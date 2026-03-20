Les actions sont en hausse, les obligations en difficulté, la guerre en Iran incitant à repenser les taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les traders s'apprêtent à intégrer les hausses de taux de la BoE et de la BCE cette année

* La Fed devrait maintenir ses taux inchangés

* Les obligations sont touchées par la réévaluation des taux d'intérêt

* Les prix du pétrole et les actions restent agités

(Mises à jour tout au long du texte) par Sophie Kiderlin et Rae Wee

Lesactions mondiales ont légèrement augmenté mais se dirigeaient toujours vers une perte hebdomadaire vendredi, tandis que les obligations se sont quelque peu stabilisées après la déroute de la veille, les banquiers centraux ayant averti que la guerre au Moyen-Orient pourrait raviver l'inflation.

Une brève baisse des prix du pétrole plus tôt dans la journée a apporté un soulagement temporaire aux marchés, mais les échanges sont restés agités et les nerfs à vif, soulignant à quel point la confiance des investisseurs reste fragile.

À l'issue d'une semaine chargée en réunions de politique monétaire au sein du groupe des sept nations et dans d'autres pays, les investisseurs ont surtout retenu la perspective d'un resserrement plus agressif de la politique monétaire.

Ces banques centrales ont clairement appris qu'il est très dangereux de dire qu'un choc énergétique est purement transitoire", a déclaré Sandra Horsfield, économiste chez Investec, tout en soulignant le risque d'effets à la fois directs et indirects.

"C'est pourquoi nous avons une réaction plus hawkish"

Les traders ne s'attendent plus à une réduction des taux de la Réserve fédérale cette année 0#USDIRPR , tandis que les contrats à terme impliquent une probabilité de plus de 50% d'une hausse de laBanque d'Angleterre le mois prochain

0#GBPIRPR . Des sources ont déclaré que la Banque centrale européenne pourrait devoir commencer à discuter de hausses de taux en avril et éventuellement resserrer sa politique en juin 0#EURIRPR , alors que les marchés considèrent qu'une hausse de la BCE en avril est une question de pile ou face.

"Pour l'instant, cependant, envoyer un message plus hawkish semble être une chose très sensée. Mais encore une fois, il s'agit d'un message hawkish, mais pas d'une action immédiate", a déclaré Horsfield.

La déroute des obligations mondiales a poussé les rendements à des sommets plurimensuels jeudi, bien que les marchés aient semblé se stabiliser dans une certaine mesure vendredi.

Le rendement à deux ans de l'Allemagne DE2YT=RR , qui est en hausse de plus de 57 points de base pour le mois, a augmenté de 1,7 points de base à 2,58% . Les rendements des obligations britanniques à deux ans GB2YT=RR ont augmenté d'un peu plus de 3 points de base à 4,44 %, après avoir déjà augmenté de près de 92 points de base ce mois-ci.

En ce qui concerne les actions, l'indice transrégional européen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,4 % vendredi, mais était toujours en voie d'enregistrer une baisse hebdomadaire de 1,7 %, tandis que l'indice MSCI All-World .MIWD00000PUS était sur le point de chuter pour la troisième semaine consécutive.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a baissé de 0,5% vendredi. Les contrats à terme du Nasdaq NQc1 et du S&P 500 ESc1 ont tous deux baissé.

L'ETRANGLEMENT DE L'ENERGIE

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étaient en hausse de 0,86% à 109,58 dollars le baril, inversant les baisses précédentes, tandis que le pétrole brut américain CLc1 a peu changé, également après s'être replié plus tôt.Les principalesnations européennes et le Japon ont proposé pour unir leurs efforts afin de sécuriser le passage des navires dans le détroit d'Ormuz et les États-Unis ont présenté des mesures visant à augmenter l'offre de pétrole.

Les prix du gaz naturel ont également grimpé en flèche , jusqu'à 35 % en Europe jeudi, à la suite des frappes iraniennes et israéliennes qui ont touché certaines des infrastructures gazières les plus importantes du Moyen-Orient.

Cela a incité le président américain Donald Trump à dire à Israël de ne pas répéter ses attaques contre les infrastructures de gaz naturel iraniennes.

"Même si les États-Unis quittent (le conflit), Israël pourrait ne pas partir, et il pourrait y avoir encore des frappes et l'Iran ripostera, peut-être à un volume plus faible", a déclaré Alicia Garcia-Herrero, économiste en chef pour l'Asie-Pacifique chez Natixis.

"Mais cela signifie que le Golfe sera toujours sous pression... les prix du pétrole ne reviendront pas à 60 dollars, ils resteront peut-être à 90 dollars, au moins jusqu'à la fin de l'année. Le choc est donc déjà inévitable"

LE DOLLAR S'ÉLOIGNE DE SON SOMMET

Le dollar s'apprêtait à perdre environ 1,1 % par semaine

=USD , malgré une légère hausse vendredi, la Fed étant désormais considérée comme la seule grande banque centrale qui ne devrait pas relever ses taux d'intérêt cette année.

L'euro EUR= a conservé laplupart desgains de 1,2 % enregistrés jeudi pour atteindre 1,1562 $, tandis que la livre sterling GBP= a reculé de 0,22 % à 1,34 $, aprèsune hausse de 1,3 % la veille.

Le yen JPY= , qui a frôlé les 160 pour un dollar lors de la séance précédente, s'est établi à 158,63.

La monnaie japonaise a également été aidée par les commentaires plus fermes du gouverneur de la Banque du Japon , Kazuo Ueda, jeudi, après que la banque centrale ait maintenu ses taux, tout en continuant à préconiser un resserrement de la politique monétaire.

Dans les métaux précieux, l'or au comptant XAU= était en hausse de 0,64% à environ 4 677 $ l'once. GOL/