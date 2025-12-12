Les actions sont mitigées, Broadcom gâche la fête de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

S&P 500, Nasdaq en baisse; Dow vert

Le secteur technologique est le plus perdant parmi les secteurs de l'indice S&P; les matériaux sont en tête des gains

STOXX en hausse de 0,2%

L'or est en hausse; le dollar est à plat; le brut et le bitcoin sont en baisse

Les rendements du Trésor américain à 10 ans augmentent à 4,19%

LES MARCHÉS BOURSIERS SONT MITIGÉS ALORS QUE BROADCOM GÂCHE LA FÊTE DE L'IA

Les marchés financiers ont entamé le week-end d'avant les vacances et d'après la Fed avec peu d'enthousiasme et de plus en plus de réticence quant au retour sur investissement des dépenses massives dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Une fois de plus, les valeurs technologiques .SPLRCT ont entraîné le Nasdaq dans le rouge, tandis que le S&P 500 a fait un petit pas en arrière par rapport à son record historique de clôture de jeudi. Le Dow Jones est resté timidement en hausse.

Il s'agit d'un schéma habituel cette semaine, qui devrait se terminer par des gains pour le S&P 500 et le Dow, tandis que le Nasdaq se maintient juste au sud de la clôture de vendredi dernier. L'avertissement sur la marge bénéficiaire de Broadcom AVGO.O a ajouté de l'huile sur le feu, déjà alimenté par les prévisions décevantes d'Oracle ORCL.N mercredi en fin de journée, ce qui a ravivé les inquiétudes concernant une bulle potentielle de l'intelligence artificielle et a fait naître des soupçons selon lesquels les énormes investissements dans la technologie naissante ne donneront pas des résultats aussi importants ou aussi rapides que beaucoup l'auraient espéré.

Les actions de Broadcom ont perdu 9,4 %. L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a glissé de 2,5%.

Les compagnies aériennes commerciales .SPCOMAIR et les valeurs aérospatiales/défense .SPCOMAED sont les plus performantes dans les premiers échanges.

La semaine prochaine, les investisseurs seront compensés pour le manque de données économiques de vendredi par une avalanche d'indicateurs d'avant les fêtes et après l'arrêt des activités, y compris les salaires et l'IPC de novembre, les ventes au détail et le PCE d'octobre, et le PMI flash de décembre.

Voici où en sont les choses à 10h00 EDT:

(Stephen Culp)

*****

