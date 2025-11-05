Les actions sont secouées par des craintes concernant les valorisations, le secteur technologique est durement touché

La Corée du Sud est l'un des plus grands perdants, avec une chute de 6,2%

Le Nikkei a perdu près de 7 % par rapport à son record de mardi

Le bitcoin et l'or se redressent après la chute des cours

Les directeurs généraux de Wall Street s'interrogent sur la durabilité de la reprise

Les actions récupèrent quelques pertes plus tard dans la session, tirées par la Chine

(Mise à jour des prix) par Gregor Stuart Hunter

Les marchés boursiers asiatiques se sont effondrés mercredi, les traders étant aux prises avec une chute brutale et une hausse de la volatilité qui a atteint son niveau le plus élevé depuis des mois, après que les craintes liées à l'évaluation aient déclenché une chute à Wall Street.

Les vendeurs ont été particulièrement sévères sur les marchés japonais et sud-coréen, certains titres d'entreprises qui avaient récemment connu des hausses vertigineuses ont été mis à mal.

La vente s'est calmée plus tard dans l'après-midi asiatique, mais l'ampleur des mouvements dans chaque direction a souligné la nervosité des investisseurs.

L'indice boursier de Tokyo .N225 a chuté de près de 7% par rapport au record atteint mardi, et après avoir limité les pertes, il affichait finalement une baisse de 2,8%. Les actions sud-coréennes .KS11 ont plongé jusqu'à 6,2% avant de récupérer quelques pertes et de limiter sa baisse à 2,9%.

L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon

.MIAPJ0000PUS a perdu jusqu'à 2,3 %, soit la plus forte baisse depuis l'annonce par le président américain Donald Trump de droits de douane à l'occasion du Jour de la Libération au début du mois d'avril, et il affichait finalement une baisse de 0,9 %. Les contrats à terme américains e-mini ESc1 ont glissé de 0,1% pour étendre les pertes après une baisse de 1,2% pour le S&P 500 .SPX au cours de la nuit.

"Les investisseurs sont assis sur d'énormes gains boursiers, et certains pourraient avoir pris des bénéfices aujourd'hui, en particulier dans les actions liées à l'intelligence artificielle", a écrit Ed Yardeni de Yardeni Research dans un rapport de recherche.

Les actions reculent après avoir atteint des niveaux record, car on craint que les marchés boursiers ne soient devenus trop tendus après que les directeurs généraux des poids lourds de Wall Street, Morgan Stanley MS.N et Goldman Sachs GS.N , ont remis en question la possibilité de maintenir des valorisations élevées.

Le mois dernier, le directeur général du géant bancaire JPMorgan Chase JPM.N , Jamie Dimon, a mis en garde contre le risque accru d'une correction significative du marché boursier américain dans les six mois à deux ans à venir.

Ces mises en garde interviennent alors que l'enthousiasme pour l'IA générative a déferlé sur les marchés boursiers du monde entier cette année, suscitant des comparaisons avec la bulle Internet.

"À un moment donné, les bénéfices doivent être comptabilisés. En particulier lorsque nous avons assisté à plusieurs reprises à des montées en flèche vers des niveaux record", a déclaré Matt Simpson, analyste principal de marché chez StoneX à Brisbane. "Ceux qui ont de l'argent en jeu ne sont probablement pas en train de chercher des réponses en ce moment - ils se copient les uns les autres comme des enfants à l'examen. Et la réponse, c'est de fuir"

Au Japon, les actions de SoftBank Group 9984.T ont plongé jusqu'à 14,3% alors que les traders digéraient la façon dont l'un des plus grands investisseurs du secteur technologique mondial serait affecté par une baisse de 2% du Nasdaq Composite

.IXIC au cours de la nuit. A Séoul, SK Hynix 000660.KS a chuté de 9,2% et Samsung Electronics 005930.KS de 7,8%.

Les actions chinoises se sont redressées après une baisse initiale, alors qu'un indicateur de l'activité PMI du secteur privé des services a progressé à son rythme le plus lent en trois mois.

Le CSI 300 .CSI300 affichait finalement une hausse de 0,5% alors que la commission tarifaire du Conseil d'État a déclaré qu'elle suspendrait ses droits de douane supplémentaires de 24% sur les produits américains pendant un an, mais qu'elle maintiendrait un prélèvement de 10% à la suite de la rencontre de la semaine dernière entre le président Xi Jinping et le président américain Donald Trump.

Le dollar américain a chuté contre le yen, mais s'est ensuite redressé pour rester stable à 153,655 JPY= après la publication du procès-verbal de la réunion de politique générale de septembre de la Banque du Japon.

La monnaie unique européenne EUR= était en hausse de 0,1% à 1,1488 $ après avoir atteint un plus bas de trois mois suite à cinq jours consécutifs de baisse.

L'indice du dollar =USD , qui suit l'évolution du billet vert par rapport à un panier de devises d'autres partenaires commerciaux importants, s'est replié après avoir touché un plus haut de cinq mois à 100,25 et s'est finalement stabilisé.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR a atteint un plus bas de 4,0542% par rapport à la clôture américaine de 4,091% mardi, avant de remonter à 4,0774%.

Le bitcoin BTC= est tombé sous la barre des 100 000 dollars pour la première fois depuis le mois de juin et a ensuite été agité, la cryptomonnaie s'affichant à 101 814,50 dollars, en hausse de 1,5%. L'or XAU= a rebondi après trois jours consécutifs de pertes, et se négociait 1% plus haut à 3 971,60 $ l'once. GOL/

Le pétrole brut Brent LCOc1 était en hausse de 0,1% à 64,51 dollars le baril.