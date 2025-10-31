Les actions sont en hausse grâce à Amazon, le dollar grimpe après les commentaires de la Fed

Les actions mondiales sont en passe de réaliser leur troisième semaine consécutive de hausse et leur septième progression mensuelle consécutive vendredi, les bénéfices des grandes entreprises Amazon et Apple ayant atténué les inquiétudes concernant les valorisations élevées, tandis que le dollar a grimpé après les commentaires fermes de certains responsables de la Réserve fédérale. Amazon AMZN.O a bondi d'environ 11 % après avoir annoncé que le chiffre d'affaires de l'informatique dématérialisée avait augmenté au rythme le plus rapide depuis près de trois ans, ce qui a permis à l'entreprise de prévoir des ventes trimestrielles supérieures aux estimations. Les actions d'Apple ont légèrement augmenté à 271,76 dollars, limitant les gains après avoir atteint un record intrajournalier de 277,32 dollars après avoir annoncé des bénéfices trimestriels et prévu des ventes d'iPhone pour le trimestre des fêtes et un chiffre d'affaires global qui ont dépassé les attentes de Wall Street grâce à une forte demande pour ses modèles d'iPhone 17. Ces résultats viennent couronner une série de bénéfices réalisés cette semaine par plusieurs sociétés à forte capitalisation, qui font partie du groupe d'actions appelé "Magnificent Seven", et qui ont montré clairement que la construction massive d'infrastructures autour de l'intelligence artificielle ne montre aucun signe d'affaiblissement. A Wall Street, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 24,36 points, soit 0,05%, à 47 548,73, le S&P 500 .SPX a progressé de 20,36 points, soit 0,30%, à 6 842,70 et le Nasdaq Composite .IXIC a grimpé de 163,40 points, soit 0,69%, à 23 744,55. Les actions sont toutefois restées bien en deçà de leurs précédents sommets, plusieurs responsables de la Fed ayant fait écho aux commentaires du président Jerome Powell en début de semaine, qui a douché les attentes d'une baisse des taux de la banque centrale lors de sa réunion de décembre, suite à une réduction de 25 points de base mercredi. "Si cela ne se produit pas en décembre, ce n'est pas grave, mais le marché va devoir revoir ses prix parce qu'il a également prévu deux autres baisses de taux", a déclaré Ken Polcari, associé et stratège en chef du marché chez Slatestone Wealth à Jupiter, en Floride. "Le marché va devoir s'adapter à la nouvelle réalité, à savoir qu'il n'y aura peut-être pas de baisse, ce qui ne fera qu'exercer une pression sur les prix." Le président de la Banque fédérale de réserve d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré à l'adresse qu'une réduction des taux en décembre n'était pas programmée, tandis que la présidente de la Banque fédérale de réserve de Cleveland, Beth Hammack, a déclaré à l'adresse qu'elle est ouverte à une réforme de l'objectif de taux d'intérêt utilisé par la Fed pour mettre en œuvre la politique monétaire. Les marchés évaluent à 63 % la probabilité d'une baisse de 25 points de base lors de la réunion de décembre, contre près de 92 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME . Chacun des trois principaux indices de Wall Street était en passe de réaliser un troisième gain hebdomadaire consécutif, tandis que le Nasdaq était en passe de réaliser sa septième hausse mensuelle consécutive, sa plus longue série depuis janvier 2018. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 0,77 point, soit 0,08%, à 1.005,95, et était en passe de réaliser une septième hausse mensuelle consécutive, sa plus longue série depuis août 2021. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en baisse de 0,51% après une série de résultats trimestriels mitigés et un rapport bénin sur l'inflation dans la zone euro qui a renforcé l'opinion de la Banque centrale européenne selon laquelle les pressions sur les prix restent contenues, mais qui a enregistré son quatrième mois consécutif de hausse. En ce qui concerne les devises, les commentaires des responsables de la Fed ont également soutenu le billet vert. Le président de laFed de Kansas City, Jeffrey Schmid, a déclaré qu'il n'était pas d'accord pour réduire les taux d'intérêt cette semaine, car il craignait que la persistance d'une inflation élevée et les signes de propagation des pressions sur les prix dans l'économie ne suscitent des doutes quant à l'engagement de la banque centrale à atteindre son objectif d'inflation de 2 %. En outre, la présidente de la Réserve fédérale de Dallas, Lorie Logan, a déclaré que la Fed n'aurait pas dû réduire ses taux d'intérêt cette semaine et qu'elle ne devrait pas le faire à nouveau en décembre. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a augmenté de 0,34% à 99,82, avec l'euro EUR= en baisse de 0,36% à 1,1523 $. Le billet vert est en passe de réaliser un deuxième gain hebdomadaire consécutif et une hausse mensuelle d'environ 2%. Le yen japonais JPY= a augmenté de 0,03% contre le billet vert à 154,08 pour un dollar. Le ministre japonais des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré à l'adresse que le gouvernement surveillait les mouvements de change avec un grand sens de l'urgence après que le yen ait plongé à environ 154 pour un dollar américain. Les données économiques ont montré que l'inflation de base dans la capitale japonaise s'est accélérée en octobre et est restée au-dessus de l'objectif de 2% de la banque centrale, maintenant les attentes du marché pour une augmentation des taux de la Banque du Japon intactes. Cette semaine, la Banque du Japon a maintenu ses taux d'intérêt malgré les prévisions de nombreux économistes. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a perdu 0,2 point de base à 4,091% tandis que le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux de la Fed, a perdu 1,2 point de base à 3,602%. Le pétrole brut américain CLc1 a augmenté de 0,53% à 60,89 dollars le baril et le Brent LCOc1 a augmenté à 65,04 dollars le baril, en hausse de 0,06% sur la journée.