CAC 40
8 006,24
+0,59%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions sont stimulées par l'augmentation des chances d'une réduction des taux de la Fed ; le dollar reste stable
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 13:29

Les actions mondiales
ont augmenté mardi après que les responsables de la Réserve
fédérale *ont donné* plus de vie aux attentes d'une réduction
des taux d'intérêt en décembre, incitant les investisseurs à
s'emparer des valeurs technologiques, écartant les inquiétudes
concernant la surchauffe du secteur.
    Alphabet  GOOGL.O , la société mère de Google, pourrait
atteindre une capitalisation boursière de 4 000 milliards de
dollars, ce qui en ferait seulement la quatrième entreprise à
atteindre cette marque, montrant ainsi que les investisseurs
croient que le boom technologique alimenté par l'intelligence
artificielle va se poursuivre.
    L'indice MSCI All-World  .MIWD00000PUS  a augmenté pour la
troisième journée, s'éloignant des plus bas de deux mois de la
semaine dernière, alors que les actions en Europe ont augmenté
 .STOXX  de 0,2% et que les contrats à terme sur les indices
boursiers américains  ESc1   NQc1  ont oscillé de part et
d'autre de l'inchangé, suite à la reprise de lundi des indices
de référence.
    
    AUGMENTATION DES PARIS SUR UNE BAISSE DES TAUX 
    Le rendement des bons du Trésor à 10 ans  US10YT=RR  a perdu
près d'un point de base à 4,03%, tandis que les rendements à
deux ans  US2YT=RR , qui ont tendance à baisser en fonction des
attentes des opérateurs concernant la baisse des taux des fonds
de la Fed, sont restés stables à 3,49% en Europe, après avoir
perdu 2,5 points de base au cours de la séance précédente. 
    La perspective d'une baisse des taux d'intérêt américains
augmente après que le gouverneur de la Fed, Christopher Waller
, *a déclaré* lundi que les données disponibles
indiquaient que le marché de l'emploi américain restait
suffisamment faible pour justifier une nouvelle baisse d'un
quart de point. Ses remarques font suite à celles du président
de la Fed de New York, John Williams, qui a laissé entendre
vendredi dernier qu'une réduction en décembre était possible. 
    Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent à
environ 81 % la probabilité d'une réduction d'un quart de point
le mois prochain, *alors qu'elle était de* 42,4 % il y a une
semaine. La banque centrale américaine se réunit les 9 et 10
décembre.
    Plus tard dans la journée de mardi, les investisseurs
pourront examiner les données retardées sur les ventes au
détail, l'inflation de gros, les prix des logements et la
confiance des consommateurs, bien qu'elles n'aient pas beaucoup
d'impact sur leur réflexion quant à l'action de la Fed le mois
prochain.
    L'évolution des attentes en matière de taux d'intérêt au
cours de la semaine dernière a stimulé les actions, mais n'a eu
qu'un impact limité sur le dollar. Depuis le début du mois, le
dollar s'est apprécié par rapport à toutes les grandes devises
 =USD , à l'exception du yuan chinois offshore  CNH= , qui s'est
renforcé d'environ 0,5 %.
    "Cela suggère, à mon avis, que le marché des changes reste
dans un état d'esprit de transactions sur les différentiels de
croissance avant toute autre chose et, avec l'économie
américaine surpassant ses pairs aujourd'hui et continuant
probablement à le faire jusqu'en 2026, c'est de bon augure pour
le dollar à l'avenir", a déclaré Michael Brown, stratégiste
principal de Pepperstone.
    
    TENSION SUR LE JAPON
    Le dollar s'est notamment renforcé face au yen japonais
 JPY= , qui oscille autour de son niveau le plus bas depuis 10
mois et suscite le malaise des responsables de Tokyo quant à la
nécessité d'intervenir pour le soutenir.
    Le dollar était en baisse de 0,3 % sur la journée à 156,43,
après avoir gagné 1,6 % en novembre. L'euro  EUR=  était en
hausse de 0,1 % à 1,1528 $.
    *La tension* autour des marchés japonais est renforcée par
la querelle entre Tokyo et Pékin au sujet d'un commentaire de la
*Première ministre japonaise* Sanae Takaichi plus tôt en
novembre, selon lequel une attaque chinoise contre Taïwan
pourrait déclencher une réponse militaire japonaise.
    *Sanae* Takaichi  et le président américain Donald
Trump se sont entretenus mardi, à la suite de son appel lundi
avec le président chinois Xi Jinping. Elle a déclaré que Donald
Trump lui avait expliqué les relations entre les États-Unis et
la Chine.
    Lundi, Donald Trump a déclaré qu'il se rendrait à Pékin
 en avril, ce qui a été interprété comme un nouveau signe
que les relations diplomatiques et politiques entre les deux
pays s'amélioraient à la suite de la trêve de la guerre
commerciale.
    Les marchés boursiers et obligataires américains seront
fermés jeudi pour la fête de Thanksgiving et ne fonctionneront
qu'une demi-journée vendredi.
    
    ALPHABET SE DIRIGE VERS LES 4 000 MILLIARDS DE DOLLARS
    Les actions d'Alphabet ont encore augmenté de 4 % dans les
échanges de prémarché, à la suite d'un rapport de The
Information  selon lequel Meta  META.O , la société mère
de Facebook, est en pourparlers avec l'entreprise pour utiliser
ses puces d'intelligence artificielle dans ses centres de
données à partir de 2027 et pour louer des puces l'année
prochaine.
    Dans le secteur des matières premières, les contrats à terme
sur le pétrole brut Brent  LCOc1  ont baissé de 0,4 % à 63,14
dollars le baril, sous la pression des préoccupations selon
lesquelles l'offre mondiale pourrait augmenter de manière
significative au cours de l'année à venir par rapport à la
demande. L'or, quant à lui,  XAU=  a glissé de 0,1 % à 4 135
dollars l'once, mais est toujours en passe de réaliser un gain
de près de 3 % en novembre.

Valeurs associées

ALPHABET-A
318,5800 USD NASDAQ +6,31%
CSI 300 INDEX
4 490,40 Pts Six - Forex 1 +0,95%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 448,27 Pts Index Ex +0,44%
EUR/USD SPOT
1,1541 USD Six - Forex 1 +0,11%
HONG KONG HANG SENG INDIC
25 894,55 Pts Six - Forex 1 +0,69%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
613,0500 USD NASDAQ +3,16%
NASDAQ Composite
22 872,01 Pts Index Ex +2,69%
Nikkei 225
48 659,52 Pts Six - Forex 1 +0,07%
Or
4 122,04 USD Six - Forex 1 -0,36%
Pétrole Brent
63,16 USD Ice Europ -0,33%
Pétrole WTI
58,67 USD Ice Europ -0,36%
S&P 500 INDEX
6 705,12 Pts CBOE +1,55%
STOXX Europe 600
564,79 Pts DJ STOXX +0,34%
USA BENCHMARK 10A
4,053 Rates -0,26%
USA BENCHMARK 2A
3,520 Rates +0,36%
USD/JPY SPOT
156,4215 Six - Forex 1 -0,27%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

