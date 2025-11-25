Les actions sont stimulées par l'augmentation des chances d'une réduction des taux de la Fed ; le dollar reste stable

Les actions mondiales ont augmenté mardi après que les responsables de la Réserve fédérale *ont donné* plus de vie aux attentes d'une réduction des taux d'intérêt en décembre, incitant les investisseurs à s'emparer des valeurs technologiques, écartant les inquiétudes concernant la surchauffe du secteur. Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, pourrait atteindre une capitalisation boursière de 4 000 milliards de dollars, ce qui en ferait seulement la quatrième entreprise à atteindre cette marque, montrant ainsi que les investisseurs croient que le boom technologique alimenté par l'intelligence artificielle va se poursuivre. L'indice MSCI All-World .MIWD00000PUS a augmenté pour la troisième journée, s'éloignant des plus bas de deux mois de la semaine dernière, alors que les actions en Europe ont augmenté .STOXX de 0,2% et que les contrats à terme sur les indices boursiers américains ESc1 NQc1 ont oscillé de part et d'autre de l'inchangé, suite à la reprise de lundi des indices de référence. AUGMENTATION DES PARIS SUR UNE BAISSE DES TAUX Le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR a perdu près d'un point de base à 4,03%, tandis que les rendements à deux ans US2YT=RR , qui ont tendance à baisser en fonction des attentes des opérateurs concernant la baisse des taux des fonds de la Fed, sont restés stables à 3,49% en Europe, après avoir perdu 2,5 points de base au cours de la séance précédente. La perspective d'une baisse des taux d'intérêt américains augmente après que le gouverneur de la Fed, Christopher Waller , *a déclaré* lundi que les données disponibles indiquaient que le marché de l'emploi américain restait suffisamment faible pour justifier une nouvelle baisse d'un quart de point. Ses remarques font suite à celles du président de la Fed de New York, John Williams, qui a laissé entendre vendredi dernier qu'une réduction en décembre était possible. Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent à environ 81 % la probabilité d'une réduction d'un quart de point le mois prochain, *alors qu'elle était de* 42,4 % il y a une semaine. La banque centrale américaine se réunit les 9 et 10 décembre. Plus tard dans la journée de mardi, les investisseurs pourront examiner les données retardées sur les ventes au détail, l'inflation de gros, les prix des logements et la confiance des consommateurs, bien qu'elles n'aient pas beaucoup d'impact sur leur réflexion quant à l'action de la Fed le mois prochain. L'évolution des attentes en matière de taux d'intérêt au cours de la semaine dernière a stimulé les actions, mais n'a eu qu'un impact limité sur le dollar. Depuis le début du mois, le dollar s'est apprécié par rapport à toutes les grandes devises =USD , à l'exception du yuan chinois offshore CNH= , qui s'est renforcé d'environ 0,5 %. "Cela suggère, à mon avis, que le marché des changes reste dans un état d'esprit de transactions sur les différentiels de croissance avant toute autre chose et, avec l'économie américaine surpassant ses pairs aujourd'hui et continuant probablement à le faire jusqu'en 2026, c'est de bon augure pour le dollar à l'avenir", a déclaré Michael Brown, stratégiste principal de Pepperstone. TENSION SUR LE JAPON Le dollar s'est notamment renforcé face au yen japonais JPY= , qui oscille autour de son niveau le plus bas depuis 10 mois et suscite le malaise des responsables de Tokyo quant à la nécessité d'intervenir pour le soutenir. Le dollar était en baisse de 0,3 % sur la journée à 156,43, après avoir gagné 1,6 % en novembre. L'euro EUR= était en hausse de 0,1 % à 1,1528 $. *La tension* autour des marchés japonais est renforcée par la querelle entre Tokyo et Pékin au sujet d'un commentaire de la *Première ministre japonaise* Sanae Takaichi plus tôt en novembre, selon lequel une attaque chinoise contre Taïwan pourrait déclencher une réponse militaire japonaise. *Sanae* Takaichi et le président américain Donald Trump se sont entretenus mardi, à la suite de son appel lundi avec le président chinois Xi Jinping. Elle a déclaré que Donald Trump lui avait expliqué les relations entre les États-Unis et la Chine. Lundi, Donald Trump a déclaré qu'il se rendrait à Pékin en avril, ce qui a été interprété comme un nouveau signe que les relations diplomatiques et politiques entre les deux pays s'amélioraient à la suite de la trêve de la guerre commerciale. Les marchés boursiers et obligataires américains seront fermés jeudi pour la fête de Thanksgiving et ne fonctionneront qu'une demi-journée vendredi. ALPHABET SE DIRIGE VERS LES 4 000 MILLIARDS DE DOLLARS Les actions d'Alphabet ont encore augmenté de 4 % dans les échanges de prémarché, à la suite d'un rapport de The Information selon lequel Meta META.O , la société mère de Facebook, est en pourparlers avec l'entreprise pour utiliser ses puces d'intelligence artificielle dans ses centres de données à partir de 2027 et pour louer des puces l'année prochaine. Dans le secteur des matières premières, les contrats à terme sur le pétrole brut Brent LCOc1 ont baissé de 0,4 % à 63,14 dollars le baril, sous la pression des préoccupations selon lesquelles l'offre mondiale pourrait augmenter de manière significative au cours de l'année à venir par rapport à la demande. L'or, quant à lui, XAU= a glissé de 0,1 % à 4 135 dollars l'once, mais est toujours en passe de réaliser un gain de près de 3 % en novembre.