Les actions sont calmes en Asie en raison des vacances et de la morosité des données japonaises

Les actions asiatiques ont tranquillement consolidé leurs récents gains importants lundi, les vacances du Nouvel An lunaire ayant rendu les échanges peu abondants, tandis que les données économiques désolantes du Japon ont quelque peu freiné l'élan de ce marché en plein essor. La Chine, la Corée du Sud et Taiwan étaient parmi les marchés fermés, laissant les devises et les obligations dans l'impasse, mais les métaux précieux sous une nouvelle pression. Le Japon a fait état d'une croissance économique de 0,2 % en rythme annuel au cours du trimestre de décembre, bien en deçà des prévisions de 1,6 %, les dépenses publiques ayant pesé sur l'activité. Les chiffres décevants soulignent la difficulté de la tâche qui attend la Première ministre Sanae Takaichi et devraient soutenir ses efforts en faveur d'une relance budgétaire plus agressive. Le Nikkei .N225 du Japon a légèrement augmenté de 0,2%, après avoir grimpé de 5% la semaine dernière. L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS s'est raffermi de 0,4%. Le marché sud-coréen .KS11 , fortement axé sur la technologie, a fait un bond de 8,2% la semaine dernière, tandis que Taiwan .TWII a grimpé de près de 6% sur la semaine. "Notre crainte en Asie est que si les entreprises technologiques à forte capitalisation annoncent une pause dans leurs dépenses d'investissement, cela pourrait conduire à une correction brutale des valeurs de mémoire qui ont fortement progressé sur des marchés comme la Corée cette année", a déclaré Nick Ferres, directeur des investissements chez Vantage Point. "Alors que la rotation est susceptible de favoriser les marchés émergents, nous devenons de plus en plus prudents à l'égard des stocks de mémoires en Corée et à Taïwan, suite à leur performance exceptionnelle et à leur remontée." En Europe, les contrats à terme sur l'EUROSTOXX 50 STXEc1 ont augmenté de 0,1 %, tandis que les contrats à terme sur le DAX FDXc1 et le FTSE FFIc1 ont ajouté 0,2 %. Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 ont gagné 0,2 %, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont augmenté de 0,1 %. Les principales données de la semaine ne seront publiées que vendredi, lorsque les enquêtes sur l'industrie manufacturière mondiale seront publiées et que les États-Unis annonceront leur produit intérieur brut pour le quatrième trimestre. Les prévisions médianes tablent sur une croissance annualisée de 3,0 %, en baisse par rapport aux 4,4 % du trimestre précédent, mais toujours solide. PLUS D'INVESTISSEMENTS, MOINS DE RACHATS La saison des résultats se poursuit aux États-Unis, avec en vedette Walmart WMT.O , qui fournira un indicateur des tendances des dépenses de consommation après un mois de décembre décevant pour les ventes au détail. L'action du distributeur a bondi de 20 % cette année, portant sa capitalisation boursière à plus de 1 000 milliards de dollars et en faisant de loin la plus grande entreprise en termes de valeur de marché dans le secteur des biens de consommation de base .SPLRCS , qui est en hausse de 15 % en 2026. Les valeurs défensives ont bénéficié d'une rotation des valeurs technologiques dans un contexte d'inquiétude concernant le coût élevé des investissements dans l'IA et l'effet perturbateur de la concurrence de l'IA sur des secteurs tels que celui des logiciels, qui a perdu 24 % de sa valeur de marché au cours des trois derniers mois. Les plans d'investissement dans l'hyperscalaire ont atteint 660 milliards de dollars, soit 120 milliards de dollars de plus qu'au début de la saison des résultats. Les analystes de Goldman Sachs ont noté qu'alors que les dépenses d'investissement ont augmenté, les rachats d'actions du S&P 500 ont chuté de 7 % par rapport à l'année dernière. "Il s'agit du troisième trimestre consécutif de stagnation", ont-ils écrit dans une note. "Nous pensons que la rareté croissante des flux de trésorerie disponibles et des rachats renforcera la prime pour les entreprises qui se concentrent sur le retour des flux de trésorerie aux actionnaires." Les flux de liquidités vers les marchés obligataires ne manquent pas, car l'argent a quitté les actions et les données économiques américaines ont étayé les arguments en faveur de nouvelles baisses de taux de la part de la Réserve fédérale. Les rendements des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR sont tombés à 3,408 % vendredi, leur plus bas niveau depuis la mi-2022. Les contrats à terme impliquent une probabilité de 68 % que la Fed réduise ses taux en juin, et 62 points de base d'assouplissement sont prévus pour l'année. 0#USDIRPR La baisse des rendements a fait baisser l'indice du dollar de 0,8% la semaine dernière à 96,890 =USD , la plupart des pertes ayant été enregistrées face à un yen japonais en rebond. Le dollar s'est raffermi de 0,2% lundi à 153,05 yens JPY=EBS , après avoir chuté de 2,9% la semaine dernière, tandis que l'euro est resté stable à 1,1866 EUR=EBS . Le dollar a également perdu 1% sur le franc suisse la semaine dernière, tandis que l'euro a glissé sous 0,9100 franc pour la première fois depuis 2015. La hausse incessante du franc met les marchés en alerte quant à une éventuelle intervention de la Banque nationale suisse , étant donné que l'inflation s'élève déjà à 0,1 %, près du bas de sa fourchette cible de 0 % à 2 %. Sur les marchés des matières premières, l'or a reculé de 1,3 % à 4 973 dollars l'once XAU= , après avoir connu de fortes fluctuations ces dernières semaines, certains investisseurs ayant été évincés de leurs positions à effet de levier. L'argent XAG= a perdu 3 % à 75,05 $ l'once. GOL/ Les prix du pétrole sont restés stables, les investisseurs ayant digéré un rapport de Reuters selon lequel l'OPEP penche en faveur d'une reprise de l'augmentation de la production de pétrole à partir d'avril. O/R Le Brent LCOc1 est resté stable à 67,77 dollars le baril, tandis que le brut américain CLc1 a à peine bougé à 62,91 dollars le baril.