Les actions sont soutenues par le recul du pétrole ; l'attention se tourne désormais vers l'IPC américain et les résultats d'entreprises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions européennes et les contrats à terme de Wall Street progressent alors que le pétrole recule

* Le pétrole recule face à la perspective d'exportations russes et d'attaques dans le Golfe

* Les banques américaines donneront le coup d'envoi de la saison des résultats mardi

* Le dollar conserve ses gains récents, l'euro est sur la défensive

(Mises à jour après l'ouverture des marchés européens)

par Danilo Masoni et Wayne Cole

Les actions européennes et les contrats à terme américains ont légèrement progressé lundi après une séance mouvementée en Asie, alors que les cours du pétrole reculaient , tandis que les investisseurs attendaient avec impatience les données clés sur l'inflation aux États-Unis et le début de la saison des résultats.

Les cours du pétrole ont reculé malgré les attaques dans le secteur maritime et dans les aéroports du Golfe, après que le président américain Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu entre l’Ukraine et la Russie sur les questions énergétiques et a proposé que Moscou augmente ses exportations de diesel. Les détails restaient toutefois flous et ce plan s’est heurté à une opposition politique à Washington.

Le Brent LCOc1 a ouvert en hausse en Asie avant de reculer et s'établissait récemment en baisse de 0,3% à 104,37 dollars le baril, sous son plus haut récent de 109,97 dollars, tandis que les contrats à terme sur le brut américain CLc1 perdaient 0,6% à 91,33 dollars. O/R

Jim Reid, stratège à la Deutsche Bank, a déclaré que les perspectives pour le pétrole restaient incertaines.

“Ainsi, même si un cessez-le-feu entre la Russie et l’Ukraine et la dérogation accordée à la Russie sur le diesel allègent la pression sur les produits raffinés, les attaques contre Riyad et les combats autour de Bab el-Mandeb font peser un risque de hausse sur le prix du pétrole et les coûts de transport maritime, parallèlement à la perturbation persistante du détroit d’Ormuz”, a-t-il déclaré.

La baisse des cours du brut a contribué à soutenir le moral des investisseurs en Europe, où l’indice régional STOXX 600

.STOXX progressait de 0,6% à 07h42 GMT, soutenu par les hausses enregistrées par les constructeurs automobiles .SXAP après que la Chine et l’Union européenne ont conclu des accords sur les exportations de véhicules hybrides.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS reculait de 0,5% et les valeurs phares chinoises .CSI300 perdaient 0,7%. Les actions sud-coréennes .KS11 chutaient de 3,6% et les actions taïwanaises .TWII restaient inchangées.

À Wall Street, les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 et le Nasdaq NQc1 ont progressé d’environ 0,3%.

L'activité était modérée, le Japon étant fermé pour cause de jour férié et le marché des bons du Trésor américain fermé pour le Columbus Day, ce qui a entraîné un faible volume de transactions à l'approche de la saison des résultats. Les grandes banques américaines, notamment JPMorgan JPM.N et Goldman Sachs GS.N , publieront leurs résultats mardi, suivies par Bank of America BAC.N mercredi.

TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces d’IA de pointe, devrait annoncer jeudi un sixième trimestre consécutif de bénéfice record. Les résultats du fabricant d’équipements pour puces ASML ASML.AS sont attendus mercredi.

Selon LSEG IBES, les bénéfices du S&P 500 devraient bondir de plus de 30% au troisième trimestre, même si l’essentiel de cette hausse provient du secteur technologique. Les bénéfices de l’indice STOXX devraient augmenter de 21%, soit 9,7% hors secteur de l’énergie.

Les rendements des bons du Trésor ont atteint ce mois-ci leur plus haut niveau depuis 24 ans, les coûts élevés de l’énergie ayant alimenté les craintes d’une inflation persistante, ce qui a incité les décideurs politiques à maintenir une politique monétaire restrictive et a pesé sur les valorisations boursières.

Lundi, les rendements des Bunds, référence de la zone euro, ont légèrement baissé et les primes de risque sur la dette française et italienne ont légèrement reculé. GVD/EUR

L'IPC AMÉRICAIN DEVRAIT ACCÉLÉRER, MAIS L'IPC DE BASE SE MODÉRERA

Le marché devra faire face cette semaine à de nouveaux défis liés aux données américaines sur les prix à la consommation et à la production, ainsi que sur les ventes au détail. La hausse des coûts de l’énergie devrait faire grimper l’IPC de 0,6% (une hausse considérable), pour atteindre 3,7% en glissement annuel, même si l’IPC sous-jacent devrait rester plus modéré, à 0,2% et 2,5%.

“Les cours du pétrole restent plus élevés que ce que nous avions prévu, car les coûts de transport ont grimpé en flèche et les prix des produits sont encore plus élevés”, a déclaré Bruce Kasman, responsable de l’économie mondiale chez JPMorgan.

“Les signaux concernant l’inflation laissent entrevoir un rebond marqué de l’inflation globale, qui pèsera sur le pouvoir d’achat, ainsi qu’un raffermissement de l’inflation sous-jacente, ce qui incitera les banques centrales à se concentrer sur des hausses de taux à court terme.”

Les marchés n'anticipent qu'une probabilité de 18% d'une hausse des taux de la Réserve fédérale ce mois-ci, cette probabilité passant à 85% en décembre. Les investisseurs parient également sur des hausses dans l'Union européenne, au Japon et au Royaume-Uni avant la fin de l'année. 0#USDIRPR

Sur les marchés des changes, l’euro est resté sur la défensive à 1,1205 dollar EUR=EBS , après avoir reculé pendant cinq semaines consécutives sur fond d’inquiétudes concernant les déficits publics en Europe.

L'indice du dollar s'est maintenu près de ses plus hauts niveaux depuis 17 mois, à 102,21 =USD , mais il a marqué le pas face au yen, à 158,44 JPY=EBS , la menace d'une intervention japonaise dissuadant pour l'instant les spéculateurs.

Sur les marchés des matières premières, l’or, qui ne rapporte pas d’intérêts, a progressé de 0,1% à 4 198 dollars l’once XAU= , après avoir réussi à rebondir de plus de 1% la semaine dernière. GOL/