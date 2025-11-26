 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 072,16
+0,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions sont en hausse grâce aux espoirs de la Fed, tandis que la livre sterling et les obligations d'État sont chahutées par les surprises budgétaires
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 15:12

Les paris croissants sur une
réduction des taux américains ont porté les actions à la hausse
pour la quatrième journée consécutive mercredi, tandis que les
marchés européens ont connu quelques heures extraordinaires
lorsque l'organisme de surveillance fiscale britannique a publié
par inadvertance de nouvelles prévisions cruciales à la veille
d'un budget britannique difficile.
     Lorsque la ministre des finances, Rachel Reeves, a présenté
les détails complets du budget britannique, ceux-ci contenaient
une nouvelle série de hausses d'impôts, mais la  publication
anticipée   des perspectives économiques et fiscales de
l'Office for Budget Responsibility avait déjà provoqué une
réaction.
     La livre sterling  GBP=  et les rendements des gilts
 GB10YT=RR  se sont tous deux redressés lorsque les chiffres de
l'OBR ont dressé un tableau plus favorable que prévu de la marge
de manœuvre budgétaire du Royaume-Uni, puis ont fait le yo-yo
lorsque la ministre Rachel Reeves a prononcé son discours.
  
     "Le problème est que ce budget a reporté la plupart des
mesures de resserrement budgétaire et que, pour ce qui compte,
il prévoit un assouplissement budgétaire à court terme. D'où la
réaction mitigée du marché", a déclaré Evelyne Gomez-Liechti,
stratège chez Mizuho. 
  
     Avant que la ministre Rachel Reeves ne termine son
intervention, les actions britanniques étaient en hausse de 0,4
%, tandis que les actions européennes au sens large étaient en
hausse de 0,6 %. L'indice MSCI des actions mondiales
 .MIWD00000PUS  a gagné 0,4 % et Wall Street était prête à
repartir à la hausse plus tard.  .N  
    L'attention des traders sur le  budget britannique  a
reflété l' exercice de haute voltige  pour son
gouvernement sous pression et la ministre des finances Rachel
Reeves.
    Un peu plus d'un an après avoir ordonné 40 milliards de
livres (52,7 milliards de dollars) de hausses d'impôts - les
plus importantes depuis les années 1990 et dont elle avait
promis qu'elles seraient ponctuelles - les économistes estiment
que Mme Reeves est en train d'ajouter 20 à 30 milliards de
livres d'augmentations supplémentaires pour tenter de colmater
la brèche fiscale.
    Tout cela a fait  grimper la livre sterling  à 1,32 $
 GBP= , tandis que les rendements des gilts à 10 ans  GB10YT=RR 
- le principal indicateur des coûts d'emprunt britanniques - ont
augmenté à 4,46 % après avoir chuté à 4,48 % la veille - leur
plus bas niveau depuis près de deux semaines . 
    Les autres principaux mouvements de la journée ont vu le
yen, qui a été dans une spirale descendante ces dernières
semaines, inverser un rebond initial contre le dollar américain
déclenché lorsque des sources ont déclaré à Reuters que la
Banque du Japon se préparait  à une éventuelle
augmentation des taux dès le mois prochain. 
    La banque centrale s'engagerait ainsi sur une voie plus
restrictive, après une rencontre la semaine dernière entre la
nouvelle Première ministre Sanae Takaichi et le gouverneur de la
BOJ, Kazuo Ueda.
    Les taux d'approbation élevés de Takaichi incitent également
les partis d'opposition japonais à accélérer les préparatifs en
vue d'élections anticipées, a rapporté le journal Yomiuri
mercredi.
    Le dollar kiwi a bondi de 1,2 % parallèlement, après que la
Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a réduit ses taux
d'intérêt de 25 points de base à 2,25 %, tout en supprimant son
orientation accommodante, signalant ainsi la fin du cycle
d'assouplissement de la banque centrale. 
    Son voisin des antipodes, le dollar australien  AUD= , a
également bondi de 0,5 % après qu'un rapport sur l'inflation
plus élevé que prévu ait renforcé les paris selon lesquels les
réductions de taux sont terminées pour le moment là aussi
    
