Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les actions sont surévaluées mais restent privilégiées-enquête BofA Reuters • 16/06/2020 à 13:40









LONDRES, 16 juin (Reuters) - La quasi-totalité des investisseurs professionnels interrogés ces derniers jours par Bank of America jugent les marchés d'actions "surévalués" après le rebond des derniers mois, montre l'enquête mensuelle de la banque américaine auprès des gérants. Les actions mondiales ont repris 38% par rapport à leurs plus bas de mars, grâce aux milliers de milliards d'euros injectés par les banques centrales et les Etats d'une part, à la levée progressive des mesures de confinement dans de nombreux pays d'autre part. Ce regain d'optimisme s'est traduit par une diminution du niveau de liquidités dans les portefeuilles, à 4,7% en juin contre 5,7% en mai, sa plus forte baisse depuis août 2009, précise l'enquête de BofA, menée auprès de 212 gérants de fonds qui représentent un total de 598 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Cette évolution s'explique en premier lieu par le reflux des craintes quant aux dégâts économiques de la crise sanitaire: le solde des réponses sur le risque d'une récession prolongée est tombé de 93 points en avril à 46 en juin. BofA souligne néanmoins que l'optimisme est "fragile", les investisseurs considérant qu'une deuxième vague d'infections par le coronavirus constitue le principal risque extrême. Cette crainte n'a en rien freiné le retour sur les actions: l'enquête montre que l'exposition nette des "hedge funds" aux actions a atteint son plus haut niveau depuis septembre 2018. Les valeurs américaines de croissance et technologiques sont le segment favori des investisseurs pour le deuxième mois consécutif. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ BofA survey https://tmsnrt.rs/2Bfu1YN ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Thyagaraju Adinarayan, version française Marc Angrand, édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.