certain soutien à court
terme." 
    L'euro  EUR=  était en baisse de 0,3 % à 1,1759 $, tout
comme la livre  GBP=D3 , à 1,348 $. Le dollar australien
 AUD=D3 , sensible au risque, a baissé de 0,5% à 0,715 dollar,
tandis que le yen  JPY=  s'est affaibli à 159,15 face au dollar,
qui a progressé de 0,16%.
    Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans a
augmenté de 1,2 point de base à 4,26%.

Valeurs associées

AMAZON.COM
248,2800 USD NASDAQ -0,91%
ASML HLDG
1 262,4000 EUR Euronext Amsterdam +1,40%
EUR/USD SPOT
1,1762 USD Six - Forex 1 -0,22%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
24 404,39 Pts Index Ex -0,26%
Nikkei 225
59 349,17 Pts Six - Forex 1 +0,89%
Or
4 790,09 USD Six - Forex 1 -0,64%
Pétrole Brent
94,41 USD Ice Europ +0,65%
Pétrole WTI
86,47 USD Ice Europ -3,50%
S&P 500 INDEX
7 109,14 Pts CBOE -0,24%
SAP AG O.N.
151,960 EUR XETRA +1,17%
STOXX Europe 600
623,17 Pts DJ STOXX +0,28%
USD/JPY SPOT
159,1935 Six - Forex 1 +0,27%
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