NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 139,50
-0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions sont en hausse grâce à Amazon, le dollar grimpe après les commentaires de la Fed
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 20:19

Les actions mondiales sont
en passe de réaliser leur troisième semaine consécutive de
hausse et leur septième progression mensuelle consécutive
vendredi, les bénéfices des grandes entreprises Amazon et Apple
ayant atténué les inquiétudes concernant les valorisations
élevées, tandis que le dollar a grimpé après les commentaires
fermes de certains responsables de la Réserve fédérale.
Amazon  AMZN.O  a bondi d'environ 11 % après avoir annoncé que
le chiffre d'affaires de l'informatique dématérialisée 
avait augmenté au rythme le plus rapide depuis près de trois
ans, ce qui a permis à l'entreprise de prévoir des ventes
trimestrielles supérieures aux estimations.
Les actions d'Apple ont légèrement augmenté à 271,76 dollars,
limitant les gains après avoir atteint un record intrajournalier
de 277,32 dollars après avoir annoncé des bénéfices trimestriels
 et prévu des ventes d'iPhone pour le trimestre des fêtes
et un chiffre d'affaires global qui ont dépassé les attentes de
Wall Street grâce à une forte demande pour ses modèles d'iPhone
17.
Ces résultats viennent couronner une série de bénéfices réalisés
cette semaine par plusieurs sociétés à forte capitalisation, qui
font partie du groupe d'actions appelé "Magnificent Seven", et
qui ont montré clairement que la construction massive
d'infrastructures autour de l'intelligence artificielle ne
montre aucun signe  d'affaiblissement.
    A Wall Street, le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a
augmenté de 24,36 points, soit 0,05%, à 47 548,73, le S&P 500
 .SPX  a progressé de 20,36 points, soit 0,30%, à 6 842,70 et le
Nasdaq Composite  .IXIC  a grimpé de 163,40 points, soit 0,69%,
à 23 744,55. 
    Les actions sont toutefois restées bien en deçà de leurs
précédents sommets, plusieurs responsables de la Fed ayant fait
écho aux commentaires du président Jerome Powell en début de
semaine, qui a douché les attentes d'une baisse des taux de la
banque centrale lors de sa réunion de décembre, suite à une
réduction de 25 points de base mercredi.
"Si cela ne se produit pas en décembre, ce n'est pas grave, mais
le marché va devoir revoir ses prix parce qu'il a également
prévu deux autres baisses de taux", a déclaré Ken Polcari,
associé et stratège en chef du marché chez Slatestone Wealth à
Jupiter, en Floride.
     "Le marché va devoir s'adapter à la nouvelle réalité, à
savoir qu'il n'y aura peut-être pas de baisse, ce qui ne fera
qu'exercer une pression sur les prix."
  
     Le président de la Banque fédérale de réserve d'Atlanta,
Raphael Bostic, a déclaré à l'adresse  qu'une réduction
des taux en décembre n'était pas programmée, tandis que la
présidente de la Banque fédérale de réserve de Cleveland, Beth
Hammack, a déclaré à l'adresse  qu'elle est ouverte à une
réforme de l'objectif de taux d'intérêt utilisé par la Fed pour
mettre en œuvre la politique monétaire.
Les marchés évaluent à 63 % la probabilité d'une baisse de 25
points de base lors de la réunion de décembre, contre près de 92
% il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME .
    Chacun des trois principaux indices de Wall Street était en
passe de réaliser un troisième gain hebdomadaire consécutif,
tandis que le Nasdaq était en passe de réaliser sa septième
hausse mensuelle consécutive, sa plus longue série depuis
janvier 2018.
  
     L'indice MSCI des actions mondiales  .MIWD00000PUS  a
progressé de 0,77 point, soit 0,08%, à 1.005,95, et était en
passe de réaliser une septième hausse mensuelle consécutive, sa
plus longue série depuis août 2021.
L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a clôturé en baisse
 de 0,51% après une série de résultats trimestriels
mitigés et un rapport bénin sur l'inflation dans la zone euro
qui a renforcé l'opinion de la Banque centrale européenne selon
laquelle les pressions sur les prix restent contenues, mais qui
a enregistré son quatrième mois consécutif de hausse.
    En ce qui concerne les devises, les commentaires des
responsables de la Fed ont également soutenu le billet vert.
    Le président de laFed de Kansas City, Jeffrey Schmid, a
déclaré  qu'il n'était pas d'accord pour réduire les taux
d'intérêt cette semaine, car il craignait que la persistance
d'une inflation élevée et les signes de propagation des
pressions sur les prix dans l'économie ne suscitent des doutes
quant à l'engagement de la banque centrale à atteindre son
objectif d'inflation de 2 %.
En outre, la présidente de la Réserve fédérale de Dallas, Lorie
Logan, a déclaré  que la Fed n'aurait pas dû réduire ses
taux d'intérêt cette semaine et qu'elle ne devrait pas le faire
à nouveau en décembre.
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par
rapport à un panier de devises, a augmenté de 0,34% à 99,82,
avec l'euro  EUR=  en baisse de 0,36% à 1,1523 $. Le billet vert
est en passe de réaliser un deuxième gain hebdomadaire
consécutif et une hausse mensuelle d'environ 2%.
Le yen japonais  JPY=  a augmenté de 0,03% contre le billet vert
à 154,08 pour un dollar. Le ministre japonais des Finances,
Satsuki Katayama, a déclaré à l'adresse  que le
gouvernement surveillait les mouvements de change avec un grand
sens de l'urgence après que le yen ait plongé à environ 154 pour
un dollar américain.
Les données économiques ont montré que l'inflation de base
 dans la capitale japonaise s'est accélérée en octobre et
est restée au-dessus de l'objectif de 2% de la banque centrale,
maintenant les attentes du marché pour une augmentation des taux
de la Banque du Japon intactes.
Cette semaine, la Banque du Japon  a maintenu ses taux
d'intérêt malgré les prévisions de nombreux économistes.
    Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans  US10YT=RR  a perdu 0,2 point de base à 4,091% tandis que le
rendement des obligations à 2 ans  US2YT=RR , qui évolue
généralement en fonction des prévisions de taux de la Fed, a
perdu 1,2 point de base à 3,602%.
    Le pétrole brut américain  CLc1  a augmenté de 0,53% à 60,89
dollars le baril et le Brent  LCOc1  a augmenté à 65,04 dollars
le baril, en hausse de 0,06% sur la journée.

Valeurs associées

AMAZON.COM
247,3800 USD NASDAQ +11,00%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 697,01 Pts Index Ex +0,37%
EUR/USD SPOT
1,1529 USD Six - Forex 1 -0,73%
GBP/USD SPOT
1,3141 Six - Forex 1 -1,88%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
23 820,35 Pts Index Ex +1,01%
Or
3 999,21 USD Six - Forex 1 -0,98%
Pétrole Brent
65,07 USD Ice Europ +0,54%
Pétrole WTI
60,90 USD Ice Europ +0,98%
S&P 500
6 865,24 Pts CBOE +0,63%
S&P 500 INDEX
6 865,16 Pts CBOE +0,63%
STOXX Europe 600
571,89 Pts DJ STOXX -0,51%
USA BENCHMARK 10A
4,144 Rates +0,96%
USA BENCHMARK 2A
3,602 Rates +2,58%
USD/JPY SPOT
154,1290 Six - Forex 1 +3,89%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