    ATTENTES EN MATIÈRE DE TAUX
    Les prix du pétrole sont également restés agités. Le Brent
est resté proche d'un plus bas de cinq semaines après que le
président ukrainien Volodymyr Zelenskiy ait signalé mardi qu'il
était prêt à avancer  un plan de paix soutenu par les
États-Unis. 
    Cela pourrait ouvrir la voie à un assouplissement des
sanctions imposées aux entreprises pétrolières russes. Le Brent
était à 62,50 dollars  LCOc1  dans les échanges londoniens. Le
président américain Donald Trump a également déclaré mardi qu'un
accord était proche, mais les investisseurs savent qu'il reste
un long chemin à parcourir.
    Les contrats à terme de Wall Street s'orientaient vers une
quatrième journée de gains dans le cadre d'une hausse plus
générale du sentiment du marché après les données décevantes sur
les ventes au détail et la confiance des consommateurs aux 
États-Unis  qui avaient raffermi les attentes en matière
de réduction des taux de la Fed  et compensé certaines craintes
persistantes concernant la technologie et l'intelligence
artificielle.  .N 
     Les traders se dirigent maintenant vers une période de
shopping chargée pour les fêtes de fin d'année, en commençant
par les vacances de Thanksgiving jeudi, suivies par le Black
Friday et le Cyber Monday - une période cruciale pour les
détaillants. 
  
    Avant tout cela, les investisseurs recevront les demandes
hebdomadaires d'allocations chômage plus tard et un rapport
retardé sur les biens durables de septembre, prévu à 8h30 (heure
de l'Est). Le livre beige de la Fed, qui donne un aperçu des
conditions économiques, est ensuite attendu à 14 heures (heure
de l'Est).
    Selon l'outil FedWatch du CME Group, les contrats à terme
sur les fonds fédéraux indiquent maintenant une probabilité de
80,7 % d'une réduction de 25 points de base lors de la réunion
de la Fed du 10 décembre, par rapport à une probabilité égale il
y a une semaine.
    Le rendement des bons du Trésor à 10 ans  US10YT=RR  a
oscillé à 4,019%, peu de changement par rapport à la clôture
américaine de 4,002%, après avoir brièvement franchi le seuil de
4% pour la première fois ce mois-ci.
    Les gains des actions asiatiques ont été menés par une
nouvelle hausse de 2% du Nikkei  .N225 , bien que les rendements
à court terme des obligations du gouvernement japonais 
aient atteint leur plus haut niveau depuis la crise financière
mondiale de 2008, alors que la chute des cours a repris.
    Les actions de Hong Kong et de Chine étaient restées à la
traîne de la reprise générale des actions, après que les
prévisions décevantes pour le quatrième trimestre du leader de
l'IA, Alibaba  9988.HK , aient fait chuter ses actions de plus
de 1%.
    L'or au comptant  XAU=  était en hausse de 0,8 % à 4 163,58
$ l'once, tandis que le bitcoin BTC= , qui a chuté de 30 % au
cours des derniers mois, est resté juste en dessous de 87 000 $.
 GOL/

Valeurs associées

ALIBABA GRP
17,120 EUR Tradegate +0,58%
ALIBABA GRP
20,4920 USD OTCBB 0,00%
AUD/USD SPOT
0,6496 Six - Forex 1 +0,42%
BTC/USD
87 004,3237 USD CryptoCompare -0,76%
EUR/USD SPOT
1,1579 USD Six - Forex 1 +0,08%
FTSE 100
9 688,30 Pts FTSE Indices +0,82%
GBP/USD SPOT
1,3200 Six - Forex 1 +0,26%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
23 158,27 Pts Index Ex +0,58%
Nikkei 225
49 559,07 Pts Six - Forex 1 +1,85%
Or
4 144,14 USD Six - Forex 1 +0,31%
Pétrole Brent
62,30 USD Ice Europ -0,54%
Pétrole WTI
57,91 USD Ice Europ -0,34%
S&P 500 INDEX
6 801,28 Pts CBOE +0,52%
USA BENCHMARK 10A
4,019 Rates -0,72%
USA BENCHMARK 2A
3,509 Rates -0,32%
USD/JPY SPOT
156,5925 Six - Forex 1 +0,35%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank