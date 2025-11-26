Les actions sont en hausse grâce aux espoirs de la Fed, tandis que la livre sterling et les obligations d'État sont chahutées par les surprises budgétaires

Les paris croissants sur une réduction des taux américains ont porté les actions à la hausse pour la quatrième journée consécutive mercredi, tandis que les marchés européens ont connu quelques heures extraordinaires lorsque l'organisme de surveillance fiscale britannique a publié par inadvertance de nouvelles prévisions cruciales à la veille d'un budget britannique difficile. Lorsque la ministre des finances, Rachel Reeves, a présenté les détails complets du budget britannique, ceux-ci contenaient une nouvelle série de hausses d'impôts, mais la publication anticipée des perspectives économiques et fiscales de l'Office for Budget Responsibility avait déjà provoqué une réaction. La livre sterling GBP= et les rendements des gilts GB10YT=RR se sont tous deux redressés lorsque les chiffres de l'OBR ont dressé un tableau plus favorable que prévu de la marge de manœuvre budgétaire du Royaume-Uni, puis ont fait le yo-yo lorsque la ministre Rachel Reeves a prononcé son discours. "Le problème est que ce budget a reporté la plupart des mesures de resserrement budgétaire et que, pour ce qui compte, il prévoit un assouplissement budgétaire à court terme. D'où la réaction mitigée du marché", a déclaré Evelyne Gomez-Liechti, stratège chez Mizuho. Avant que la ministre Rachel Reeves ne termine son intervention, les actions britanniques étaient en hausse de 0,4 %, tandis que les actions européennes au sens large étaient en hausse de 0,6 %. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a gagné 0,4 % et Wall Street était prête à repartir à la hausse plus tard. .N L'attention des traders sur le budget britannique a reflété l' exercice de haute voltige pour son gouvernement sous pression et la ministre des finances Rachel Reeves. Un peu plus d'un an après avoir ordonné 40 milliards de livres (52,7 milliards de dollars) de hausses d'impôts - les plus importantes depuis les années 1990 et dont elle avait promis qu'elles seraient ponctuelles - les économistes estiment que Mme Reeves est en train d'ajouter 20 à 30 milliards de livres d'augmentations supplémentaires pour tenter de colmater la brèche fiscale. Tout cela a fait grimper la livre sterling à 1,32 $ GBP= , tandis que les rendements des gilts à 10 ans GB10YT=RR - le principal indicateur des coûts d'emprunt britanniques - ont augmenté à 4,46 % après avoir chuté à 4,48 % la veille - leur plus bas niveau depuis près de deux semaines . Les autres principaux mouvements de la journée ont vu le yen, qui a été dans une spirale descendante ces dernières semaines, inverser un rebond initial contre le dollar américain déclenché lorsque des sources ont déclaré à Reuters que la Banque du Japon se préparait à une éventuelle augmentation des taux dès le mois prochain. La banque centrale s'engagerait ainsi sur une voie plus restrictive, après une rencontre la semaine dernière entre la nouvelle Première ministre Sanae Takaichi et le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda. Les taux d'approbation élevés de Takaichi incitent également les partis d'opposition japonais à accélérer les préparatifs en vue d'élections anticipées, a rapporté le journal Yomiuri mercredi. Le dollar kiwi a bondi de 1,2 % parallèlement, après que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a réduit ses taux d'intérêt de 25 points de base à 2,25 %, tout en supprimant son orientation accommodante, signalant ainsi la fin du cycle d'assouplissement de la banque centrale. Son voisin des antipodes, le dollar australien AUD= , a également bondi de 0,5 % après qu'un rapport sur l'inflation plus élevé que prévu ait renforcé les paris selon lesquels les réductions de taux sont terminées pour le moment là aussi ATTENTES EN MATIÈRE DE TAUX Les prix du pétrole sont également restés agités. Le Brent est resté proche d'un plus bas de cinq semaines après que le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy ait signalé mardi qu'il était prêt à avancer un plan de paix soutenu par les États-Unis. Cela pourrait ouvrir la voie à un assouplissement des sanctions imposées aux entreprises pétrolières russes. Le Brent était à 62,50 dollars LCOc1 dans les échanges londoniens. Le président américain Donald Trump a également déclaré mardi qu'un accord était proche, mais les investisseurs savent qu'il reste un long chemin à parcourir. Les contrats à terme de Wall Street s'orientaient vers une quatrième journée de gains dans le cadre d'une hausse plus générale du sentiment du marché après les données décevantes sur les ventes au détail et la confiance des consommateurs aux États-Unis qui avaient raffermi les attentes en matière de réduction des taux de la Fed et compensé certaines craintes persistantes concernant la technologie et l'intelligence artificielle. .N Les traders se dirigent maintenant vers une période de shopping chargée pour les fêtes de fin d'année, en commençant par les vacances de Thanksgiving jeudi, suivies par le Black Friday et le Cyber Monday - une période cruciale pour les détaillants. Avant tout cela, les investisseurs recevront les demandes hebdomadaires d'allocations chômage plus tard et un rapport retardé sur les biens durables de septembre, prévu à 8h30 (heure de l'Est). Le livre beige de la Fed, qui donne un aperçu des conditions économiques, est ensuite attendu à 14 heures (heure de l'Est). Selon l'outil FedWatch du CME Group, les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquent maintenant une probabilité de 80,7 % d'une réduction de 25 points de base lors de la réunion de la Fed du 10 décembre, par rapport à une probabilité égale il y a une semaine. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR a oscillé à 4,019%, peu de changement par rapport à la clôture américaine de 4,002%, après avoir brièvement franchi le seuil de 4% pour la première fois ce mois-ci. Les gains des actions asiatiques ont été menés par une nouvelle hausse de 2% du Nikkei .N225 , bien que les rendements à court terme des obligations du gouvernement japonais aient atteint leur plus haut niveau depuis la crise financière mondiale de 2008, alors que la chute des cours a repris. Les actions de Hong Kong et de Chine étaient restées à la traîne de la reprise générale des actions, après que les prévisions décevantes pour le quatrième trimestre du leader de l'IA, Alibaba 9988.HK , aient fait chuter ses actions de plus de 1%. L'or au comptant XAU= était en hausse de 0,8 % à 4 163,58 $ l'once, tandis que le bitcoin BTC= , qui a chuté de 30 % au cours des derniers mois, est resté juste en dessous de 87 000 $. GOL/