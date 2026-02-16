 Aller au contenu principal
Les actions sont calmes en Asie en raison des vacances et de la morosité des données japonaises
information fournie par Reuters 16/02/2026 à 05:56

Les actions asiatiques ont
tranquillement consolidé leurs récents gains importants lundi,
les vacances du Nouvel An lunaire ayant rendu les échanges peu
abondants, tandis que les données économiques désolantes du
Japon  ont quelque peu freiné l'élan de ce marché en plein
essor. 
La Chine, la Corée du Sud et Taiwan étaient parmi les marchés
fermés, laissant les devises et les obligations dans l'impasse,
mais les métaux précieux sous une nouvelle pression. 
    Le Japon a fait état d'une croissance économique de 0,2 % en
rythme annuel au cours du trimestre de décembre, bien en deçà
des prévisions de 1,6 %, les dépenses publiques ayant pesé sur
l'activité.
    Les chiffres décevants soulignent la difficulté de la tâche
qui attend la Première ministre Sanae Takaichi et devraient
soutenir ses efforts en faveur d'une relance budgétaire plus
agressive.
    Le Nikkei  .N225  du Japon a légèrement augmenté de 0,2%,
après avoir grimpé de 5% la semaine dernière. L'indice MSCI des
actions de l'Asie-Pacifique hors Japon  .MIAPJ0000PUS  s'est
raffermi de 0,4%. 
    Le marché sud-coréen  .KS11 , fortement axé sur la
technologie, a fait un bond de 8,2% la semaine dernière, tandis
que Taiwan  .TWII  a grimpé de près de 6% sur la semaine.
    "Notre crainte en Asie est que si les entreprises
technologiques à forte capitalisation annoncent une pause dans
leurs dépenses d'investissement, cela pourrait conduire à une
correction brutale des valeurs de mémoire qui ont fortement
progressé sur des marchés comme la Corée cette année", a déclaré
Nick Ferres, directeur des investissements chez Vantage Point.
    "Alors que la rotation est susceptible de favoriser les
marchés émergents, nous devenons de plus en plus prudents à
l'égard des stocks de mémoires en Corée et à Taïwan, suite à
leur performance exceptionnelle et à leur remontée." 
    En Europe, les contrats à terme sur l'EUROSTOXX 50  STXEc1 
ont augmenté de 0,1 %, tandis que les contrats à terme sur le
DAX  FDXc1  et le FTSE  FFIc1  ont ajouté 0,2 %. 
    Les contrats à terme sur le S&P 500  ESc1  ont gagné 0,2 %,
tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq  NQc1  ont
augmenté de 0,1 %. 
    Les principales données de la semaine ne seront publiées que
vendredi, lorsque les enquêtes sur l'industrie manufacturière
mondiale seront publiées et que les États-Unis annonceront leur
produit intérieur brut pour le quatrième trimestre.
    Les prévisions médianes tablent sur une croissance
annualisée de 3,0 %, en baisse par rapport aux 4,4 % du
trimestre précédent, mais toujours solide.
    
