Guerre au Moyen-Orient : les Etats-Unis annonce des ventes d'armes à des pays du Golfe pour plus de seize milliards de dollars

Dubaï, le 13 mars 2026, après des explosions. ( AFP / - )

En riposte à l'offensive des Etats-Unis et Israël, l'Iran vise notamment les intérêts américains et des infrastructures industrielles civiles chez ses voisins du Golfe.

"Une situation d'urgence nécessitant la vente immédiate", selon le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio. Jeudi 19 mars, Washington a annoncé avoir approuvé des ventes d'armes pour un montant de plus de seize milliards de dollars aux Emirats arabes unis et au Koweït, deux pays du Golfe touchés par les répercussions de la guerre contre l'Iran.

Depuis que les Etats-Unis et Israël ont lancé leur offensive contre Téhéran le 28 février, l'Iran riposte avec des tirs de missiles et de drones sur ses voisins du Golfe notamment, y visant en particulier les intérêts américains et des infrastructures industrielles civiles. Marco Rubio "a fourni des justifications détaillées et établi qu'il existe une situation d'urgence nécessitant la vente immédiate" à ces pays des équipements militaires en question, "dans l'intérêt de la sécurité nationale des Etats-Unis", écrit le département d'Etat, ce qui dispense d'obtenir l'accord du Congrès américain pour entériner ces transactions.

Dans le détail, la vente la plus importante, qui atteint huit milliards de dollars pour le Koweït, concerne des radars destinés à la défense antiaérienne, conçus pour repérer des cibles à grande vitesse et transmettre des données à un réseau de défense antimissile. Aux Emirats arabes unis, les Etats-Unis vont fournir un radar à longue portée - qui suit les menaces de missiles balistiques - pour un montant de 4,5 milliards de dollars. Les ventes d'armes actées comprennent également un système anti-drones, pour 2,1 milliards de dollars, des missiles air-air avancés de moyenne portée, contre 1,22 milliard de dollars, ainsi que d es munitions pour les avions de combat F-16, pour 644 millions de dollars.