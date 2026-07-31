Les actions soutenues par les résultats des entreprises technologiques ; les rendements obligataires atteignent leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'action Apple s'effondre de plus de 7 % après des prévisions décevantes liées à des pénuries de composants

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans atteint 4,747 %, son plus haut niveau depuis janvier 2025

* Les opérateurs tablent sur une probabilité de 69 % d'une hausse des taux de la Fed en septembre

(Mis à jour après la clôture de la Bourse de New York) par Karen Brettell

Les actions américaines ont progressé vendredi, les bons résultats d’Amazon et de Microsoft ayant ramené les investisseurs vers le thème de l’IA , tandis que les rendements des bons du Trésor à long terme ont atteint de nouveaux sommets depuis plusieurs années, sur fond de craintes que la hausse des prix du pétrole n’alimente l’inflation.

Les marchés des changes sont également restés en alerte face à une nouvelle intervention, au lendemain de l’intervention des autorités japonaises pour soutenir le yen, selon une source du marché.

Mercredi, Microsoft MSFT.O a annoncé des prévisions de solides flux de trésorerie jusqu’à l’exercice 2027. Amazon AMZN.O a emboîté le pas le lendemain en affichant sa plus forte croissance dans le cloud depuis plus de quatre ans, rassurant ainsi les investisseurs avides de preuves que les dépenses massives dans l’IA portent leurs fruits.

« Certains craignaient que les dépenses d’Amazon ne soient que des investissements fantaisistes, voire irresponsables, mais le directeur général, Andy Jassy, vient de dissiper ces craintes », a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, dans l’Oklahoma.

L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 0,53 % à 52.485,74 points, le S&P 500 .SPX a gagné 0,70 % à 7.489,81 points et le Nasdaq Composite .IXIC a clôturé en hausse de 1,00 % à 25.373,85 points. Ces hausses ont été limitées par une chute de plus de 7 % du titre Apple, après la publication de prévisions décevantes indiquant que le fabricant de l’iPhone peinait à s’approvisionner en composants, le boom des centres de données alimenté par l’IA mettant à rude épreuve les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Le KOSPI sud-coréen .KS11 , malmené , a bondi de 17,91 %, réalisant un rebond record après les lourdes pertes subies en début de semaine. Cette place boursière à forte composante technologique, qui reste toutefois à environ 30 % de son plus haut historique, est devenue emblématique des fluctuations brutales du sentiment des investisseurs à l’égard des valeurs liées à l’IA.

L'indice MSCI, qui regroupe des actions du monde entier

.MIWD00000PUS , a progressé de 1,22 %, à 1.120,59.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,12 %, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a perdu 0,09 %.

LES DÉCLARATIONS "HAWKISH" DE LA FED FONT GRIMPER LES RENDEMENTS OBLIGATAIRES

Les rendements des bons du Trésor à long terme ont bondi après que trois membres de la Fed, qui avaient fait dissidence en faveur d'une hausse des taux lors de la réunion de cette semaine, ont publiquement défendu vendredi la nécessité d’une hausse des taux . La Fed a maintenu ses taux inchangés — une décision attendue qui correspondait aux anticipations du marché, lesquelles tablaient sur une probabilité d’environ un tiers en faveur d’une hausse. L’incertitude entourant cette décision était toutefois inhabituellement élevée, les opérateurs s’adaptant à la préférence du président de la Fed, Kevin Warsh, pour des indications prospectives plus discrètes.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a progressé de 4,51 points de base à 4,708 % et a atteint 4,747 %, son plus haut niveau depuis janvier 2025.

Le rendement de l'obligation à 30 ans US30YT=RR a progressé de 4,39 points de base pour s'établir à 5,2509 %, son plus haut niveau depuis mi-2007.

Les opérateurs tablent désormais sur une probabilité de 69 % d’une hausse des taux lors de la réunion de la Fed en septembre. Les cours du pétrole ont clôturé en hausse de plus d’un dollar le baril , terminant le mois de juillet sur leur plus forte progression mensuelle depuis mars, alors que les inquiétudes concernant les flux mondiaux de brut s’intensifiaient suite à des informations iraniennes selon lesquelles certains pétroliers auraient été contraints de faire demi-tour dans le détroit d’Ormuz.

"Les amortisseurs des marchés pétroliers s’amenuisent rapidement; par conséquent, l’absence de désescalade serait nettement plus coûteuse que les précédentes vagues de tensions", a écrit Teddy Bunzel, responsable de Lazard Geopolitical Advisory chez Lazard Asset Management.

Les expéditions transitant par le détroit crucial d’Ormuz restent perturbées. La route alternative passant par le détroit de Bab el-Mandeb a également été prise pour cible par les Houthis soutenus par l’Iran, ce qui aggrave encore les perspectives.

LA BANQUE DU JAPON MAINTIENT SES TAUX AU JOUR SUIVANT SON INTERVENTION Le yen JPY= s’est raffermi de 0,22 % face au billet vert, à 159,16 pour un dollar, dans la foulée des fortes hausses enregistrées jeudi après que le Japon a procédé à une intervention consistant à acheter des yens et à vendre des dollars, selon une source du marché . Le Trésor américain a également indiqué à plusieurs banques qu’il pourrait intervenir sur le marché du yen vendredi et qu’elles devaient "se tenir prêtes à réagir", a déclaré à Reuters une source proche du dossier. La Banque du Japon (BOJ) a maintenu ses taux d’intérêt inchangés vendredi, mais a fait part de sa détermination à relever le coût de l’emprunt. Lors d’une conférence de presse, le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré que les risques d’inflation penchaient à la hausse et que la banque centrale était prête à accélérer le rythme des hausses de taux si les conditions monétaires devaient s’avérer accommodantes.

Les analystes soulignent que les interventions n’ont eu qu’un succès limité pour soutenir durablement le yen, et estiment que les perspectives de la devise ne devraient pas s’améliorer à moins que la Banque du Japon ne relève ses taux.

"Les fondamentaux et les indicateurs techniques du yen sont très faibles. L’intervention n’est pas une solution crédible à long terme", a déclaré Lauren van Biljon, gestionnaire de portefeuille senior, taux et devises, chez Allspring Global Investments.

L’indice du dollar =USD , qui mesure la devise américaine par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l’euro, a reculé de 0,12 % à 99,95, tandis que l’euro EUR= s’est apprécié de 0,02 % à 1,1529 dollar.

L'or au comptant XAU= a reculé de 1,26 % à 4.050,69 dollars l'once.