    PLUS D'INVESTISSEMENTS, MOINS DE RACHATS
La saison des résultats se poursuit aux États-Unis, avec en
vedette Walmart  WMT.O , qui fournira un indicateur des
tendances des dépenses de consommation après un mois de décembre
décevant pour les ventes au détail.
    L'action du distributeur a bondi de 20 % cette année,
portant sa capitalisation boursière à plus de 1 000 milliards de
dollars et en faisant de loin la plus grande entreprise en
termes de valeur de marché dans le secteur des biens de
consommation de base  .SPLRCS , qui est en hausse de 15 % en
2026.
    Les valeurs défensives ont bénéficié d'une rotation des
valeurs technologiques dans un contexte d'inquiétude concernant
le coût élevé des investissements dans l'IA et l'effet
perturbateur de la concurrence de l'IA sur des secteurs tels que
celui des logiciels, qui a perdu 24 % de sa valeur de marché au
cours des trois derniers mois.
    Les plans d'investissement dans l'hyperscalaire ont atteint
660 milliards de dollars, soit 120 milliards de dollars de plus
qu'au début de la saison des résultats.
Les analystes de Goldman Sachs ont noté qu'alors que les
dépenses d'investissement ont augmenté, les rachats d'actions du
S&P 500 ont chuté de 7 % par rapport à l'année dernière.
    "Il s'agit du troisième trimestre consécutif de stagnation",
ont-ils écrit dans une note. "Nous pensons que la rareté
croissante des flux de trésorerie disponibles et des rachats
renforcera la prime pour les entreprises qui se concentrent sur
le retour des flux de trésorerie aux actionnaires."
Les flux de liquidités vers les marchés obligataires ne manquent
pas, car l'argent a quitté les actions et les données
économiques américaines  ont étayé les arguments en faveur
de nouvelles baisses de taux de la part de la Réserve fédérale.
    Les rendements des bons du Trésor à deux ans  US2YT=RR  sont
tombés à 3,408 % vendredi, leur plus bas niveau depuis la
mi-2022. Les contrats à terme impliquent une probabilité de 68 %
que la Fed réduise ses taux en juin, et 62 points de base
d'assouplissement sont prévus pour l'année.  0#USDIRPR 
    La baisse des rendements a fait baisser l'indice du dollar
de 0,8% la semaine dernière à 96,890  =USD , la plupart des
pertes ayant été enregistrées face à un yen japonais en rebond. 
    Le dollar s'est raffermi de 0,2% lundi à 153,05 yens
 JPY=EBS , après avoir chuté de 2,9% la semaine dernière, tandis
que l'euro est resté stable à 1,1866  EUR=EBS . 
    Le dollar a également perdu 1% sur le franc suisse la
semaine dernière, tandis que l'euro a glissé sous 0,9100 franc
pour la première fois depuis 2015.
La hausse incessante du franc met les marchés en alerte quant à
une éventuelle intervention de la Banque nationale suisse
, étant donné que l'inflation s'élève déjà à 0,1 %, près
du bas de sa fourchette cible de 0 % à 2 %.
    Sur les marchés des matières premières, l'or a reculé de 1,3
% à 4 973 dollars l'once  XAU= , après avoir connu de fortes
fluctuations ces dernières semaines, certains investisseurs
ayant été évincés de leurs positions à effet de levier. L'argent
 XAG=  a perdu 3 % à 75,05 $ l'once.  GOL/ 
Les prix du pétrole sont restés stables, les investisseurs ayant
digéré un rapport de Reuters  selon lequel l'OPEP penche
en faveur d'une reprise de l'augmentation de la production de
pétrole à partir d'avril.  O/R 
    Le Brent  LCOc1  est resté stable à 67,77 dollars le baril,
tandis que le brut américain  CLc1  a à peine bougé à 62,91
dollars le baril.

Valeurs associées

Argent
75,96 USD Six - Forex 1 -1,90%
EUR/USD SPOT
1,1864 USD Six - Forex 1 -0,08%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
56 932,98 Pts Six - Forex 1 -0,02%
Or
4 989,74 USD Six - Forex 1 -1,06%
Pétrole Brent
67,74 USD Ice Europ +0,01%
Pétrole WTI
62,85 USD Ice Europ +0,06%
TAIEX
33 605,71 Pts Six - Forex 1 +1,61%
USA BENCHMARK 2A
3,448 Rates -1,27%
USD/JPY SPOT
153,2110 Six - Forex 1 +0,35%
WALMART
133,8900 USD NASDAQ +0,19%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

A lire aussi

  • PHOTO DE FICHIER : L'horizon de la ville et le port sont vus au lever du soleil depuis la fenêtre d'un bus de quarantaine pendant les Jeux olympiques de Tokyo 2020 à Tokyo, au Japon
    Japon-Rebond décevant de l'économie au T4, un défi pour Takaichi
    information fournie par Reuters 16.02.2026 06:50 

    par Makiko Yamazaki et Chang-Ran Kim L'économie du Japon a ‌rebondi au quatrième trimestre mais moins qu'attendu, enregistrant une croissance modeste, ce qui représente un défi pour le gouvernement de la Première ​ministre Sanae Takaichi, dans un contexte de hausse ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 16.02.2026 06:30 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * CRÉDIT ... Lire la suite

  • walt disney (Crédit: Travis Gergen / Unsplash)
    Disney met en demeure ByteDance pour des vidéos générées par l'IA
    information fournie par Reuters 16.02.2026 05:27 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Disney DIS.N a envoyé une lettre de cessation et de désistement à ByteDance, accusant ... Lire la suite

  • uber, (Crédit: Dan Gold / Unsplash)
    Uber vise un gain d'un milliard de dollars grâce à son expansion européenne en 2026
    information fournie par Reuters 16.02.2026 03:08 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec modification des sources tout au long du texte) Uber UBER.N prévoit ... Lire la suite

