Les actions stagnent en raison des doutes qui pèsent sur les négociations entre l'Iran et les États-Unis ; la manie de l'IA est de nouveau à la mode

Les actions ont vacillé mardi alors que les doutes s'accroissent quant aux négociations de paix entre l'Iran et les États-Unis au Pakistan avant la fin d'un cessez-le-feu de deux semaines, bien que les pertes aient été contenues par un regain d'enthousiasme pour l'intelligence artificielle qui a soutenu la demande. Les investisseurs suivront également plus tard dans la journée une audience de confirmation au Sénat pour Kevin Warsh , le candidat du président américain Donald Trump pour diriger la Réserve fédérale, que Trump a critiqué à plusieurs reprises pour ne pas avoir réduit les taux plus tôt et de manière plus agressive. Les prix du pétrole LCOc1 se sont négociés un peu plus bas sur la journée, autour de 95 dollars le baril. L'indice MSCI All Country .MIWD00000PUS a légèrement progressé de 0,1% sur la journée, s'approchant du record de la semaine dernière, porté par des gains à Wall Street, mais aussi sur les marchés asiatiques, où le Kospi .KS11 de Corée du Sud a atteint un record historique. Le dernier catalyseur en date est Amazon AMZN.O , qui a annoncé lundi qu'il investirait jusqu'à 25 milliards de dollars dans la société Anthropic. L'enthousiasme suscité par le développement de l'IA et les dépenses susceptibles d'alimenter un boom de l'activité économique a été en grande partie refroidi par les premières semaines de la guerre contre l'Iran. Mais alors que les plus grandes entreprises qui sont à l'origine de cette histoire s'apprêtent à publier leurs résultats cette semaine, les investisseurs se concentrent à nouveau sur les rouages des fondamentaux de l'entreprise. "C'est un environnement où les investissements sont plus importants qu'au cours des trois dernières décennies. Cela a un impact sur les conditions commerciales, la vie des entreprises, les bénéfices, etc. Et au cœur de ce cycle se trouve évidemment la technologie", a déclaré Samy Chaar, économiste en chef de Lombard Odier. "Le secteur privé se porte bien, la technologie se porte bien. Bien sûr, ce qui se passe au Moyen-Orient et dans le domaine de l'énergie est un sujet très important. Mais tout le monde se mobilise pour essayer d'atténuer et de compenser certains aspects de cette situation." En Europe, où les entreprises sont plus exposées que celles des États-Unis à une éventuelle perturbation de l'approvisionnement en carburant et à une hausse des prix à l'importation, l'ambiance était plus prudente. Le STOXX 600 .STOXX est resté stable sur la journée, les gains dans les valeurs technologiques comme ASML ASML.AS , le plus grand de la région en termes de valeur de marché, et SAP SAPG.DE , ayant aidé à compenser les pertes dans les secteurs de la pharmacie et de la défense. LES TENSIONS LIÉES À LA GUERRE EN IRAN Aucune délégation iranienne n'est encore partie pour le Pakistan, a rapporté mardi la télévision d'Etat iranienne, démentant les informations internationales annonçant le voyage de représentants iraniens à Islamabad et les dates prévues pour les pourparlers avec les Etats-Unis. Le prix du Brent était en baisse de 0,4 % sur la journée autour de 95,11 dollars le baril, tandis que le dollar a attiré des flux de valeurs sûres, augmentant modestement sur l'ensemble des marchés. Les contrats à terme sur les actions américaines ESc1 NQc1 étaient en hausse de 0,1 % à 0,2 %, suggérant une petite reprise pour le S&P 500 .SPX , qui a clôturé en baisse lundi sur les inquiétudes concernant la tenue du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran , tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a mis fin à une série de 13 jours de gains, la plus longue depuis plus de trois décennies. PRÊT POUR WARSH L'audience de confirmation de Kevin Warsh devant le panel du Sénat devrait commencer à 10 heures EDT (1400 GMT), et son indépendance par rapport à la Maison Blanche de Trump devrait être au centre de l'attention. "Les questions-réponses ont le potentiel de faire bouger le marché s'il donne des indications sur ses dernières réflexions sur l'économie et les paramètres politiques à la lumière du récent choc des prix de l'énergie", a déclaré Lee Hardman, stratège en devises de MUFG. "Les participants au marché des taux américains sont d'avis qu'il laissera la porte ouverte à des réductions de taux plus tard dans l'année, justifiées par l'impact potentiellement désinflationniste d'une croissance plus élevée de la productivité. S'il se montre plus faucon que prévu, le dollar américain pourrait bénéficier d'un certain soutien à court terme." L'euro EUR= était en baisse de 0,3 % à 1,1759 $, tout comme la livre GBP=D3 , à 1,348 $. Le dollar australien AUD=D3 , sensible au risque, a baissé de 0,5% à 0,715 dollar, tandis que le yen JPY= s'est affaibli à 159,15 face au dollar, qui a progressé de 0,16%. Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 1,2 point de base à 4,26%.